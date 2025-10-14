Octubre: la antesala comercial que ya no da miedo para las PyMEs mexicanas

Octubre dejó de ser solamente el mes de calabazas, disfraces y sustos. Hoy en día, representa una de las ventanas más atractivas para el comercio digital de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. De hecho, para muchos emprendedores, el “mes del miedo” simboliza el arranque temprano de la temporada alta de ventas, en la cual se prueba, aprende y escala para noviembre y diciembre.

De acuerdo con Tiendanube, la principal plataforma para creación y operación de tiendas en línea en la región, las PyMEs que integran su ecosistema logran en octubre cerca del 9 % de sus ventas anuales, lo que convierte a este mes en el tercer más fuerte del año, solo detrás de los tradicionales picos del Buen Fin y la temporada navideña. Este rendimiento supera incluso al que se registra en eventos como Hot Sale o durante las festividades patrias, lo que da cuenta del potencial comercial que tienen hoy el Halloween y el Día de Muertos para el e-commerce.

Este fenómeno obliga a las microempresas a repensar su calendario de marketing, logística y contenido digital, considerando octubre como un mes de prueba, ajuste y —sobre todo— captación anticipada de clientes.

Lo que compran los mexicanos en octubre-noviembre: más que disfraces

Aunque el tema del terror domina visualmente ese periodo, el comportamiento de consumo revela matices interesantes. Entre los productos más vendidos en octubre y los primeros días de noviembre destacan:

  • Decoraciones con motivos terroríficos (fantasmas, calaveras, duendes).
  • Disfraces: Elastic Girl lidera, seguida de personajes clásicos como Chucky, Freddy Krueger, Michael Myers, Pennywise, Jason Voorhees.
  • Accesorios y máscaras (más demandados que los trajes completos).
  • Juguetes y peluches: llama la atención que el Grinch (personaje anti-navidad) sea el más vendido.
  • Ropa, sudaderas o prendas con diseños góticos o alusivos al terror.
  • Productos navideños en preventa: luces, esferas, decoraciones que comienzan a posicionarse en el mercado con anticipación.

En promedio, los consumidores destinan entre $1,460 y $1,568 pesos a esta categoría de disfraz y ambientación, optando más por complementos que por conjuntos completos.

Este comportamiento híbrido —mezcla de Halloween y avance intempestivo hacia lo navideño— convierte octubre en un laboratorio comercial donde las PyMEs prueban conceptos, precios y estrategias que luego escalarán en temporada alta.

¿Por qué octubre ya es considerado el inicio de la temporada alta?

Para comprender por qué muchas PyMEs colocan a octubre como el mes de arranque para su estrategia comercial más ambiciosa, conviene identificar algunas causas estructurales:

  1. Anticipación del consumidor
    Los compradores digitales cada vez más adelantan sus decisiones para evitar quiebres de stock o aumentos en precios durante los picos. Es común que ya en octubre comiencen a moverse productos navideños en preventa.
  2. Menor saturación publicitaria
    Aunque noviembre y diciembre acaparan publicidad masiva, quien actúa temprano en octubre puede acceder a menor competencia (CPC más baratos) y mejor visibilidad.
  3. Espacio para prueba y error
    Octubre permite experimentar con campañas, logística y mensajes sin la presión extrema del pico estacional. Cualquier aprendizaje se puede aplicar para noviembre-diciembre.
  4. Preparación operativa
    Validar capacidades de envío, empaquetado, atención al cliente y plazos durante este mes ayuda a pulir errores antes del alud navideño.
  5. Fusionar festividades
    El mix Halloween–Día de Muertos y lo navideño genera una prolongación del periodo promocional: los consumidores aceptan contextos mixtos si se usan adecuadamente.

Cómo aprovechar octubre de forma estratégica: guía para microempresas

Aquí te dejo una hoja de ruta práctica para que una microempresa pueda transformar octubre en una palanca de crecimiento:

ÁreaEstrategia sugerida
Selección de productosPrioriza artículos temáticos (decoraciones, accesorios), pero incluye productos navideños en preventa.
SEO & contenidoOptimiza fichas con palabras clave como “disfraz Halloween 2025 México”, “decoración Día de Muertos”, “preventa navidad 2025”. Genera contenido valioso: guías de disfraces, tips de decoración, ideas para combinar productos.
Publicidad / SEMSegmenta anuncios por intereses (temas de terror, festividades), usa remarketing y aprovecha que los costos suelen ser más favorables en este mes.
Social media / influencer marketingColabora con creadores afines al género de terror, cultura pop o festividades mexicanas. Realiza concursos de disfraces o decoraciones con hashtags de marca.
Email marketingDiseña secuencias: prelanzamiento (terror), recordatorios, preventa navideña. Segmenta según comportamiento previo.
Logística / fulfillmentRevisa tarifas de envío, confirma plazos realistas, selecciona socios que soporten aumento de demanda.
InventarioAsegura stock suficiente en productos clave; evita saturar catálogo con productos poco probados.
Atención al cliente / políticas clarasRedacta políticas de devolución y cambio anticipadas; habilitas canales ágiles de soporte (chat, redes).

