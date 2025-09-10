Paquete Económico 2025: lo que viene para las pequeñas empresas en México





El gobierno federal presentó el Paquete Económico 2025 y, como cada año, el tema de los impuestos es el que más atención genera. Aunque se ha insistido en que no habrá “nuevos impuestos”, lo cierto es que la propuesta incluye ajustes importantes en tasas, retenciones y atribuciones del SAT que impactarán directamente en consumidores, negocios tradicionales y pequeños emprendedores que venden en plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre o Airbnb.

A continuación, desglosamos los principales cambios, su contexto y el impacto que pueden tener en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de México.

Impuesto a bebidas azucaradas y edulcorantes

Uno de los ajustes más polémicos es el incremento en el impuesto a bebidas azucaradas y con edulcorantes, que se eleva en un 87 %, es decir, tres pesos adicionales por litro. Esto afectará a refresqueras y productores de bebidas, pero también a pequeños comerciantes que dependen de este producto como parte de su oferta. Desde la clásica taquería que vende refrescos hasta las tienditas de barrio, todos verán un impacto en costos y probablemente en ventas.

La medida responde a políticas de salud pública enfocadas en reducir la obesidad y enfermedades relacionadas con el consumo de azúcares. Sin embargo, para los pequeños negocios puede representar un desafío, ya que el cliente final podría reducir su consumo o buscar alternativas más económicas.

Impuesto al tabaco y productos con nicotina

El impuesto al tabaco también sufrirá un ajuste, pasando de 160 % a 200 %, y se introduce una cuota gradual para nuevos productos con nicotina. Tiendas, estanquillos y plataformas de comercio que comercializan estos productos deberán ajustar sus precios. Al igual que con las bebidas azucaradas, el objetivo es desincentivar el consumo, pero para las pequeñas empresas que dependen de estos ingresos puede significar una caída en ventas.

8 % a videojuegos violentos

En línea con la tendencia de regular ciertos contenidos digitales, se propone un impuesto del 8 % a videojuegos violentos. Para pequeños distribuidores de videojuegos físicos o digitales, el efecto puede sentirse en la demanda, especialmente entre consumidores sensibles al precio.

Más facultades para el SAT

Un cambio clave es que el SAT tendrá mayores atribuciones de supervisión. Antes, su acceso a información financiera se limitaba a bancos tradicionales; ahora podrá revisar estados de cuenta en fintechs, SOFIPOs y plataformas de pago electrónico. Esto responde a la creciente migración del dinero hacia canales digitales y alternativos.

Para las pequeñas empresas que utilizan estas herramientas, la consecuencia es clara: mayor fiscalización y menos espacio para la informalidad.

Impacto directo en comerciantes digitales (Amazon, Mercado Libre, Airbnb, etc.)

Uno de los apartados más relevantes para las PyMEs es el nuevo esquema de retenciones en plataformas de intermediación digital. Amazon, Mercado Libre, Airbnb y otras tendrán que aplicar nuevas tasas, lo que impacta directamente en los ingresos de quienes venden o prestan servicios en estos espacios.

Personas físicas con RFC: retención del 2.5 % de ISR y 8 % de IVA .

retención del y . Personas morales con RFC: retención del 4 % de ISR y 8 % de IVA .

retención del y . Sin RFC: retención del 20 % de ISR y 16 % de IVA.

¿Qué significa esto para los pequeños comerciantes?

Menor flujo de efectivo inmediato

Los vendedores verán una reducción en su ingreso disponible, ya que las plataformas retendrán impuestos automáticamente. Un comerciante que facture $10,000 pesos en Mercado Libre con RFC enfrentará retenciones de $1,050 pesos. Sin RFC, la retención subiría a $3,600 pesos, una diferencia crítica para microempresarios. Aumento en costos administrativos

Muchos pequeños vendedores no cuentan con asesoría contable formal. Ahora deberán emitir facturas y declarar impuestos para deducir gastos y recuperar parte de lo retenido. Esto implica contratar contadores o invertir en software administrativo. Competencia formalizada

El cambio obligará a muchos comerciantes informales a registrarse ante el SAT. Esto nivela la cancha, pero también significa mayor competencia para quienes ya estaban en regla. Traslado de costos al consumidor

Es probable que los pequeños negocios aumenten sus precios para compensar las retenciones, lo que podría afectar su competitividad frente a grandes marcas. Airbnb y hospedaje

Para anfitriones, las retenciones reducirán la ganancia neta. Quienes antes veían esta actividad como un ingreso complementario deberán ahora declarar y justificar ganancias ante el SAT. Incentivo a la formalización

A mediano plazo, contar con RFC y declaraciones fiscales puede ser positivo, ya que abre la puerta a acceso a créditos, programas de apoyo y mayor confianza del consumidor.

Promesa de “cero nuevos impuestos”

Técnicamente, el gobierno cumple su promesa de no crear nuevos impuestos. Sin embargo, las modificaciones en tasas, retenciones y atribuciones del SAT significan que la carga fiscal para los pequeños negocios será más alta y con mayor vigilancia.

Curiosamente, el mercado lo recibió de manera positiva: la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un récord el 9 de septiembre, lo que refleja confianza de los inversionistas en las finanzas públicas.

Conclusiones

El Paquete Económico 2025 refuerza la tendencia hacia una mayor fiscalización, formalización y control digital de la economía mexicana. Para las pequeñas empresas, esto significa tanto retos inmediatos —como menores márgenes y más obligaciones administrativas— como oportunidad

