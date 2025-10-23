Nutanix Partner Central: el siguiente capítulo en la trayectoria de los partners de Nutanix





Nutanix siempre ha priorizado sus canales, comprometida con brindar a nuestros socios las herramientas y el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito. Hoy, elevamos el listón con el lanzamiento del Nutanix Partner Central. Una plataforma moderna e inteligente diseñada para revolucionar la experiencia de los socios. Al unificar recursos críticos, información y oportunidades de interacción en un solo lugar, Partner Central funciona como un verdadero motor de crecimiento, ayudando a los socios a vender más rápido, operar con mayor eficiencia y descubrir nuevas oportunidades de innovación junto con Nutanix.

¿Qué es Nutanix Partner Central?

Nutanix Partner Central está diseñado para simplificar las interacciones diarias y ofrecer a los socios una visibilidad más clara de su negocio con Nutanix. En lugar de alternar entre múltiples sistemas o esperar actualizaciones, los socios ahora cuentan con un único centro para realizar un seguimiento de sus actividades clave en tiempo real.

En el lanzamiento, ofrece paneles de control para oportunidades de ventas, seguimiento del programa Elevate y reembolsos: herramientas que brindan a los socios información inmediata sobre dónde se encuentran y dónde existen nuevas oportunidades.

Nuestro objetivo con Nutanix Partner Central es sencillo: reunir la información más importante en un solo lugar para que los socios puedan tomar decisiones más rápidas y mejor informadas para centrarse en impulsar el crecimiento.

Principios rectores de Nutanix Partner Central

Nutanix Partner Central es un reflejo de lo que llamamos Los Cuatro Grandes pilares que definen la colaboración diaria de Nutanix con sus socios. Cada función que hemos incorporado a Nutanix Partner Central, y cada mejora futura, se basa en estos principios:

Rentabilidad: Más que solo márgenes. Nutanix Partner Central ofrece una clara visibilidad del negocio y abre nuevas vías para generar ingresos, lo que permite a los socios maximizar su potencial de ganancias a través de nuestro Programa de Socios Elevate del año fiscal 2026 y expandir su negocio Nutanix.

Producto: La simplicidad y elegancia de las soluciones multinube híbridas de Nutanix se trasladan a Nutanix Partner Central, proporcionando a los socios información y datos para capturar la demanda, ganar más oportunidades y fortalecer las relaciones con los clientes.

Compromiso a largo plazo: Nutanix Partner Central demuestra nuestra estrategia de canal primero en acción: un enfoque estable y predecible respaldado por una inversión continua en incentivos, programas y herramientas que evolucionarán junto con las necesidades de los socios.

Confianza: La plataforma demuestra la transparencia y seguridad que se esperan de Nutanix. Brindar a los socios acceso a información crítica las 24 horas, los 7 días de la semana, demuestra confianza en la integridad de nuestros datos y la solidez de nuestros programas. Con información completa sobre las oportunidades disponibles, los socios pueden conectarse y colaborar sin problemas con los equipos de ventas de Nutanix para impulsar el éxito mutuo.

Avanzando juntos

Este es solo el comienzo. En los próximos meses, Nutanix Partner Central se ampliará con información completa sobre las renovaciones de clientes, un asistente con inteligencia artificial para acelerar el cierre de acuerdos con PartnerGPT, vistas basadas en roles, un Localizador de Socios actualizado, información sobre la generación de demanda y paneles personalizados: funciones adaptadas a los comentarios de los socios para garantizar que la plataforma evolucione de la manera más relevante.

Nutanix Partner Central está diseñado para hacer que trabajar con Nutanix sea más fácil y efectivo, y sirve de base para un crecimiento compartido que continuaremos construyendo juntos.

Por Dave Gwyn, vicepresidente sénior de canales mundiales de Nutanix

No te olvides de dejarnos tus comentarios.