Con esta hoja de ruta, una microempresa puede jugar con creatividad, testar ideas y construir terreno para los picos de fin de año.

Live Commerce: la evolución interactiva que puede potenciar tu octubre

Dentro de las tendencias más relevantes para e-commerce emergente, el Live Commerce merece especial atención. En PyMempresario publicamos ya una nota titulada “Live Commerce: la evolución interactiva del e-commerce que impulsa a los emprendedores mexicanos”, en la que se explica cómo esta modalidad fusiona transmisión en vivo, interacción con la audiencia y venta en tiempo real. Puedes consultarla aquí: Live Commerce: la evolución interactiva del e-commerce.

¿Por qué incorporar live commerce en octubre resulta tan valioso?

  • Mayores tasas de conversión: eventos de live commerce pueden alcanzar conversiones del 10 % al 15 %, ampliamente superiores al promedio del e-commerce tradicional.
  • Experiencias inmersivas y cercanas: el cliente no ve un catálogo estático, sino una demostración en vivo, con posibilidad de preguntar y recibir respuestas instantáneas.
  • Ventas cruzadas y urgencia: se pueden ofrecer promociones exclusivas para quienes estén conectados, crear ofertas por tiempo limitado, presentar bundles temáticos (terror + navidad).
  • Generación de contenido reutilizable: las transmisiones grabadas pueden reaprovecharse en redes, sitio web o como material de marketing.
  • Posicionamiento de marca innovadora: pocas PyMEs todavía lo explotan plenamente; adoptarlo temprano puede marcar una diferenciación frente a la competencia.

Si decides implementar live commerce en octubre, toma en cuenta estas recomendaciones prácticas:

  1. Define objetivos claros (ventas, engagement, lanzamiento).
  2. Prevé un equipo técnico y presentador carismático.
  3. Planifica el guion, pero deja espacio para interacción espontánea.
  4. Promociona el evento con anticipación (redes, newsletter).
  5. Ofrece incentivos exclusivos durante la transmisión (cupones, lanzamientos).
  6. Haz seguimiento post-evento (mensajes personalizados, ofertas adicionales).
  7. Analiza resultados: duración, interacción, ventas, retención para mejorar futuros eventos.

Este enfoque de venta en vivo puede integrarse perfectamente en tu estrategia de octubre, especialmente si ya estás lanzando productos temáticos o preventas navideñas.

Riesgos para cuidar y cómo mitigarlos

Implementar campañas intensas y experimentar con live commerce no está exento de desafíos. Algunos de los principales riesgos y recomendaciones:

  • Sobrecostos logísticos: tarifas de envío mayúsculas o saturación de paquetería. Mitigación: negociar tarifas con anticipación, controlar volumen de envíos, fijar límites de venta por zona.
  • Pronósticos erróneos: sobrecompra de productos que no rotan. Mitigación: analiza datos históricos, lanza versiones piloto y ajusta rápido.
  • Competencia agresiva: grandes marcas pueden saturar redes o publicidad. Mitigación: segmenta bien tus nichos, apuesta por diferenciación (temática, branding, experiencia).
  • Complejidad operativa en transmisiones: fallas técnicas, mala calidad de video, latencia. Mitigación: prueba previamente, usa herramientas confiables y equipo adecuado.
  • Desajuste en atención al cliente: excesos de consultas sin respuesta pueden frustrar clientes. Mitigación: prepara equipo de soporte, chat en vivo, respuestas prediseñadas.

Pese a estos retos, con estrategia y previsión, el retorno puede ser significativo.

Conclusión: octubre ya no es un mes de susto, sino de estrategia y aprendizaje

Para las micro y pequeñas empresas mexicanas, octubre ha evolucionado de ser solo un mes festivo a un momento estratégico clave para el inicio anticipado de temporada alta. Si bien representa cerca del 9 % de las ventas anuales para las tiendas en línea integradas a Tiendanube, su verdadero valor reside en ser un periodo de prueba, aprendizaje y captación de clientes tempranos.

La inclusión de tendencias como el live commerce puede elevar aún más el potencial de este mes, al transformar actos de observación en interacciones y compras en vivo. Al integrar transmisiones con entretenimiento, promociones puntuales y conexión directa con tu audiencia, puedes diferenciar tu propuesta y crear un canal adicional de ventas.

Si te gustaría que juntos diseñemos un calendario digital mezcla (octubre-noviembre) con incorporación de eventos de live commerce, palabras clave sugeridas y plan de publicidad ajustada a tu microempresa, estaré encantado de ayudarte. ¿Lo armamos ahora?

