La reforma laboral de 40 horas en México está acelerando la digitalización del control de asistencia. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas, el desafío no será solamente registrar electrónicamente las entradas y salidas de sus trabajadores, sino garantizar que la información sea precisa, verificable y útil para tomar decisiones. Las herramientas tecnológicas prometen simplificar esta tarea, pero también plantean nuevas preguntas sobre geolocalización, productividad, privacidad y confiabilidad de los datos.

La reforma de 40 horas cambia las reglas del control de asistencia

La reducción de la jornada laboral en México marca una transformación que va más allá de trabajar menos horas. Para las empresas representa la necesidad de revisar sus procesos, reorganizar turnos, administrar horas extraordinarias y encontrar nuevas formas de sostener la productividad sin afectar los derechos de los trabajadores.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la reducción será gradual: durante 2026 se mantiene la jornada máxima de 48 horas semanales; en 2027 disminuirá a 46, en 2028 a 44, en 2029 a 42 y finalmente alcanzará las 40 horas en 2030. El proceso no podrá implicar una disminución de salarios ni prestaciones.

Pero hay otra modificación que merece especial atención. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026, incorporó al artículo 132 la obligación de registrar electrónicamente el inicio y la finalización de la jornada laboral, así como proporcionar esa información a la autoridad cuando la requiera.

Las disposiciones generales que regularán su aplicación entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. La STPS deberá determinar su ámbito de aplicación y excepciones, por lo que las empresas necesitan atender tanto la reforma vigente como los lineamientos que definirán sus obligaciones específicas.

El cambio es relevante porque el registro de asistencia adquirirá una dimensión adicional: no será únicamente una herramienta para calcular nóminas, sino también un elemento de evidencia en materia laboral.

Como hemos abordado en Pymempresario en nuestro análisis sobre el registro electrónico de jornada en 2027, digitalizar los horarios no basta si la empresa no puede acreditar la integridad y confiabilidad de los registros.

En este escenario, las plataformas tecnológicas especializadas en Recursos Humanos encuentran una oportunidad de crecimiento, aunque también enfrentan mayores exigencias sobre la calidad de la información que administran.

Registrar las horas no equivale a medir la productividad

Una de las primeras preguntas que deberían hacerse las empresas antes de contratar un sistema de control horario es qué información necesitan realmente y cómo piensan utilizarla, se trata de un proceso consultivo para conocer las necesidades del empresario, cuya plataforma se integra desde unas 4 semanas y hasta 6 u 8 cuando se trata de una empresa con más de 2 mil empleados, señala Víctor Moreno, Sales Country Manager en Sesame México. [1]

Una aplicación puede establecer a qué hora comenzó una jornada, cuándo terminó y cuántas horas permaneció activo un registro. Sin embargo, esos datos no permiten concluir, por sí solos, cuánto trabajo se realizó, qué resultados se obtuvieron o qué actividades generaron valor para el negocio.

Para la empresa española Sesame HR, especializada en soluciones para la gestión de Recursos Humanos, plantea que la reducción de la jornada debería impulsar una revisión más profunda sobre la forma en que las organizaciones utilizan el tiempo.

“Lo realmente importante es qué están haciendo las empresas con el tiempo que ya tienen, porque esta “, señala Fernanda Cater Villarreal, Country Manager de Sesame México.

La reflexión resulta pertinente. Antes de intentar realizar las mismas actividades en menos horas, las organizaciones necesitan reconocer dónde se concentran las cargas de trabajo, qué tareas pueden simplificarse y cuáles son los procesos que consumen recursos sin producir beneficios proporcionales.

Esta revisión adquiere particular importancia para una pyme, donde una ausencia, un turno mal planificado o una actividad duplicada pueden afectar directamente la atención a clientes, las entregas o la continuidad del servicio.

Sin embargo, también es necesario distinguir entre tres conceptos: tiempo registrado, tiempo efectivamente trabajado y productividad. Aunque se relacionan, no son equivalentes y deberían analizarse mediante indicadores diferentes.

El riesgo de confundirlos es construir decisiones empresariales sobre información que parece precisa, pero que no necesariamente representa lo ocurrido durante la jornada.

Geolocalización laboral: entre la precisión y los errores del GPS

El desafío se vuelve más complejo cuando una empresa opera con personal de campo, varias sucursales, equipos móviles o trabajadores distribuidos en diferentes ciudades.

En estos escenarios, las aplicaciones de registro suelen incorporar sistemas de geolocalización que permiten asociar una entrada o salida con las coordenadas del dispositivo del colaborador.

La función parece sencilla: comprobar que una persona se encuentra dentro de un área autorizada al momento de registrar su jornada. En la práctica, intervienen variables como la precisión del GPS, los permisos del dispositivo, la conectividad y la configuración de las zonas de trabajo.

