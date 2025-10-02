Norma ISO 45001 evoluciona con IA para fortalecer la prevención en el trabajo





La seguridad laboral: un reto global con impacto económico

En 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que se registraron 2.93 millones de muertes relacionadas con el trabajo en el mundo, un aumento de 26 % en comparación con 2014. Además, las pérdidas económicas derivadas de accidentes y enfermedades laborales ascienden a casi el 3.94 % del PIB mundial. Estas cifras reflejan un problema de gran magnitud que no solo afecta a la salud de los trabajadores, sino también a la sostenibilidad financiera de las empresas.

Para las medianas empresas mexicanas, que enfrentan la doble presión de mantener su productividad y cuidar de sus colaboradores con presupuestos limitados, la adopción de estándares internacionales como la ISO 45001 es una estrategia clave. Pero la verdadera evolución llega cuando este marco normativo se complementa con herramientas de inteligencia artificial (IA) capaces de predecir, detectar y corregir riesgos en tiempo real.

¿Qué es la norma ISO 45001 y por qué es esencial para las pymes?

La ISO 45001:2018 es el estándar internacional que define los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Su objetivo es prevenir incidentes, proteger a los trabajadores y mejorar continuamente las condiciones laborales.

De acuerdo con la nota “El estándar internacional ISO 45001:2018 favorece al trabajador”, esta certificación no solo garantiza el cumplimiento de la normatividad, sino que también permite construir un entorno laboral más seguro, involucrando a los colaboradores en la detección de riesgos y en la mejora del desempeño organizacional.

Además, estudios de Health & Safety International muestran que las empresas que certifican sus sistemas bajo este estándar logran reducciones de hasta 22.6 % en la frecuencia de accidentes laborales y 29.2 % en la gravedad de estos. Para una mediana empresa, esto significa menos bajas laborales, menos gastos en compensaciones y una mayor continuidad operativa.

La irrupción de la inteligencia artificial en la prevención

Si bien la ISO 45001 establece un marco sólido, la tecnología ofrece un salto cualitativo: pasar de lo reactivo a lo predictivo. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, las empresas pueden monitorear, analizar y anticipar riesgos con mayor precisión:

Visión por computador en construcción e industria: sistemas con cámaras y algoritmos de IA alcanzan precisiones superiores al 95 % en la detección del uso correcto de equipo de protección personal (EPP). Esto evita incumplimientos y permite corregirlos en tiempo real.

sistemas con cámaras y algoritmos de IA alcanzan precisiones superiores al 95 % en la detección del uso correcto de equipo de protección personal (EPP). Esto evita incumplimientos y permite corregirlos en tiempo real. Minería y transporte pesado: los sistemas de proximidad inteligentes incrementan en un 75 % la capacidad de detectar riesgos de colisión. Asimismo, las alertas de fatiga han logrado reducir hasta un 94 % los eventos críticos asociados a la somnolencia al volante.

los sistemas de proximidad inteligentes incrementan en un 75 % la capacidad de detectar riesgos de colisión. Asimismo, las alertas de fatiga han logrado reducir hasta un 94 % los eventos críticos asociados a la somnolencia al volante. Trabajo en climas extremos: cada día con temperaturas superiores a 38 °C aumenta hasta en 15 % el riesgo de lesiones. Sensores conectados con IA pueden anticipar golpes de calor con márgenes de error mínimos (0.25 °C), lo que permite programar pausas de hidratación y ajustar turnos de forma inmediata.

Estos ejemplos muestran cómo la inteligencia artificial amplifica el ciclo de mejora continua (planear–hacer–verificar–actuar) propuesto por ISO 45001, al añadir datos en tiempo real y capacidad de predicción.

ISO/IEC 42001: la nueva norma para gobernar la IA

La innovación no puede desvincularse de la regulación. En diciembre de 2023 se publicó la ISO/IEC 42001, el primer estándar internacional diseñado para la gestión de sistemas de inteligencia artificial. Este marco normativo complementa a la ISO 45001 al establecer reglas para garantizar que la IA sea usada de manera segura, ética y transparente.

