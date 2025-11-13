Moda, tecnología y crecimiento: cómo las pymes del sector textil pueden subir de nivel gracias al foro Mi Moda Es México 360





La industria de la moda en México está viviendo una transformación profunda. En este escenario, el foro Mi Moda Es México 360, organizado por GS1 México por segundo año consecutivo, sirve como plataforma para que emprendedores, diseñadores, fabricantes y distribuidores puedan conectarse con las tendencias tecnológicas y comerciales que marcan la diferencia. Con más de 80 profesionales de la industria de moda —incluyendo distribuidores, fabricantes y diseñadores— el evento propuso explorar cómo la innovación impulsa el ecosistema fashionista en México.

En el contexto de las pequeñas empresas (pyme) del sector textil, este tipo de encuentros son mucho más que un networking: representan un trampolín hacia la digitalización, la omnicanalidad y la profesionalización, aspectos críticos para competir en un mercado globalizado. En este artículo, como periodista experto, abordaremos el impacto del foro, el rol de la tecnología, la relevancia para las pymes y el paso a paso que pueden seguir para aprovechar esta ola de transformación.

¿Por qué el foro “Mi Moda Es México 360” es relevante para las pymes de moda?

El evento está diseñado específicamente para reunir a los actores clave del sector moda en México: fabricantes, marcas, diseñadores, distribuidores y plataformas digitales. Según GS1 México, se trata del único espacio en el país “donde se celebra la creatividad, el networking, el talento, el diseño y la capacidad de innovación de una de las industrias más vibrantes de México: la moda”.

Para las pymes, esto significa una posibilidad real de:

Visibilizarse ante compradores, marketplaces y distribuidores.

Acceder a conocimiento de punta sobre comercio electrónico, omnicanalidad y tecnología aplicada al retail.

Crear alianzas estratégicas que potencien sus canales de ventas y escalen su operación.

El director general de GS1 México, Juan Carlos Molina, resaltó el compromiso de la organización por “digitalizar y profesionalizar el retail de este sector en una era marcada por la omnicanalidad y el comercio unificado”.

En resumen: para una pyme de moda, participar (o al menos tomar como referente) un foro de esta naturaleza es clave para entender dónde está el mercado, hacia dónde va, y cómo puede adaptarse para no quedarse atrás.

Las grandes líneas de transformación abordadas en el evento

Durante el foro se trataron varios temas de alto impacto para la industria moda y para las pymes que desean crecer. Aquí destacan los siguientes:

a) Comercio electrónico e inteligencia artificial

Una de las ponencias más relevantes fue “La IA como motor de crecimiento en 2026”, presentada por Carlos Emerson Bello, e-commerce manager de Yale de México. En ella, se proyectó que para el próximo año habrá más de 70 millones de usuarios que compran en línea en México, y para 2027 esa cifra podría llegar a más de 90 millones. Además, se señaló que ya el 74 % de los adultos realiza compras por internet y que las ventas actuales superan los 97 mil millones de dólares, con estimaciones de alcanzar los 187 mil millones para 2026, lo que implica un crecimiento cercano al 93 %.

Para las pymes de moda, esto significa que la dimensión del mercado online es inmensa y seguir operando sólo a través de punto de venta físico ya no basta.

b) Omnicanalidad y marketplace

En el conversatorio “Digitalizando la moda”, participó, entre otros, Aaron Braiman, director de Mercado Libre México, quien afirmó que “la moda debe mantener una estrategia coherente en todas las plataformas y consistente en todos los canales”. Además, llamó a no perder de vista que el marketplace es “una herramienta clave para posicionarse en todos los lugares y rincones del planeta sin depender sólo de tiendas físicas o e-commerce propio”.

Para una pyme de moda, la implicación es clara: debe pensar en presencia en marketplace, e-commerce propio, tiendas físicas (si tiene) y alinear esa experiencia para que el cliente reciba el mismo mensaje, producto y servicio en todos los canales.

c) Alianzas estratégicas y plataformas

En el panel “Tejiendo redes: asociaciones y plataformas de negocio”, líderes como Marcela Fernández (de CANACO CDMX), Jorge Castellanos (presidente de Intermoda) y Laura Erre (CEO de Fashion Digital Talks) coincidieron en que fomentar alianzas ya no es una opción, sino una estrategia indispensable para fortalecer la industria de la moda mexicana.

Para una pyme, esto implica mirar más allá de su taller o su marca: buscar colaboraciones con otros actores (proveedores, distribuidores, plataformas), co-crear colecciones, sumarse a canales compartidos y aprovechar sinergias.

d) Innovación tecnológica en presentación de producto

Una de las experiencias más destacadas fue la pasarela innovadora 360º en la que marcas como Pineda Covalin, Ragazza, Sherman Morgan y Tucanê demostraron qué tan avanzado es el sector. Desde el Set 360 de GS1 México se pudieron capturar 24 imágenes en menos de 40 segundos, cumpliendo estándares necesarios para vender eficientemente en cualquier marketplace.

