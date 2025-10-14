Octubre: la antesala comercial que ya no da miedo para las PyMEs mexicanas





Octubre dejó de ser solamente el mes de calabazas, disfraces y sustos. Hoy en día, representa una de las ventanas más atractivas para el comercio digital de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. De hecho, para muchos emprendedores, el “mes del miedo” simboliza el arranque temprano de la temporada alta de ventas, en la cual se prueba, aprende y escala para noviembre y diciembre.

De acuerdo con Tiendanube, la principal plataforma para creación y operación de tiendas en línea en la región, las PyMEs que integran su ecosistema logran en octubre cerca del 9 % de sus ventas anuales, lo que convierte a este mes en el tercer más fuerte del año, solo detrás de los tradicionales picos del Buen Fin y la temporada navideña. Este rendimiento supera incluso al que se registra en eventos como Hot Sale o durante las festividades patrias, lo que da cuenta del potencial comercial que tienen hoy el Halloween y el Día de Muertos para el e-commerce.

Este fenómeno obliga a las microempresas a repensar su calendario de marketing, logística y contenido digital, considerando octubre como un mes de prueba, ajuste y —sobre todo— captación anticipada de clientes.

Lo que compran los mexicanos en octubre-noviembre: más que disfraces

Aunque el tema del terror domina visualmente ese periodo, el comportamiento de consumo revela matices interesantes. Entre los productos más vendidos en octubre y los primeros días de noviembre destacan:

Decoraciones con motivos terroríficos (fantasmas, calaveras, duendes).

Disfraces: Elastic Girl lidera, seguida de personajes clásicos como Chucky, Freddy Krueger, Michael Myers, Pennywise, Jason Voorhees .

. Accesorios y máscaras (más demandados que los trajes completos).

Juguetes y peluches: llama la atención que el Grinch (personaje anti-navidad) sea el más vendido.

(personaje anti-navidad) sea el más vendido. Ropa, sudaderas o prendas con diseños góticos o alusivos al terror.

Productos navideños en preventa: luces, esferas, decoraciones que comienzan a posicionarse en el mercado con anticipación.

En promedio, los consumidores destinan entre $1,460 y $1,568 pesos a esta categoría de disfraz y ambientación, optando más por complementos que por conjuntos completos.

Este comportamiento híbrido —mezcla de Halloween y avance intempestivo hacia lo navideño— convierte octubre en un laboratorio comercial donde las PyMEs prueban conceptos, precios y estrategias que luego escalarán en temporada alta.

¿Por qué octubre ya es considerado el inicio de la temporada alta?

Para comprender por qué muchas PyMEs colocan a octubre como el mes de arranque para su estrategia comercial más ambiciosa, conviene identificar algunas causas estructurales:

Anticipación del consumidor

Los compradores digitales cada vez más adelantan sus decisiones para evitar quiebres de stock o aumentos en precios durante los picos. Es común que ya en octubre comiencen a moverse productos navideños en preventa. Menor saturación publicitaria

Aunque noviembre y diciembre acaparan publicidad masiva, quien actúa temprano en octubre puede acceder a menor competencia (CPC más baratos) y mejor visibilidad. Espacio para prueba y error

Octubre permite experimentar con campañas, logística y mensajes sin la presión extrema del pico estacional. Cualquier aprendizaje se puede aplicar para noviembre-diciembre. Preparación operativa

Validar capacidades de envío, empaquetado, atención al cliente y plazos durante este mes ayuda a pulir errores antes del alud navideño. Fusionar festividades

El mix Halloween–Día de Muertos y lo navideño genera una prolongación del periodo promocional: los consumidores aceptan contextos mixtos si se usan adecuadamente.

Cómo aprovechar octubre de forma estratégica: guía para microempresas

Aquí te dejo una hoja de ruta práctica para que una microempresa pueda transformar octubre en una palanca de crecimiento:

Área Estrategia sugerida Selección de productos Prioriza artículos temáticos (decoraciones, accesorios), pero incluye productos navideños en preventa. SEO & contenido Optimiza fichas con palabras clave como “disfraz Halloween 2025 México”, “decoración Día de Muertos”, “preventa navidad 2025”. Genera contenido valioso: guías de disfraces, tips de decoración, ideas para combinar productos. Publicidad / SEM Segmenta anuncios por intereses (temas de terror, festividades), usa remarketing y aprovecha que los costos suelen ser más favorables en este mes. Social media / influencer marketing Colabora con creadores afines al género de terror, cultura pop o festividades mexicanas. Realiza concursos de disfraces o decoraciones con hashtags de marca. Email marketing Diseña secuencias: prelanzamiento (terror), recordatorios, preventa navideña. Segmenta según comportamiento previo. Logística / fulfillment Revisa tarifas de envío, confirma plazos realistas, selecciona socios que soporten aumento de demanda. Inventario Asegura stock suficiente en productos clave; evita saturar catálogo con productos poco probados. Atención al cliente / políticas claras Redacta políticas de devolución y cambio anticipadas; habilitas canales ágiles de soporte (chat, redes).

Con esta hoja de ruta, una microempresa puede jugar con creatividad, testar ideas y construir terreno para los picos de fin de año.

