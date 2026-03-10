Microempresas mexicanas dan el salto digital: cómo el marketplace impulsa a fabricantes y emprendedores del país





La transformación digital está redefiniendo la manera de emprender en México. Lo que antes implicaba abrir una tienda física, invertir en inventario y depender del comercio local, hoy puede realizarse a través de plataformas digitales que conectan a pequeños fabricantes con consumidores de todo el país e incluso del extranjero.

Para miles de microempresas mexicanas, el comercio electrónico se ha convertido en una herramienta clave para competir, crecer y formalizar sus operaciones. En este contexto, diversas plataformas de marketplace están impulsando la digitalización de pequeños negocios, particularmente en sectores con gran tradición productiva como el textil.

Este fenómeno llega en un momento especialmente relevante para la economía nacional. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico en México alcanzó en 2024 un valor de 790 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 20 % respecto al año anterior. Esta cifra coloca al país entre los 15 mercados de e-commerce más dinámicos del mundo, consolidando al comercio digital como uno de los motores del emprendimiento en el país.

El auge del comercio electrónico en México

El crecimiento del comercio digital no solo refleja una transformación tecnológica, sino también un cambio profundo en los hábitos de consumo de los mexicanos.

El estudio “E-commerce en México 2025”, elaborado por la agencia Full Digital Commerce Elogia, señala que 45 % de los consumidores mexicanos realiza compras en línea al menos una vez por semana. Además, el gasto promedio por transacción alcanza 1,203 pesos, lo que confirma que las plataformas digitales se han consolidado como un canal de compra habitual.

Para las microempresas, este cambio representa una oportunidad histórica. México cuenta con más de 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con cifras del INEGI, y cerca del 95 % de ellas son microempresas. Sin embargo, durante décadas muchos de estos negocios han operado con recursos limitados y con acceso restringido a mercados más amplios.

La digitalización permite romper esa barrera.

Hoy, un pequeño taller textil o un diseñador independiente puede mostrar sus productos a millones de consumidores a través de plataformas digitales, algo impensable hace apenas una década.

Marketplace: una puerta de entrada para los pequeños fabricantes

En este contexto, el modelo de marketplace ha cobrado especial relevancia para impulsar la digitalización de microempresas y emprendedores.

A través de estas plataformas, los pequeños fabricantes pueden comercializar sus productos sin la necesidad de desarrollar su propio canal de comercio electrónico, reduciendo costos tecnológicos y de infraestructura.

Uno de los casos que ha ganado relevancia en México es el de SHEIN, cuya plataforma marketplace ha comenzado a integrar a productores locales dentro de su ecosistema digital.

La compañía ha impulsado programas de vinculación con la industria textil mexicana que permiten a talleres, diseñadores y fabricantes regionales comercializar sus productos en línea, accediendo a nuevos mercados y herramientas tecnológicas para fortalecer su crecimiento.

Más allá de ser un simple canal de ventas, este modelo se ha convertido en una plataforma de profesionalización para muchos emprendedores.

Impulso a la industria textil regional

México posee una fuerte tradición textil en diversas regiones del país. Estados como Puebla, Hidalgo y Tlaxcala concentran una importante actividad productiva basada en talleres familiares y pequeñas fábricas.

Sin embargo, durante años muchos de estos negocios enfrentaron desafíos como la informalidad, la falta de canales de distribución o la dependencia de intermediarios.

La digitalización está comenzando a cambiar ese panorama.

Por ejemplo, en el estado de Puebla 28 fabricantes textiles ya comercializan sus productos dentro del marketplace, de los cuales 15 provienen del municipio de Tehuacán, una región históricamente vinculada a la confección de prendas.

Gracias al comercio electrónico, estos productores ahora pueden llegar a mercados que antes eran prácticamente inaccesibles para ellos.

Según explica José Miguel Domínguez, director de marketplace de la empresa en México: “El objetivo principal no es solo abrir un canal de ventas, sino construir un ecosistema digital que profesionalice y visibilice el talento mexicano. México tiene una enorme capacidad creativa y productiva, y buscamos brindar las herramientas para que los fabricantes locales puedan competir en igualdad de condiciones”.