Una señal imprecisa puede ubicar a un empleado fuera del radio autorizado, aun cuando se encuentre físicamente en su centro de trabajo. En otros casos, una zona demasiado amplia puede permitir registros desde puntos que no corresponden exactamente al lugar donde debe realizar sus actividades.

En septiembre de 2026, Sesame anunció una actualización de su módulo de Ubicaciones, que permite administrar diferentes puntos de registro, configurar radios de geolocalización y asignar ubicaciones a centros, departamentos o grupos de trabajadores.

La mejora simplifica la administración de empresas con diferentes sedes, pero también pone sobre la mesa un debate sobre la precisión del registro.

En su propia documentación de soporte para México, la compañía recomienda configurar un radio mínimo de 250 metros para compensar pequeñas imprecisiones del GPS.

Se trata de un criterio orientado a evitar registros incorrectos por limitaciones de la señal, aunque plantea una pregunta importante: ¿cómo equilibrar la tolerancia tecnológica con la necesidad de verificar la presencia efectiva de un colaborador?

La respuesta no puede depender únicamente de las coordenadas. El diseño de las ubicaciones, las características de cada centro de trabajo y los mecanismos de validación complementarios deben formar parte del proceso.

Para una empresa con personal de oficina, un radio determinado podría ser suficiente. Para una operación con múltiples puntos de servicio ubicados a poca distancia entre sí, esa misma configuración podría resultar inadecuada.

Esto no significa que la geolocalización sea una herramienta poco útil, sino que su confiabilidad depende tanto de la tecnología como de la forma en que se implementa y supervisa.

¿Qué sucede cuando la tecnología falla?

La conectividad representa otro desafío que suele pasar inadvertido durante la contratación de una plataforma.

En los entornos empresariales, es habitual que los colaboradores dependan de sus propios teléfonos para registrar entradas y salidas. Una conexión inestable, un dispositivo sin batería, permisos desactivados o una aplicación que no se sincroniza correctamente pueden generar registros incompletos.

Sesame, por ejemplo, explica en su centro de ayuda sobre registros de jornada sin conexión que su aplicación móvil permite almacenar las entradas y salidas cuando el dispositivo no tiene acceso a internet, para sincronizarlas posteriormente al recuperar la conectividad.

Esta funcionalidad puede ser relevante para empresas que trabajan en zonas de conexión limitada, pero también exige procedimientos claros para identificar registros pendientes y resolver discrepancias.

La situación adquiere mayor importancia cuando un problema técnico se traduce en una incidencia laboral. Un colaborador puede haber cumplido su jornada y, sin embargo, aparecer como ausente o impuntual debido a una falla de registro.

Por ello, las empresas necesitan establecer mecanismos de revisión que distingan entre una ausencia real y una inconsistencia tecnológica. Un dato generado por un sistema no debería convertirse automáticamente en una decisión sobre el trabajador sin posibilidad de validación.

Lo mismo ocurre con las salidas olvidadas o los cambios de turno. Una plataforma debe permitir corregir errores, pero también conservar evidencia suficiente para conocer quién realizó una modificación, cuándo ocurrió y por qué fue necesaria.

En el caso de Sesame, la empresa documenta opciones para solicitar y realizar correcciones de los registros de asistencia. La cuestión para cualquier proveedor es qué mecanismos adicionales de auditoría permiten respaldar esos ajustes cuando la información deba revisarse posteriormente.

Un mercado tecnológico que tendrá que demostrar su valor

La transformación laboral también está modificando el mercado de soluciones digitales para Recursos Humanos.

Empresas que anteriormente utilizaban hojas de cálculo, relojes checadores o registros manuales podrían considerar herramientas que integren asistencia, horarios, vacaciones, ausencias, turnos y administración de personal.

En ese contexto, proveedores internacionales y regionales competirán por ofrecer soluciones a empresas de diferentes tamaños y sectores.

Sesame, con sede principal en Valencia, España, se presenta como una plataforma integral de Recursos Humanos y reporta más de 15,000 empresas cliente a nivel internacional. Su propuesta busca ir más allá del control horario, incorporando distintas funciones administrativas y herramientas de análisis.

No obstante, el tamaño de una plataforma o la amplitud de sus funcionalidades no determinan necesariamente su conveniencia para una empresa mexicana.

La competencia deberá considerar factores como la adaptación a la legislación nacional, la integración con los sistemas de nómina, la calidad del soporte, la facilidad de implementación y la capacidad de responder a incidencias operativas.

Para una pyme, contratar una solución con numerosas funcionalidades puede resultar poco conveniente si requiere procesos complejos de configuración, capacitación constante o intervenciones manuales para corregir registros.

