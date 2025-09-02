Regreso a clases 2025: ventas en línea de material escolar para PyMEs crecen 230%

Tiendanube, reveló que las ventas de material escolar entre las PyMEs registraron picos importantes durante agosto. Entender estos patrones permite a emprendedores optimizar campañas, logística y medios de pago para maximizar ingresos en esta temporada clave.
1. Contexto del regreso a clases en México y desempeño de e-commerce
El 1 de septiembre marca el inicio oficial del ciclo escolar básico en México. Este evento anual genera un repunte en la demanda, especialmente durante las semanas previas, lo que hace del regreso a clases una temporada estratégica para tiendas en línea.
De hecho, según el informe NubeCommerce México 2025 de Tiendanube, el comercio electrónico nacional creció un 71 % en facturación promedio anual, y se proyecta un crecimiento del 8 % adicional para 2025.
Adicionalmente, cifras de Tiendanube y AMVO muestran que el e-commerce en México alcanzó los 789.7 mil millones de pesos en 2024, representando un crecimiento anual del 20 %, y con ya 170 000 tiendas activas en LATAM, muchas de ellas en México.
2. Análisis de comportamiento de compra en agosto
A. Primeras dos semanas vs. últimas dos
- Ventas: Hubo un incremento del 50 % en ventas de material escolar durante las últimas dos semanas de agosto versus las primeras dos.
- Facturación: Las primeras dos semanas del mes generaron 27 % más facturación que la segunda quincena, señalando que aunque el volumen era menor, los tickets fueron más elevados.
- Compra promedio: Osciló entre $1 300 y $1 600 pesos en las dos semanas previas al regreso. En contraste, durante la primera semana de agosto, el gasto promedio fue $3 500 pesos, indicando que los compradores anticipados hicieron pedidos más grandes.
B. Picos de demanda en última semana de agosto
- Los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto registraron un aumento del 98 % en ventas comparado con el lunes y martes de esa misma semana.
- Posiblemente, esto refleja una tendencia de compra “justo a tiempo”: los clientes adquirieron material a mitad de semana para recibirlo durante el fin de semana, justo antes del inicio de clases.
- Aunque las transacciones bajaron un 20 % viernes y sábado, se registró una recuperación del 10 % el domingo 31.
3. Comparativo anual: regreso a clases 2025 vs. 2024
- Las transacciones durante este periodo crecieron 130 % respecto al mismo periodo del año pasado.
- La facturación aumentó 230 % interanual, reflejando no solo más ventas, sino también mayores montos por venta.
4. Evolución en métodos de pago
- El medio más utilizado en esta temporada fue la tarjeta de crédito, con el 31 % de las transacciones, esto es 10 pp más que en 2024.
- La tarjeta de débito, que era líder en 2024 con 27 %, bajó al 23 %.
El director de PyMEs de Tiendanube México, Luis Gómez, destacó:
“Los usuarios se están habituando a comprar con entregas prácticamente al día siguiente (…) será clave contar con la paquetería adecuada (…) y ofrecer múltiples medios de pago, ya que el uso de crédito está dejando cada vez más atrás a la tarjeta de débito y al efectivo”.
5. Claves para PyMEs: patrones de consumo y recomendaciones estratégicas
|Momento del mes
|Comportamiento del cliente
|Implicaciones para la PyME
|Inicio del mes
|Pocos clientes, pero con tickets grandes
|Enfocar en estrategias premium, kits o promociones para compradores anticipados
|Finales de agosto
|Mayor volumen con descarga moderada
|Prepararse para entregas rápidas y multiplicar el alcance
|Miércoles y jueves
|Máxima concentración de ventas
|Tener stock, logística y envíos listos para media semana
|Fin de semana
|Ligera caída, luego repunte el domingo
|Sostener estímulos digitales para cerrar el fin de semana
|Medios de pago
|Aumento en tarjetas de crédito
|Priorizar pagos vía crédito, ofrecer financiamiento o cuotas flexibles
Recomendaciones detalladas:
- Optimiza la logística: colabora con servicios de paquetería que permitan entregas viernes–domingo; tener “Envío Nube” configurado puede ayudar.
- Comunicación clara y atractiva: enfatiza plazos de entrega y opciones de pago (especialmente crédito).
- Campañas segmentadas: diferenciar mensajes entre compradores anticipados (inicio de mes) y de última hora (última semana).
- Promociones para crédito: ofrece beneficios exclusivos, como envío gratis o descuentos si pagan con tarjeta de crédito.
- Refuerza SEO y SEM con términos clave: “material escolar online”, “regreso a clases envío rápido”, “pago con tarjeta de crédito”, asegurando visibilidad previa y durante el pico de demanda.
Este caso demuestra cómo fechas clave como el Hot Sale y el regreso a clases representan temporadas estratégicas para los pequeños y medianos negocios, que pueden capitalizar la digitalización para crecer sus ventas.
Conclusión: mayor facturación y máxima oportunidad para PyMEs
El regreso a clases 2025 es más que una fecha escolar: es una ventana de oportunidad para PyMEs en Tiendanube. Aunque el comportamiento de compra es bimodal —con grandes tickets anticipados y alto volumen en la última semana—, entender estos patrones, optimizar logística, y adaptarse a los métodos de pago emergentes (como el crédito) es la diferenciación clave.
La digitalización de tiendas y el soporte de plataformas como Tiendanube, que invierte en envíos, pagos y marketing, se convierte en el motor del crecimiento para microempresarios en México.