Capacitación digital: el verdadero motor del cambio

Uno de los mayores retos para muchas microempresas mexicanas es la falta de conocimientos digitales.

Aunque el comercio electrónico ofrece grandes oportunidades, vender en línea implica dominar herramientas que no siempre forman parte del conocimiento tradicional de los pequeños fabricantes.

Por ello, diversos programas de integración digital han comenzado a enfocarse en la capacitación.

En el caso de los productores textiles integrados al marketplace, se han desarrollado talleres enfocados en áreas clave como:

Fotografía de producto

Diseño de catálogos digitales

Gestión de inventario en línea

Administración de tiendas digitales

Estrategias de visibilidad dentro de plataformas

Estas herramientas permiten que los emprendedores no solo vendan en línea, sino que aprendan a gestionar sus negocios dentro de un entorno digital competitivo.

La capacitación también contribuye a mejorar la calidad de presentación de los productos, un factor crucial para competir en el comercio electrónico global.

Tulancingo y la digitalización de talleres textiles

Uno de los casos que ilustra este proceso es el de la región de Tulancingo, Hidalgo, un importante polo textil del país.

Durante décadas, cientos de talleres y microempresas de esta zona han operado principalmente a través de ventas locales o mediante intermediarios.

La llegada de programas de digitalización ha abierto nuevas oportunidades para estos negocios.

A través de asesoría técnica y acompañamiento digital, los fabricantes están comenzando a integrar herramientas tecnológicas que les permiten:

Gestionar pedidos en línea

Digitalizar sus catálogos

Optimizar sus procesos productivos

Llegar directamente a nuevos consumidores

Este cambio representa una transformación profunda para muchas microempresas que durante años operaron con recursos limitados.

La digitalización deja de ser una aspiración para convertirse en una herramienta real de crecimiento.

Más ventas, mayor formalización

El impacto del comercio electrónico no se limita al aumento en ventas.

Uno de los efectos más importantes de la digitalización es la formalización de la actividad económica.

Cuando los pequeños productores se integran a plataformas digitales, comienzan a adoptar procesos más estructurados de administración, facturación y logística.

Esto abre la puerta a beneficios clave como:

Acceso a financiamiento

Mayor control financiero

Integración a cadenas de suministro formales

Generación de empleos formales

Para muchas microempresas mexicanas, este proceso representa el primer paso hacia una profesionalización que antes parecía inalcanzable.

Tecnología e inclusión económica

Más allá del impacto comercial, la digitalización también está contribuyendo a una mayor inclusión económica.

Las plataformas digitales permiten que emprendedores ubicados fuera de los grandes centros urbanos puedan competir en condiciones más equitativas.

Un pequeño taller en Puebla, Hidalgo o Tlaxcala puede hoy vender sus productos al mismo público que una marca consolidada en una gran ciudad.

Este modelo democratiza el acceso al mercado y permite que el talento local alcance mayor visibilidad.

Además, fortalece las economías regionales al generar nuevas oportunidades de ingreso y empleo.

El futuro digital de las microempresas mexicanas

El comercio electrónico seguirá creciendo en México durante los próximos años.

Diversos estudios prevén que el mercado digital mantendrá tasas de expansión de doble dígito, impulsado por la penetración de internet, el uso de smartphones y el cambio en los hábitos de consumo.

Para las microempresas, esto significa que la digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para mantenerse competitivas.

Las plataformas de marketplace, junto con programas de capacitación tecnológica, están acelerando este proceso al facilitar el acceso de pequeños productores al ecosistema digital.

En un país donde millones de familias dependen de negocios de pequeña escala, la integración al comercio electrónico puede marcar la diferencia entre mantenerse en la economía informal o convertirse en empresas competitivas con alcance nacional e incluso internacional.

La transformación ya está en marcha, y cada vez más microempresas mexicanas están descubriendo que la tecnología no solo cambia la forma de vender, sino también la forma de crecer.