En Pymempresario ya hemos revisado diferentes alternativas tecnológicas en nuestro artículo sobre plataformas para supervisar la asistencia en múltiples sedes y equipos de campo. La nueva reforma vuelve más relevante esa comparación, pero agrega un criterio esencial: la capacidad de generar datos confiables y verificables.

Además, la legislación no obliga a contratar una marca o plataforma determinada. Las empresas deberán evaluar las soluciones disponibles conforme a sus necesidades y a las disposiciones que emita la autoridad.

La ventaja competitiva de los proveedores no debería medirse únicamente por la cantidad de funciones disponibles, sino por su capacidad de resolver problemas reales de operación con precisión, simplicidad y costos razonables.

Privacidad y control: el otro lado de la digitalización laboral

El uso de tecnología para registrar jornadas también implica responsabilidades en materia de protección de datos personales.

Cuando una empresa utiliza geolocalización, recopila información que puede relacionarse con los movimientos o la ubicación de sus trabajadores. Por ello, debe establecer con claridad qué datos necesita, para qué serán utilizados, quién podrá consultarlos y durante cuánto tiempo serán conservados.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece principios de finalidad, proporcionalidad, información y responsabilidad que deben considerarse en el tratamiento de datos personales.

Esto significa que las organizaciones no deberían confundir la necesidad de documentar una jornada con una autorización irrestricta para vigilar permanentemente la ubicación de sus empleados.

El registro de asistencia tiene una finalidad administrativa y laboral específica. Extender esa función hacia mecanismos de supervisión excesiva podría generar problemas de confianza, privacidad y relaciones laborales.

La tecnología debe facilitar la gestión de personas sin sustituir el criterio humano ni transformar cada minuto de la jornada en un indicador de sospecha.

Esta reflexión se conecta con otra conversación que hemos abordado en Pymempresario: la pobreza de tiempo y su impacto en el bienestar laboral. La reducción de la jornada busca mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal; su implementación tecnológica debería contribuir a ese propósito.

Cómo preparar a una pyme para el control electrónico de jornada en 2027

Para las empresas mexicanas, el periodo de transición representa una oportunidad para revisar sus procesos antes de realizar inversiones tecnológicas.

El primer paso consiste en conocer con precisión cómo están organizadas actualmente las jornadas. Esto implica revisar horarios contratados, turnos reales, descansos, horas extraordinarias y actividades que exigen cobertura continua.

Posteriormente, resulta conveniente identificar los problemas que enfrenta la organización con sus registros actuales. Una empresa con una sola oficina puede tener necesidades muy distintas de otra que opera sucursales, cuadrillas de mantenimiento o personal que visita clientes.

La elección de una plataforma debería partir de esas diferencias y no únicamente de sus características comerciales.

Antes de contratar, conviene solicitar al proveedor pruebas en condiciones reales de operación. ¿Qué ocurre cuando falla internet? ¿Cómo se registran los turnos que cruzan la medianoche? ¿El sistema conserva la hora original de un registro sincronizado posteriormente? ¿Cómo se corrige una entrada equivocada? ¿Es posible exportar la información y revisar las modificaciones realizadas?

También será importante comprobar la facilidad de uso para los trabajadores. Si registrar la jornada exige demasiados pasos o genera errores frecuentes, el problema administrativo puede aumentar en lugar de desaparecer.

La integración con nómina merece una evaluación particular. Un error en el registro de horas puede convertirse en una diferencia de pago, una incidencia innecesaria o un conflicto que demande tiempo adicional de supervisión.

Finalmente, la empresa debe definir responsabilidades internas. Ninguna aplicación sustituye la necesidad de contar con políticas claras sobre horarios, validación de asistencia, aprobación de horas extraordinarias y resolución de discrepancias.

El verdadero desafío será trabajar mejor, no simplemente registrar más

La reforma de 40 horas puede convertirse en un impulso importante para la digitalización de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Sin embargo, también obliga a replantear el significado de eficiencia dentro de las organizaciones.

Conocer las horas de entrada y salida permite documentar una parte de la relación laboral, pero no explica por sí mismo la calidad del trabajo, el aprovechamiento de los recursos o los resultados que obtiene una empresa.

Las plataformas tecnológicas pueden contribuir a generar información útil, simplificar procesos y mejorar la planeación. Para lograrlo, deberán demostrar que sus datos son confiables y que pueden adaptarse a las condiciones reales de operación.

La discusión de fondo ya no consiste solamente en decidir qué aplicación registra mejor los horarios, sino cómo transformar esa información en decisiones que beneficien al negocio sin comprometer los derechos de las personas.

Porque en una economía que se prepara para trabajar menos horas, el verdadero avance no será medir cada minuto, sino aprender a utilizar mejor el tiempo.