Entre sus aportes destacan:

Definición del propósito ético de los modelos de IA.

Validación constante de los algoritmos y calidad de datos.

Inclusión de controles humanos (“human in the loop”).

Trazabilidad en todo el ciclo de vida de los sistemas de IA.

La convergencia entre ISO 45001 y ISO/IEC 42001 representa una oportunidad única para las medianas empresas: fortalecer su cultura de prevención con IA, pero bajo lineamientos que evitan riesgos como sesgos, vigilancia excesiva o dependencia tecnológica.

Casos de éxito y aprendizajes clave

La aplicación de IA en prevención laboral ya está dando frutos:

Plantas manufactureras han reducido en 30 % los incidentes gracias a la detección automática de zonas peligrosas mediante visión artificial.

han reducido en 30 % los incidentes gracias a la detección automática de zonas peligrosas mediante visión artificial. Empresas mineras reportan disminuciones cercanas al 80 % en los casi accidentes al incorporar sistemas de proximidad con IA.

reportan disminuciones cercanas al 80 % en los casi accidentes al incorporar sistemas de proximidad con IA. Transportistas han reducido más del 90 % los eventos críticos relacionados con la fatiga al volante con sistemas de monitoreo biométrico.

Estos resultados muestran que la inversión en IA no solo protege vidas, sino que también impacta la productividad y reduce costos operativos.

Beneficios estratégicos para las medianas empresas

Adoptar la integración de ISO 45001 con tecnologías de inteligencia artificial puede generar múltiples beneficios:

Reducción de riesgos y costos legales derivados de accidentes.

derivados de accidentes. Mejor reputación empresarial y mayor confianza de clientes y proveedores.

y mayor confianza de clientes y proveedores. Condiciones favorables en seguros , gracias a la disminución de riesgos.

, gracias a la disminución de riesgos. Resiliencia operativa al enfrentar condiciones extremas o imprevistos.

al enfrentar condiciones extremas o imprevistos. Cultura preventiva fortalecida, con participación de los trabajadores.

Riesgos emergentes que considerar

No obstante, la incorporación de IA también plantea nuevos desafíos:

Vigilancia excesiva: riesgo de desconfianza si no se comunica adecuadamente su uso.

riesgo de desconfianza si no se comunica adecuadamente su uso. Sesgos en los algoritmos: pueden generar desigualdad en asignación de tareas o alertas injustas.

pueden generar desigualdad en asignación de tareas o alertas injustas. Falsa confianza tecnológica: depender demasiado de la IA puede llevar a descuidar revisiones humanas.

depender demasiado de la IA puede llevar a descuidar revisiones humanas. Privacidad y datos sensibles: los sistemas que recopilan información biométrica deben cumplir estrictamente con leyes de protección de datos.

Estos riesgos deben integrarse al ciclo de mejora continua de ISO 45001 y ser auditados bajo los lineamientos de ISO/IEC 42001.

Ruta de adopción para una mediana empresa

Para que una pyme implemente con éxito esta sinergia normativa y tecnológica, puede seguir los siguientes pasos:

Diagnóstico inicial de riesgos y capacidades tecnológicas. Piloto controlado con sensores y sistemas de IA. Integración en el SGSST bajo ISO 45001. Aplicación de la gobernanza de IA conforme a ISO/IEC 42001. Capacitación del personal y comunicación transparente. Auditorías periódicas y mejora continua.

Conclusión

Los retos de seguridad y salud ocupacional no pueden seguir abordándose solo con métodos tradicionales. La evolución de la ISO 45001, reforzada con la inteligencia artificial y regulada por la ISO/IEC 42001, ofrece a las medianas empresas una oportunidad histórica para transformar su cultura preventiva.

La clave está en equilibrar tecnología con ética, innovación con transparencia y prevención con participación de los trabajadores. Solo así se logrará un entorno laboral más seguro, productivo y sostenible.

