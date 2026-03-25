Natura acelera su expansión en México: oportunidades para pequeñas empresas en el boom del retail de belleza

El mercado mexicano de belleza y cuidado personal vive un momento de expansión sostenida que está redefiniendo las oportunidades para las pequeñas empresas. En este contexto, la estrategia de crecimiento de Natura en el país no solo refleja la confianza de las grandes corporaciones en el potencial local, sino que también abre una ventana relevante para emprendedores que buscan integrarse a modelos de negocio consolidados como las franquicias.

Con el anuncio de la apertura de 10 nuevas tiendas y 10 franquicias en la República Mexicana durante 2026, la compañía apunta a alcanzar un total de 34 puntos de venta. Esta decisión se alinea con una tendencia clara: el fortalecimiento del canal retail físico como complemento estratégico a la venta directa, modelo que históricamente ha sido el corazón de su operación.

México: un mercado clave para el crecimiento del sector

El interés de Natura por México no es casualidad. El país se posiciona como el segundo mercado más relevante para la compañía en América Latina, solo después de Brasil. Esta prioridad responde a factores estructurales: tamaño de mercado, crecimiento sostenido y una base de consumidores cada vez más sofisticada.

De acuerdo con estimaciones de Euromonitor International, CANIPEC y Statista, el mercado de belleza y cuidado personal en México supera los 14 mil millones de dólares anuales, con tasas de crecimiento que oscilan entre el 6% y el 8% año contra año.

Este dinamismo coloca al sector como uno de los más resilientes dentro del consumo, incluso frente a contextos económicos complejos. Para las pequeñas empresas, esto representa una señal clara: hay demanda, hay crecimiento y hay espacio para nuevos jugadores.

Retail + venta directa: un modelo híbrido que abre puertas

Uno de los elementos más interesantes de la estrategia de Natura es su enfoque híbrido. Aunque la venta directa sigue siendo su canal prioritario, la empresa está apostando por fortalecer su presencia física a través de tiendas propias y franquicias.

Este modelo responde a cambios en el comportamiento del consumidor. Hoy, los clientes buscan experiencias más completas: quieren probar productos, recibir asesoría personalizada y vivir la marca en espacios físicos. Al mismo tiempo, mantienen hábitos digitales y de compra directa.

Para las pequeñas empresas, este enfoque abre dos caminos:

Integrarse a la cadena de valor como franquiciatarios.

Adoptar modelos híbridos similares en sus propios negocios.

Franquicias: una vía real para el emprendimiento estructurado

El esquema de franquicias que impulsa Natura se posiciona como un eje estratégico no solo para la empresa, sino también para el ecosistema emprendedor.

A diferencia de iniciar un negocio desde cero, las franquicias ofrecen ventajas clave:

Modelo probado: procesos, branding y operación ya validados.

procesos, branding y operación ya validados. Acompañamiento constante: capacitación y soporte continuo.

capacitación y soporte continuo. Reducción de riesgo: menor incertidumbre frente a negocios independientes.

En palabras de Francisco Demesa, Director General en México de Natura y Avon, la expansión responde a una visión de largo plazo que busca no solo crecer en presencia, sino también generar oportunidades de emprendimiento local.

Este punto es especialmente relevante en México, donde las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del total de unidades económicas, de acuerdo con datos del INEGI.

Impacto para las pequeñas empresas: más allá de la marca

La expansión de grandes jugadores como Natura tiene un efecto multiplicador en el ecosistema empresarial. No se trata únicamente de nuevas tiendas, sino de una red de oportunidades indirectas:

1. Generación de empleo local

Cada nuevo punto de venta implica contratación de personal, desde ventas hasta operación.

2. Desarrollo de proveedores

Logística, mobiliario, servicios y mantenimiento son áreas donde pequeñas empresas pueden integrarse.

3. Profesionalización del sector

La llegada de modelos estructurados eleva los estándares de servicio, operación y experiencia.

4. Transferencia de conocimiento

Las franquicias permiten que emprendedores accedan a prácticas de gestión avanzadas.

El consumidor mexicano: el verdadero motor

Detrás de esta expansión hay un factor determinante: el consumidor mexicano. Hoy, el perfil de compra en belleza ha evolucionado hacia decisiones más informadas, donde pesan aspectos como:

Sustentabilidad

Ingredientes naturales

Responsabilidad social

Experiencia de marca

Natura ha construido su propuesta precisamente sobre estos pilares, lo que le permite conectar con un segmento en crecimiento.

Para las pequeñas empresas, esto implica un reto y una oportunidad: ya no basta con vender, hay que construir una propuesta de valor clara y diferenciada.

Sustentabilidad como ventaja competitiva

Otro elemento clave en la estrategia de la compañía es su enfoque regenerativo y sustentable. Este no es un discurso accesorio, sino un eje central del negocio.

En un mercado donde los consumidores valoran cada vez más la responsabilidad ambiental, este tipo de posicionamiento se traduce en ventaja competitiva.

Las pequeñas empresas pueden aprender de este enfoque:

Integrar prácticas sostenibles desde el inicio.

Comunicar de forma transparente sus procesos.

Alinear su propósito con su operación.

No se trata de replicar a gran escala, sino de adaptar principios que hoy son altamente valorados por el mercado.

¿Qué deben considerar las pequeñas empresas?

Ante este panorama, los emprendedores y dueños de pequeñas empresas deben evaluar con claridad sus opciones. La expansión de Natura no es solo una noticia corporativa, sino una señal de hacia dónde se mueve el mercado.

Algunas claves estratégicas:

Evaluar el modelo de franquicia

No todas las franquicias son iguales. Es fundamental analizar:

Inversión inicial

Retorno esperado

Soporte ofrecido

Condiciones contractuales

Entender al consumidor

El éxito no depende solo de la marca, sino de la capacidad de conectar con el cliente local.

Apostar por la experiencia

El retail actual no es solo transaccional. La experiencia en tienda es un diferenciador clave.

Integrar canales

El futuro es híbrido: físico + digital + venta directa.

Crecimiento con enfoque rentable y responsable

Uno de los mensajes más relevantes de esta expansión es el enfoque en el crecimiento rentable. En un entorno donde muchas empresas priorizan la expansión acelerada, Natura apuesta por un desarrollo sostenido y alineado con su propósito.

Este enfoque es especialmente valioso para pequeñas empresas, que muchas veces enfrentan el dilema entre crecer rápido o crecer bien.

La lección es clara: el crecimiento debe ser estratégico, medido y sostenible.

Conclusión: una oportunidad que va más allá del retail

La expansión de Natura en México es mucho más que la apertura de nuevas tiendas. Es un reflejo del potencial del mercado, de la evolución del consumidor y de la transformación del retail.

Para las pequeñas empresas, representa una oportunidad concreta de:

Integrarse a modelos consolidados.

Aprender de estrategias globales.

Elevar sus estándares de operación.

Aprovechar un mercado en crecimiento.

En un país donde el emprendimiento es una pieza clave de la economía, movimientos como este confirman que el camino no está solo en crear desde cero, sino también en saber sumarse a ecosistemas que ya están generando valor.

El reto para las pequeñas empresas no es competir con los grandes jugadores, sino encontrar su lugar dentro de un mercado cada vez más dinámico, exigente y lleno de oportunidades.