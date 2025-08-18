Startup mexicana Tuhabi: con $60 millones de BBVA Spark, el sector inmobiliario digital pisa el acelerador





En el competitivo mundo de los negocios, los millonarios y los grandes fondos de inversión no son los únicos que detectan oportunidades de crecimiento. Las startups tecnológicas con modelos disruptivos también logran captar la atención de instituciones financieras de primer nivel. Ese es el caso de Tuhabi, la plataforma mexicana que ha revolucionado el sector inmobiliario y que en 2025 volvió a dar de qué hablar al asegurar una nueva inyección de capital por parte de BBVA Spark.

Este acuerdo no solo refleja la confianza en el modelo de negocio de Tuhabi, sino que también confirma la creciente relevancia de la digitalización en un sector históricamente fragmentado y lento para adoptar tecnología. La ampliación de su línea de crédito a 60 millones de dólares marca un paso importante para consolidar su presencia en México y expandir su huella en América Latina.

Además, este movimiento representa la segunda ampliación de financiamiento que la compañía recibe en menos de nueve meses, un ritmo poco común incluso entre las startups más prometedoras. Con ello, Tuhabi fortalece su capacidad para escalar operaciones, perfeccionar sus soluciones tecnológicas y seguir transformando la experiencia de comprar, vender o financiar una vivienda.

Qué es Tuhabi, la exitosa startup mexicana

Fundada con el objetivo de simplificar y transparentar el mercado de vivienda usada, Tuhabi se ha posicionado como la plataforma líder en América Latina para la compraventa y financiamiento de inmuebles. Su modelo se apoya en tecnología avanzada, análisis de datos e inteligencia artificial para agilizar procesos que antes podían tomar semanas o incluso meses.

En 2024, la compañía cerró un año récord:

Más de 1 millón de usuarios utilizaron sus herramientas para operaciones inmobiliarias.

utilizaron sus herramientas para operaciones inmobiliarias. 50,000 familias concretaron la compra, venta o financiamiento de su hogar con apoyo de la plataforma.

concretaron la compra, venta o financiamiento de su hogar con apoyo de la plataforma. Lanzó “Gabi”, un agente conversacional inteligente que ha asistido a más de 33,000 personas en agendar visitas, resolver dudas y facilitar trámites.

En el ámbito interno, Tuhabi implementó sistemas de inteligencia artificial para automatizar la revisión de expedientes, optimizar la toma de decisiones y garantizar operaciones más rápidas y seguras. Gracias a su base de datos —la más grande del sector residencial en México— cuenta con información de más de 20 millones de propiedades, cientos de millones de imágenes y decenas de millones de documentos digitalizados.

Este robusto ecosistema ha permitido que la compañía concrete transacciones por un valor cercano a los 2,000 millones de dólares en la región, consolidando su papel como uno de los jugadores más relevantes del proptech en América Latina.

Por qué esta inversión importa para emprendedores y PyMEs

El anuncio de BBVA Spark no solo es relevante para Tuhabi, sino también para todo el ecosistema de emprendedores y pymes.

1. Confianza institucional en innovación digital

Que BBVA Spark incremente su aportación de 20 a 60 millones de dólares en menos de nueve meses es una señal de que los modelos basados en datos, escalabilidad y experiencia digital están en la mira de las instituciones financieras más sólidas.

2. Cambio de paradigma: del ladrillo al dato

Tuhabi está redefiniendo cómo se compra, vende y financia vivienda, acortando procesos de meses a días, y eliminando la fricción en trámites complejos. Para emprendedores, esto demuestra el valor de invertir en infraestructura tecnológica y gestión de datos como ventaja competitiva.

3. Impulso a la digitalización de pymes vinculadas al sector

Este financiamiento no solo beneficia a Tuhabi: también abre oportunidades a PyMEs que ofrecen servicios complementarios como valuación, asesoría hipotecaria, recorridos virtuales o servicios notariales digitalizados. Un ecosistema integrado puede potenciar la cadena de valor inmobiliaria y generar nuevos modelos de negocio.

Lecciones clave para emprendedores

La historia de Tuhabi ofrece varias enseñanzas para quienes están al frente de pequeñas y medianas empresas:

La importancia del crédito ágil: una línea de financiamiento flexible permite escalar operaciones sin diluir el control de la empresa. El valor del dato: invertir en herramientas que mejoren la experiencia del cliente (como chatbots o procesos automatizados) se traduce en mayores ventas y eficiencia. Las alianzas estratégicas: en lugar de competir directamente con instituciones, es más inteligente generar sinergias que faciliten la expansión.

Gentrificación, digitalización y nuevas oportunidades

El auge de plataformas como Tuhabi también debe analizarse a la luz de fenómenos como la gentrificación, que en ciudades como Ciudad de México y Guadalajara ha transformado la demanda de vivienda. Mientras los precios suben en zonas céntricas, las plataformas digitales pueden ofrecer alternativas más justas y transparentes en otros segmentos del mercado, reduciendo asimetrías de información y mejorando la accesibilidad al financiamiento.

Para los emprendedores, aquí existe un nicho clave: crear soluciones que no solo agilicen la compra-venta, sino que también democraticen el acceso a la vivienda en mercados tensionados.

En línea con lo que describimos en nuestra nota previa “PropTech encabeza la ola de disrupción en el ecosistema de startups”, la ampliación del financiamiento a Tuhabi confirma que el sector inmobiliario digital sigue consolidándose como un área clave para inversión y crecimiento en México y Latinoamérica. Las startups proptech no solo buscan transformar la experiencia de compra, venta y financiamiento de vivienda, sino que también demuestran que los modelos basados en tecnología y datos pueden competir de manera eficiente con los actores tradicionales del mercado. Este fenómeno representa una oportunidad clara para emprendedores y pymes interesados en integrarse a un ecosistema en expansión, donde la innovación tecnológica es la principal ventaja competitiva.

Conclusión

La ampliación del financiamiento a Tuhabi por parte de BBVA Spark no solo consolida a la startup como un referente del proptech en América Latina, sino que envía un mensaje claro a los emprendedores: digitalizar procesos tradicionales es rentable, escalable y atractivo para inversionistas de alto nivel.

El futuro inmobiliario no está únicamente en los ladrillos: está en los datos, en la tecnología y en la capacidad de ofrecer experiencias más ágiles, seguras y transparentes. Para las pymes y los emprendedores, el momento de sumarse a esta ola es ahora.