Esto indica que las pymes también deben contemplar la presentación digital de sus productos (fotografía, video, vistas 360, etc.) como parte del nuevo estándar competitivo.

e) Inspiración emprendedora

Finalmente, la conferencia “Cuando tu pasión se convierte en tu negocio”, impartida por la diseñadora y CEO Tanya Moss, puso el acento en el camino del emprendimiento: la coherencia, las alianzas estratégicas, la innovación, la disciplina y la actitud de no decir “no se puede”.

Este tipo de narrativa es clave para las pymes de moda que arrancan con recursos limitados pero mucha creatividad.

¿Cuál es el escenario para las pymes de moda en México?

Para entender la oportunidad y los retos, conviene situarnos en el contexto más amplio de las pymes en México y, específicamente, del sector moda/textil.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son la columna vertebral de la economía mexicana.

México tiene una larga tradición textilera: la producción de telas, prendas de vestir, calzado y artículos relacionados tiene un peso histórico y cultural.

En el ámbito del comercio electrónico, como se mencionó más arriba, la penetración de las compras online entre adultos está en torno al 74%. Las pymes de moda que no consideren el e-commerce están dejando fuera una parte considerable del mercado.

Dados estos factores, las pymes de moda en México están ante una ventana de oportunidad importante: pueden aprovechar su creatividad, identidad mexicana, agilidad e innovación para competir no sólo a nivel local, sino también en plataformas digitales globales. Al mismo tiempo, enfrentan retos significativos: tecnología, logística, inversión en digitalización, cambio de mentalidad hacia lo omnicanal, profesionalización del negocio.

Claves para que una pyme de moda aproveche la transformación

A partir de lo visto en el foro y del contexto general, aquí comparto una hoja de ruta con acciones prácticas para que una pyme de moda pueda subir de nivel:

Paso 1: Diagnóstico y estrategia digital

Analiza dónde estás: ¿venta únicamente en tienda física?, ¿tienes catálogo online?, ¿presencia en marketplaces?, ¿cómo es tu logística/inventario?

Define hacia dónde quieres ir: ¿quieres crecer en e-commerce doméstico?, ¿internacionalizarte?, ¿captar ventas en marketplace?

Establece objetivos claros (ventas, canales, tiempos) y recursos disponibles (equipo, tecnología, inversión).

Paso 2: Profesionalización de la cadena de valor

Identifica dónde está el cuello de botella: ¿fotografía de producto?, ¿stock?, ¿tallas?, ¿logística de envíos? Por ejemplo, el uso del Set 360 para captura rápida de imágenes demuestra que la presentación del producto tiene ya un estándar tecnológico.

Acércate a organizaciones como GS1 México que brindan cursos y formación para mejorar procesos: en su sección de eventos se puede consultar su oferta formativa.

Ajusta tus procesos para que puedas operar de forma más ágil, reducir mermas, mejorar trazabilidad e inventario – tal como lo destacan los análisis de la industria.

Paso 3: Canal omnicanal y marketplace

Si sólo vendes presencialmente, considera incorporar e-commerce o asistir en marketplace.

Asegúrate de que la experiencia de cliente sea coherente: imagen de marca, política de devoluciones, envíos, atención. Aquí el discurso de Aaron Braiman es relevante: la estrategia tiene que ser coherente en todas las plataformas.

Evalúa los costos y beneficios de cada canal, y prepara un plan para integrarlos (por ejemplo, tienda física + marketplace + redes sociales + entrega a domicilio).

Paso 4: Alianzas y colaboraciones estratégicas

Considera participar en redes de diseño, cámaras de comercio, ferias de moda (como la Intermoda) para ampliar tu reach y profesionalizar tus prácticas.

Busca aliados complementarios: proveedores de tecnología, socios logísticos, otros diseñadores con sinergia.

No lo veas como competencia sino como ecosistema: uno de los panelistas lo resumió así: alianzas ya no son una opción, son estratégicas.

Paso 5: Marca y storytelling con identidad local

Aprovecha la riqueza de la moda mexicana con identidad para contar historias: como lo hizo Tanya Moss al convertir su pasión en negocio.

Integra tu historia de marca con la propuesta de valor: ¿qué te distingue?, ¿por qué comprar tu prenda?, ¿cómo comunicas calidad, sostenibilidad, diseño local?

Usa redes sociales, e-commerce y marketplaces no sólo para vender sino para crear comunidad y narrativa entorno a tu marca.

Paso 6: Monitoreo, mejora e innovación constante

Establece indicadores clave: tasa de conversión online, ticket promedio, margen de ganancia, rotación de stock, canales más rentables.

