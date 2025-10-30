T-MEC en la cadena de proteína: clave para el acceso de insumos y el crecimiento de la industria de alimentos balanceados en México





En un contexto marcado por la volatilidad global, la inflación en insumos agrícolas y el enrarecimiento de los acuerdos comerciales, la participación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se perfila como un elemento de confianza estratégica para el sector agroindustrial mexicano, en particular para la producción de proteína de origen animal —pollo, huevo, carne— y la industria de alimentos balanceados que la abastece.

1. Por qué el T-MEC es relevante para el acceso a insumos

El T-MEC, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, amplió el marco de integración del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), e incluyó capítulos modernizados de agricultura, biotecnología, medidas sanitarias y reglas de origen que afectan directamente al sector agroalimentario en México.

Para las medianas empresas de la cadena agroindustrial mexicana la regla es clara: asegurar el flujo ininterrumpido de insumos clave —como maíz, soya, oleaginosas, pastas proteínicas— es tan esencial como asegurar el mercado para el producto final. En su informe, la Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB) cita que “hemos enfrentado retos en la disponibilidad y el costo de las materias primas, sobre todo maíz y soya”.

En ese sentido, las disposiciones del T-MEC en materia arancelaria, libre comercio intrarregional y mecanismos de solución de controversias facilitan un entorno más estable para importar granos y oleaginosas críticas, sin tener que enfrentar barreras abruptas o aranceles inesperados. Por ejemplo, se señala que “el Tratado ha impulsado un crecimiento significativo en las exportaciones agrícolas, proporcionando acceso preferencial y estabilidad al bloque comercial más grande del mundo”.

Sin embargo, también hay retos: el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que México todavía tiene tareas pendientes en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, biotecnología y reglamentación interna para alinear el país con los capítulos del T-MEC.

2. Cadena de proteína, alimentos balanceados y crecimiento proyectado

La industria de alimentos balanceados en México juega un papel fundamental como eslabón estratégico para asegurar la producción de proteína de origen animal (pollo, huevo, cerdo, bovino). Según CONAFAB, la producción nacional de alimentos balanceados cerrará 2025 con un crecimiento estimado de 800 mil toneladas, lo que representa un aumento de aproximadamente 2 % respecto a 2024.

Además, datos complementarios indican que la producción nacional de alimentos balanceados ha crecido un 7.7 % en los últimos cinco años, al pasar de 38.8 millones a 41.8 millones de toneladas métricas.

Para una mediana empresa que opera dentro de esta cadena —ya sea como productor de insumos agrícolas, fabricante de alimento balanceado, integrador pecuario o distribuidor de carne/pollo/huevo— estos números sugieren una oportunidad de expansión, siempre que la estrategia considere los retos de abastecimiento, logística, regulación y comercio.

3. Los factores críticos y el papel del T-MEC

Para que la cadena agroalimentaria mantenga competitividad, de acuerdo con las fuentes del sector, deben cuidarse tres factores clave:

Acceso a insumos esenciales : Importación de maíz y pasta de soya, entre otros, para garantizar continuidad productiva. Sin este acceso, la competitividad de la proteína mexicana se ve comprometida.

: Importación de maíz y pasta de soya, entre otros, para garantizar continuidad productiva. Sin este acceso, la competitividad de la proteína mexicana se ve comprometida. Evitar restricciones arancelarias y no arancelarias : Mantener vigente el libre comercio de granos y oleaginosas. Aquí el T-MEC actúa como instrumento que da certidumbre al marco comercial.

: Mantener vigente el libre comercio de granos y oleaginosas. Aquí el T-MEC actúa como instrumento que da certidumbre al marco comercial. Mejorar productividad y eficiencia interna: Como apuntó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, el llamado es a que empresas y productores reduzcan costos y desarrollen productos de calidad con mayor eficiencia, lo que sigue siendo necesario “con o sin aranceles”.

4. ¿Por qué importa para las medianas empresas?

Las medianas empresas que participan en esta cadena —ya sea como molinos de maíz, fabricantes de alimento balanceado, granjas de engorda o distribuidores de carne/huevo/pollo— tienen una doble ventaja y responsabilidad:

Ventaja: al operar en un mercado que prevé crecimiento (2 % este año en alimentos balanceados) tienen la posibilidad de escalar sus operaciones, establecer alianzas estratégicas, adoptar innovaciones tecnológicas (digitalización, aditivos funcionales, trazabilidad) e incluso participar en exportaciones hacia Norteamérica aprovechando los mecanismos del T-MEC. Responsabilidad: deben fortalecer su capacidad de resiliencia ante disrupciones en materia de insumos, logística, volatilidad de precios y regulaciones sanitarias. Contar con un conocimiento claro del entorno del T-MEC y de cómo se aplican los capítulos de agricultura, biotecnología y medidas sanitarias puede marcar la diferencia entre fácil acceso a insumos o enfrentamiento de barreras.

5. Estrategias para aprovechar el T-MEC en la cadena de insumos

Para maximizar los beneficios del T-MEC, las medianas empresas pueden considerar las siguientes estrategias:

Mapa de riesgos y proveedores : Identificar los insumos críticos (maíz, soya, oleaginosas, aditivos) y mapear los riesgos en su cadena de abastecimiento (importaciones, dependencias, logística internacional).

: Identificar los insumos críticos (maíz, soya, oleaginosas, aditivos) y mapear los riesgos en su cadena de abastecimiento (importaciones, dependencias, logística internacional). Cumplimiento regulatorio y documentación comercial : Asegurarse de que las importaciones cumplen con las reglas de origen, certificaciones y requisitos del T-MEC para evitar barreras no arancelarias.

