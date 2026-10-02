La IA y Nube de Advent abducen a la JALICIENSE Contpaqi

En un entorno empresarial cada vez más competido por el nuevo “oro virtual” como lo que representa la IA o nube, Advent el gigante de las inversiones globales en tecnología y otros sectores, adquirió de forma mayoritaria a la empresa orgullosamente Jaliciense Contpaqi y sus 1.2 millones de clientes, además de 6 mil distribuidores.

Aunque el monto de la transacción no fue revelado por temas confidenciales en su carácter de empresas de capital privado, de acuerdo a una fuente consultada por Pymempresario.com quien pidió no ser mencionado, se estima que este tipo de adquisición debería oscilar en los 250 millones de dólares.

Sin lugar a dudas es un éxito en términos financieros para los socios de Contpaqi que durante más de 40 años han impulsado el desarrollo de las MiPyMEs mexicanas con su software administrativo, además de mostrar su compromiso como habilitador de mejores prácticas de negocio para este sector empresarial tan limitado en su crecimiento, pero tan necesario como motor de la economía nacional.

Sin especulaciones, existen diferentes factores que pudieron orientar está adquisición en formato de alianza; por una parte, las exigencias futuras del mercado respecto al uso de IA y Nube como lo anuncian ambas partes; pero también la competencia que representa Siigo quien compro Aspel en 2022, la cual perdió identidad como mexicana, pero se sumó a los 6 mercados principales que tenía como meta la colombiana para convertirse en la más importante a nivel Latinoamérica.

Otro factor que al interior del corazón administrativo de Contpaqi debió cimbrar es la continuidad de la marca, que con la volatilidad de los negocios de hoy en día, en una competencia global es necesario apalancarse de otros más fuertes para crecer y no diluirse, que como sucede últimamente un nuevo competidor aparece con mayor innovación y no respeta la historia del más longevo en el mercado.

Para concretar está alianza y conociendo las bases de la que un día se llamó “Computación en Acción” fué necesario allegarse al más a fin de objetivos y visión empresarial como parece ser este caso, donde cabe destacar que uno de los cofundadores como lo representa el Ing. René Torres mantiene acciones de forma minoritaria de la empresa, además de Marlene García en la Dirección General para aplomar una estructura sólida, aunque el tiempo lo dirá con los cambios externos.

Irónicamente preguntándole a la IA sobre Advent International, ésta refiere que se enfoca en adquirir empresas líderes de software empresarial con posiciones sólidas en sus mercados nacionales y acelerar su modernización tecnológica. Sus inversiones se caracterizan por:

• Enfoque horizontal: Ven la tecnología como una herramienta que transforma industrias. Invierten fuertemente en integraciones de nube e Inteligencia Artificial (IA) mediante alianzas estratégicas con firmas de vanguardia como OpenAI o Anthropic. • Esquema de control mayoritario: Suelen comprar la participación mayoritaria pero manteniendo a los fundadores dentro de la junta (como hicieron recientemente en Colombia con Siesa). Estrategia de crecimiento orgánico y M&A: Financian tanto el desarrollo de productos internos como la adquisición de otros competidores de menor tamaño para expandir el portafolio rápidamente. Sobre el Impacto para los Distribuidores de CONTPAQi La llegada de Advent está diseñada para beneficiar y fortalecer el ecosistema de los más de 6,000 distribuidores:

• Nuevas oportunidades de negocio: La inversión se centrará en robustecer la oferta de productos en la nube y soluciones con IA, lo que dará a los distribuidores un portafolio más moderno y competitivo para vender.

• Mayor alcance de mercado: Advent inyectará capital para ampliar el alcance de las soluciones de CONTPAQi, atrayendo a más PyMEs y generando mayor volumen de clientes para la red de distribución tradicional.

• Continuidad y respeto al canal: Ambas empresas han enfatizado públicamente su respeto por la red de distribución existente, asegurando que los socios comerciales seguirán siendo el pilar fundamental del crecimiento de la compañía.

Es imposible no hacer un comparativo con la compra de Aspel por parte de Siigo en 2022, la cual bajo otras condiciones Grupo Carso tenía la mayoría de las acciones y en menor escala los hermanos Icaza Chávez, pero con la adquisición existieron diferencias que impactaron en el canal de distribuidores, principalmente por un enfoque de venta de software online con base en Telmex, además de llevar el soporte técnico a darle un acento más sudamericano, que dicho por un directivo mexicano al cual escuche decir: ” Es como tener un Cadillac Clásico, y verlo convertirse en un Cadillac tuneado y rosa”, un servidor le agregaría sonando a regetón.

Fernando Heredia