Mantente atento a tendencias: la IA, la fotografía 360, la compra por móvil, los marketplaces temáticos, la sostenibilidad, el consumo local frente al fast-fashion. Un artículo reciente señala que las empresas mexicanas de moda encuentran en el e-commerce un aliado para competir contra el fast fashion.

Ajusta tu estrategia conforme cambien los hábitos de consumo, la tecnología y la logística.

Retos que las pymes deben enfrentar (y cómo mitigarlos)

Aunque el escenario es favorable, las pymes de moda deben atender ciertos retos para evitar quedarse atrás:

Inversión en tecnología : Capturar imágenes 360°, montar e-commerce, enlazar inventario y marketplace implican costos. La solución: priorizar mejoras de alto impacto, buscar apoyos o alianzas, comenzar pequeño y escalar.

: Capturar imágenes 360°, montar e-commerce, enlazar inventario y marketplace implican costos. La solución: priorizar mejoras de alto impacto, buscar apoyos o alianzas, comenzar pequeño y escalar. Logística y distribución : En moda, las devoluciones, tallas, stock son complejos. Mitigar con procesos claros, segmentación de tallas, política de devoluciones eficiente, colaboración con logística especializada.

: En moda, las devoluciones, tallas, stock son complejos. Mitigar con procesos claros, segmentación de tallas, política de devoluciones eficiente, colaboración con logística especializada. Capacidad de adaptarse al cambio : La moda evoluciona rápido, los hábitos de los consumidores cambian. La mentalidad debe cambiar: de “fabricar y vender” a “fabricar, mostrar, conectar, distribuir en múltiples canales”.

: La moda evoluciona rápido, los hábitos de los consumidores cambian. La mentalidad debe cambiar: de “fabricar y vender” a “fabricar, mostrar, conectar, distribuir en múltiples canales”. Visibilidad y saturación del mercado : Hay muchas marcas, la competencia es global. Entonces la diferenciación, la identidad mexicana, la calidad, la narrativa, la omni-experiencia importan más que nunca.

: Hay muchas marcas, la competencia es global. Entonces la diferenciación, la identidad mexicana, la calidad, la narrativa, la omni-experiencia importan más que nunca. Profesionalización de la gestión: Las pymes no pueden seguir operando como “tienditas de siempre”. Como han señalado investigaciones, la planeación estratégica, el análisis FODA, las finanzas ordenadas son clave para la supervivencia.

Caso de éxito e inspiración para pymes

El evento incluyó una pasarela 360° con marcas como Pineda Covalin, Ragazza, Sherman Morgan y Tucanê que demostraron cómo desde el Set 360 de GS1 México fue posible capturar 24 imágenes en menos de 40 segundos. Esto es un ejemplo tangible: calidad digital de producto + tecnología ágil + estándares de mercado.

Asimismo, la historia de Tanya Moss — de diseñadora que convirtió su pasión en negocio con presencia internacional — ofrece la inspiración de que incluso con raíces locales, la proyección global es viable.

Para la pyme de moda mexicana, estos ejemplos muestran que:

No se trata sólo de crear y vender, sino de presentar profesionalmente, contar historia, desplegar tecnología.

Con la estrategia correcta, una marca local puede aparecer en marketplace global, tener presencia digital, conectar con audiencias amplias.

La clave está en la combinación de creatividad + operación + digitalización.

Conclusión: preparación para el futuro de la moda pyme

En un entorno donde la compra digital crece de modo exponencial (las proyecciones de 187 mil millones USD en 2026 lo confirman), las pymes de moda deben actuar hoy para no quedar rezagadas. El foro “Mi Moda Es México 360” no es un evento aislado: es un reflejo del momento que vive la industria y de las herramientas disponibles para quienes quieran escalar.

Para las pequeñas y medianas empresas del sector moda, el mensaje es claro: la transformación digital y la omnicanalidad ya no son opcionales; la nueva competencia es global y tecnológica, la experiencia del cliente importa tanto como el producto, y la identidad y comunidad pueden ser tu ventaja. Al participar en foros, adoptar estándares como los de GS1 México, alinear tus canales, profesionalizar tu operación, forjar alianzas estratégicas y contar tu historia, estás construyendo una marca que puede trascender.

Si deseas, hemos abordado recientemente otros temas relevantes para pymes, como la digitalización del punto de venta en micro y pequeños comercios (puedes verlo en este enlace: La digitalización del punto de venta en micro y pequeños comercios: desafíos y oportunidades).

Te recomiendo que vincules estas lecturas para consolidar una estrategia integral: tecnología, operación, marketing, venta y alianzas.

En definitiva: si eres una pyme de moda—ya seas diseñador, fabricante o distribuidor—este es el momento de dar el salto. La apuesta está servida.

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



