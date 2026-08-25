Planeación financiera para fortalecer las PyMEs

Separar las finanzas personales, administrar el flujo de efectivo, digitalizar la operación y planear el financiamiento son prácticas que pueden ayudar a fortalecer su negocio. Las micro, pequeñas y medianas empresas sostienen buena parte de la actividad productiva de México, siendo más de 5.4 millones de unidades económicas en el país que generan 7 de cada 10 empleos y aportan 52 % del PIB en México. Para mantener su desarrollo, fortalecer su capacidad financiera, anticipar sus necesidades y administrar sus negocios es clave para favorecer su crecimiento sostenible.

La Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, de INEGI, muestra que 61.4 % de las empresas realizó al menos una acción de planeación financiera. Entre ellas, 77.3 % elaboró pronósticos de ventas y rentabilidad para los siguientes 12 meses, 68.6 % estableció metas a largo plazo y 53.1 % realizó un plan financiero para administrar su endeudamiento.

Más que un ejercicio administrativo, planear las finanzas permite convertir los números del negocio en decisiones de crecimiento y facilita a los empresarios saber cuándo invertir, cuánto destinar a la operación, cuándo buscar financiamiento o dónde existen oportunidades para hacer más eficiente el negocio.

En este contexto, Scotiabank México comparte cuatro claves que pueden ayudar a las PyMEs a fortalecer sus finanzas:

1. Separar las finanzas personales de las del negocio: Mantener cuentas y registros independientes permite conocer con mayor precisión la rentabilidad del negocio, identificar cuánto dinero está realmente disponible para la operación y facilitar el control de gastos, aportaciones y retiros del propietario.

2. Administrar el flujo de efectivo y anticipar necesidades: Vender más no siempre significa tener más dinero disponible. Dar seguimiento a las cuentas por cobrar y por pagar, así como a los plazos de clientes y proveedores, permite anticipar periodos de mayor demanda de recursos y tomar decisiones oportunamente para mantener la operación.

3. Digitalizar pagos, cobros y controles: Las herramientas digitales pueden ayudar a agilizar la operación, reducir errores y tener una visión más clara del comportamiento del negocio. Automatizar procesos como los pagos, el seguimiento de ventas y los controles administrativos también permite liberar tiempo para concentrarse en el crecimiento. Por ejemplo, Clover, el ecosistema de pagos disponible para clientes PyME de Scotiabank, permite aceptar diferentes formas de pago, registrar pagos en efectivo, monitorear las ventas en tiempo real y consultar información de la operación a través de herramientas de gestión y reportes.

4. Prepararse antes de solicitar financiamiento: El crédito puede convertirse en una herramienta para impulsar el crecimiento cuando responde a un objetivo concreto y existe capacidad para incorporarlo a los flujos del negocio. Antes de solicitarlo, es recomendable definir cuánto se necesita, para qué se utilizará y cómo se cubrirán los pagos, de manera que el financiamiento acompañe los objetivos de la empresa.