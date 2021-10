Tarjetas digitales blindan contra fraudes

En el primer trimestre de 2021 se recibieron cerca de 1 millón 300 mil quejas por fraude cibernético en México. Aunque se acostumbra el uso de las tarjetas físicas, es importante tener en mente que al usar tarjetas virtuales las empresas digitalizadas pueden beneficiarse por su seguridad, rapidez y fácil monitoreo

Con la creciente digitalización de los servicios financieros y la extensión del trabajo remoto por el confinamiento, la mayoría de las empresas han optado por el uso de los servicios en línea y un software de colaboración digital para mejorar el control de gastos de sus operaciones. No obstante, estos procesos también han dado como resultado un incremento en fraudes cibernéticos y robos de identidad.

De acuerdo con un estudio realizado por la Condusef, los índices de fraudes cibernéticos pasaron del 42% en 2017 al 70% en 2021. En el primer trimestre de 2021 se recibieron cerca de 1 millón 300 mil quejas por fraude cibernético. De éstas, 45,373 fueron por fraude a través de servicios financieros en línea, y el consumo no reconocido representa el 40.6%, mientras que los cargos no reconocidos suman un 8.6% y las transferencias electrónicas no reconocidas el 8.1%.

“Es una realidad que el uso y gestión de tarjetas es cada vez más complicado para las empresas, ya sea por la escasez de unidades físicas o la exposición de los datos personales ante posibles ciberdelincuentes. Por ello, buscamos que los empresarios tengan la facilidad de generar diferentes tarjetas virtuales ilimitadas y seguras para sus empleados, sin importar el momento, lugar o tipo de compra, así como el resguardo total de la información bancaria de los tarjetahabientes”, afirmó Andrea Picardi, Country Manager de Tribal Credit para México.

Con el auge de la vida digital, el fraude y el robo de identidad se han vuelto prácticas aún más lucrativas e inmediatas para los ciberdelincuentes. Por ello, el uso de tarjetas virtuales se ha posicionado como una solución segura y eficiente para hacer cualquier tipo de transacción digital. Algunos tipos de tarjetas virtuales son: Tarjetas de único uso: Tarjetas cuya utilidad y permanencia se termina cuando se ha hecho un cargo a la misma. Estas tarjetas deben ser generadas por cada compra o pago que se hace en línea que no sea una suscripción recurrente.

Por ejemplo, se podría crear una tarjeta de uso único con el monto autorizado para la compra de un vuelo de algún empleado, o la adquisición de su computadora. Se entrega al colaborador la tarjeta virtual con el límite en el monto que la empresa está dispuesta a pagar por la compra. Si el pago es realizado en una divisa extranjera, el límite del pago se realiza con un redondeo a esta divisa por si ocurre un cambio en la moneda.

“Invertir recursos humanos en estar realizando compras controladas para los colaboradores no es eficiente, con este producto el departamento financiero determina el monto límite y el colaborador es responsable de mantenerse en ese rango, ya que la tarjeta no puede excederse”, agregó Picardi.

Tarjetas de uso recurrente. Son tarjetas recargables en las que cada mes los fondos se ven renovados de manera automática, dependiendo del límite que hayas designado al crearla. Este límite se puede ajustar directamente en el panel de control de gastos. Pueden usarse para gastos recurrentes de cada mes, como suscripciones o pago de herramientas, publicidad digital para el negocio, pagos en mensualidades, viajes en auto, consumos de alimentos y bebidas, entre otros.

Teniendo en mente que las PyMEs son de las figuras que necesitan realizar transacciones más frecuentemente, Tribal, solución financiera que conoce las necesidades reales de las PyMEs y sus empleados, permite generar múltiples tarjetas virtuales para sincronizar pagos y administrar cuentas a través de un informe en tiempo real, brindando transparencia y seguridad al usuario cuando monitorea estos procesos en el panel de control.

Picardi finaliza: “El mundo corporativo es cada vez más digital, la pandemia migró muchos negocios al ecosistema online y las tarjetas virtuales son una gran herramienta para adquirir productos y servicios por este medio, con la seguridad y eficiencia que los emprendedores necesitan para seguir creciendo y ser competitivo.”

