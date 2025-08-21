Más allá de una actualización: la migración a Windows 11 como decisión estratégica





La tecnología ya no es solo una herramienta de apoyo: es el eje que sostiene la competitividad, la seguridad y la eficiencia operativa de cualquier organización. Y hoy, con el fin de soporte de Windows 10 programado para octubre de 2025, las empresas de América Latina enfrentan un punto de inflexión clave. No se trata solo de actualizar un sistema operativo, sino de proteger el negocio, optimizar operaciones y aprovechar una oportunidad estratégica para modernizar su infraestructura tecnológica.

Operar con un sistema sin soporte representa riesgos reales: vulnerabilidades de seguridad, incumplimientos normativos y pérdida de eficiencia operativa. Para evitar interrupciones y costos innecesarios, es fundamental comenzar la planificación desde ahora.

Hasta diciembre de 2024, apenas el 34.9% de las organizaciones a nivel mundial habían hecho el cambio. El reloj está corriendo, y el riesgo aumenta cada día que se posterga la migración.

Este no es un cambio más: es una oportunidad

En Ricoh LATAM, acompañamos a nuestros clientes en procesos de transformación digital que van más allá de la infraestructura. Esta migración representa una oportunidad para fortalecer la resiliencia organizacional, modernizar los entornos de trabajo y asegurar la continuidad del negocio. Por ello, acompañamos a las organizaciones con asesoría experta, acceso a dispositivos modernos, modelos de financiamiento flexibles y servicios integrales que garantizan una migración segura, ordenada y sin fricciones.

¿Por qué es clave actuar ahora?

1. Seguridad: una prioridad innegociable: El aumento de ciberataques es una constante global. Al finalizar el soporte de Windows 10, los dispositivos quedan expuestos a vulnerabilidades sin parches ni actualizaciones críticas. Migrar ahora es proteger los datos, la reputación y la continuidad de la operación.

2. Eficiencia operativa sin interrupciones: Una migración sin planificación puede generar fricciones. Por eso, anticiparse es clave: evaluar la compatibilidad de los dispositivos, preparar las licencias y capacitar a los equipos. En Ricoh, acompañamos a las organizaciones en una transición ordenada, alineada con su infraestructura y objetivos.

3. Preparar el camino hacia la innovación: El cambio del sistema operativo trae beneficios clave como potenciar el uso de IA, automatización y conectividad en la nube. Esto no solo mejora la productividad, también fortalece la marca empleadora y atrae al talento más innovador, que espera trabajar con tecnología actualizada. Adoptar hoy estas plataformas garantiza agilidad y preparación para los desafíos de mañana.

4. Gestión de costos con visión estratégica: Postergar esta transición puede representar un incremento en costos por parches de seguridad extendidos y falta de soporte. Además, los sistemas obsoletos generan ineficiencias, cuellos de botella y pérdida de productividad. Planificar con anticipación permite optimizar el presupuesto, gestionar tiempos de capacitación y evitar gastos imprevistos.

5. Experiencia del empleado: el corazón del cambio: La tecnología también es cultura. El cambio mejorará la experiencia del usuario con una interfaz más intuitiva, mayor velocidad y nuevas funciones que elevan la productividad diaria. Dotar a los equipos con herramientas modernas y capacitarlos adecuadamente es una inversión en su bienestar, compromiso y capacidad de generar valor.

La pregunta ya no es si migrar, sino cuándo y cómo hacerlo para obtener el máximo valor. El momento de actuar es ahora. Con el enfoque y el acompañamiento adecuados, esta transición puede convertirse en un salto hacia una organización más moderna, segura y eficiente.

Cristina Santa María, Sr. Manager Business Alliances & Portfolio de Ricoh LATAM