Live Commerce: la evolución interactiva que puede potenciar tu octubre

Dentro de las tendencias más relevantes para e-commerce emergente, el Live Commerce merece especial atención. En PyMempresario publicamos ya una nota titulada “Live Commerce: la evolución interactiva del e-commerce que impulsa a los emprendedores mexicanos”, en la que se explica cómo esta modalidad fusiona transmisión en vivo, interacción con la audiencia y venta en tiempo real. Puedes consultarla aquí: Live Commerce: la evolución interactiva del e-commerce.

¿Por qué incorporar live commerce en octubre resulta tan valioso?

Mayores tasas de conversión : eventos de live commerce pueden alcanzar conversiones del 10 % al 15 %, ampliamente superiores al promedio del e-commerce tradicional.

: eventos de live commerce pueden alcanzar conversiones del 10 % al 15 %, ampliamente superiores al promedio del e-commerce tradicional. Experiencias inmersivas y cercanas : el cliente no ve un catálogo estático, sino una demostración en vivo, con posibilidad de preguntar y recibir respuestas instantáneas.

: el cliente no ve un catálogo estático, sino una demostración en vivo, con posibilidad de preguntar y recibir respuestas instantáneas. Ventas cruzadas y urgencia : se pueden ofrecer promociones exclusivas para quienes estén conectados, crear ofertas por tiempo limitado, presentar bundles temáticos (terror + navidad).

: se pueden ofrecer promociones exclusivas para quienes estén conectados, crear ofertas por tiempo limitado, presentar bundles temáticos (terror + navidad). Generación de contenido reutilizable : las transmisiones grabadas pueden reaprovecharse en redes, sitio web o como material de marketing.

: las transmisiones grabadas pueden reaprovecharse en redes, sitio web o como material de marketing. Posicionamiento de marca innovadora: pocas PyMEs todavía lo explotan plenamente; adoptarlo temprano puede marcar una diferenciación frente a la competencia.

Si decides implementar live commerce en octubre, toma en cuenta estas recomendaciones prácticas:

Define objetivos claros (ventas, engagement, lanzamiento). Prevé un equipo técnico y presentador carismático. Planifica el guion, pero deja espacio para interacción espontánea. Promociona el evento con anticipación (redes, newsletter). Ofrece incentivos exclusivos durante la transmisión (cupones, lanzamientos). Haz seguimiento post-evento (mensajes personalizados, ofertas adicionales). Analiza resultados: duración, interacción, ventas, retención para mejorar futuros eventos.

Este enfoque de venta en vivo puede integrarse perfectamente en tu estrategia de octubre, especialmente si ya estás lanzando productos temáticos o preventas navideñas.

Riesgos para cuidar y cómo mitigarlos

Implementar campañas intensas y experimentar con live commerce no está exento de desafíos. Algunos de los principales riesgos y recomendaciones:

Sobrecostos logísticos : tarifas de envío mayúsculas o saturación de paquetería. Mitigación: negociar tarifas con anticipación, controlar volumen de envíos, fijar límites de venta por zona.

: tarifas de envío mayúsculas o saturación de paquetería. Mitigación: negociar tarifas con anticipación, controlar volumen de envíos, fijar límites de venta por zona. Pronósticos erróneos : sobrecompra de productos que no rotan. Mitigación: analiza datos históricos, lanza versiones piloto y ajusta rápido.

: sobrecompra de productos que no rotan. Mitigación: analiza datos históricos, lanza versiones piloto y ajusta rápido. Competencia agresiva : grandes marcas pueden saturar redes o publicidad. Mitigación: segmenta bien tus nichos, apuesta por diferenciación (temática, branding, experiencia).

: grandes marcas pueden saturar redes o publicidad. Mitigación: segmenta bien tus nichos, apuesta por diferenciación (temática, branding, experiencia). Complejidad operativa en transmisiones : fallas técnicas, mala calidad de video, latencia. Mitigación: prueba previamente, usa herramientas confiables y equipo adecuado.

: fallas técnicas, mala calidad de video, latencia. Mitigación: prueba previamente, usa herramientas confiables y equipo adecuado. Desajuste en atención al cliente: excesos de consultas sin respuesta pueden frustrar clientes. Mitigación: prepara equipo de soporte, chat en vivo, respuestas prediseñadas.

Pese a estos retos, con estrategia y previsión, el retorno puede ser significativo.

Conclusión: octubre ya no es un mes de susto, sino de estrategia y aprendizaje

Para las micro y pequeñas empresas mexicanas, octubre ha evolucionado de ser solo un mes festivo a un momento estratégico clave para el inicio anticipado de temporada alta. Si bien representa cerca del 9 % de las ventas anuales para las tiendas en línea integradas a Tiendanube, su verdadero valor reside en ser un periodo de prueba, aprendizaje y captación de clientes tempranos.

La inclusión de tendencias como el live commerce puede elevar aún más el potencial de este mes, al transformar actos de observación en interacciones y compras en vivo. Al integrar transmisiones con entretenimiento, promociones puntuales y conexión directa con tu audiencia, puedes diferenciar tu propuesta y crear un canal adicional de ventas.

Si te gustaría que juntos diseñemos un calendario digital mezcla (octubre-noviembre) con incorporación de eventos de live commerce, palabras clave sugeridas y plan de publicidad ajustada a tu microempresa, estaré encantado de ayudarte. ¿Lo armamos ahora?

No te olvides de dejarnos tus comentarios.