: Asegurarse de que las importaciones cumplen con las reglas de origen, certificaciones y requisitos del T-MEC para evitar barreras no arancelarias. Innovación y diferenciación : Aprovechar la demanda de proteína de origen animal y la creciente producción de alimentos balanceados para desarrollar productos con valor agregado (mejor formulación, aditivos funcionales, eficiencia energética).

: Aprovechar la demanda de proteína de origen animal y la creciente producción de alimentos balanceados para desarrollar productos con valor agregado (mejor formulación, aditivos funcionales, eficiencia energética). Colaboración regional : Aprovechar la integración de Norteamérica para buscar proveedores alternativos, economías de escala, y acuerdos logísticos que beneficien al negocio.

: Aprovechar la integración de Norteamérica para buscar proveedores alternativos, economías de escala, y acuerdos logísticos que beneficien al negocio. Comunicación estratégica: Utilizar la transparencia ante clientes, socios y reguladores sobre su estrategia de abastecimiento, cumplimiento y trazabilidad, lo que puede generar ventaja en términos de reputación y confiabilidad.

6. Riesgos y prioridades a vigilar

Aunque el entorno es prometedor, no todo son buenas noticias: existen riesgos que deben monitorizarse:

Dependencia de importaciones : Aunque México es autosuficiente en producción de alimentos balanceados, existe una alta dependencia de granos importados; por ejemplo, más del 74 % del total utilizado en 2024 para la industria de alimentos balanceados correspondió a granos importados.

: Aunque México es autosuficiente en producción de alimentos balanceados, existe una alta dependencia de granos importados; por ejemplo, más del 74 % del total utilizado en 2024 para la industria de alimentos balanceados correspondió a granos importados. Medidas no arancelarias y regulación sanitaria : Como advierte el IMCO, México tiene retos en materia de biotecnología y reglamentación para alinearse con el T-MEC. Esto puede generar retrasos o barreras a la importación de insumos.

: Como advierte el IMCO, México tiene retos en materia de biotecnología y reglamentación para alinearse con el T-MEC. Esto puede generar retrasos o barreras a la importación de insumos. Condiciones externas adversas : Sequía, volatilidad en precios internacionales, costos logísticos y presión inflacionaria en insumos básicos pueden afectar los márgenes del negocio.

: Sequía, volatilidad en precios internacionales, costos logísticos y presión inflacionaria en insumos básicos pueden afectar los márgenes del negocio. Cambio en la dinámica comercial: Aunque el T-MEC proporciona un marco, no elimina completamente el riesgo de medidas proteccionistas, barreras sanitarias u otros ajustes regulatorios en los socios de Norteamérica.

7. Recomendación para las medianas empresas

Para las medianas empresas de la cadena agroindustrial interesadas en aprovechar al máximo el T-MEC, mi recomendación es estructurar un plan en tres ejes:

Eje 1: Diagnóstico

Identifique sus insumos más críticos y determine qué porcentaje proviene de importación.

Determine su exposición a fluctuaciones externas (moneda, precio, logística).

Verifique su cumplimiento en materia regulatoria para importaciones bajo el T-MEC.

Eje 2: Optimización operativa

Busque opciones para diversificar proveedores (tanto nacionales como de América del Norte).

Invierta en eficiencia (por ejemplo, en formulación de alimentos, reducción de costos energéticos, automatización / digitalización).

Desarrolle ventajas competitivas —calidad, sostenibilidad, trazabilidad— que le permitan diferenciarse en el mercado.

Eje 3: Estrategia comercial y de mercado

Aproveche el crecimiento previsto del sector de alimentos balanceados (cercano a 2 % este año) para proyectarse como proveedor o integrador estratégico.

Explore oportunidades de exportación bajo las reglas del T-MEC, si aplica su modelo de negocio.

Aproveche la visibilidad temática: la seguridad alimentaria, sostenibilidad y comercio Norteamérica son temas de agenda que pueden abrir puertas de financiamiento, alianzas y reputación.

8. Conclusión

Para México —y en especial para las medianas empresas que operan en la cadena de producción de proteína animal—, el T-MEC no es solo un marco de libre comercio más, sino un incentivo estructural para asegurar abastecimiento, estabilidad, eficiencia y competitividad. Cuando se asegura el acceso a insumos esenciales como maíz y soya, se fortalece la producción de pollo, huevo y carne, y a su vez se robustece la industria de alimentos balanceados, que este año proyecta crecer cerca de 2 % respecto al 2024.

Sin embargo, no basta con tener el tratado firmado: se trata de traducirlo en acciones concretas —una estrategia de abastecimiento, cumplimiento regulatorio, optimización operativa y apertura comercial. Para las medianas empresas que lo hagan, hay una clara ventana de oportunidad para ganar competitividad, integrarse mejor en la cadena de valor y posicionarse en en un entorno de creciente demanda de proteína de origen animal.

Por último, resulta recomendable que las empresas consulten otras notas relacionadas en este espacio: por ejemplo, en la publicación de Pymempresario titulada “Seguridad alimentaria en México: retos, oportunidades y el papel del T-MEC en la industria de alimentos balanceados” se aborda en mayor detalle la dependencia de materias primas y el contexto de la industria.

Las medianas empresas que alineen su estrategia con estos elementos tendrán una mejor posición para competir, crecer y aportar a la seguridad alimentaria nacional.

