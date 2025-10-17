Toshiba refuerza su apuesta por la nube con la adquisición de Youmebee: implicaciones para las PyMEs y entornos híbridos





En un movimiento estratégico con claras repercusiones para el mundo empresarial, Toshiba America Business Solutions ha anunciado la adquisición de Youmebee, Ltd., empresa creadora de directprint.io, plataforma de gestión de impresión nativa en la nube. Esta adquisición reafirma el compromiso de Toshiba de ofrecer una infraestructura de impresión abierta, segura y flexible para los ambientes de trabajo híbridos.

Para los empresarios y directivos de PyMEs, esta noticia no solo es un titular tecnológico, sino una señal concreta de cómo la industria de impresión gestionada (MPS) evoluciona hacia modelos de servicio y nube, y cómo estas transformaciones pueden impactar en eficiencia, costos y competitividad.

El contexto tecnológico: de la impresión tradicional a la nube

El rol de la nube en la transformación digital empresarial

Hoy no es novedad que muchas empresas optan por trasladar sus operaciones a la nube: almacenamiento, cómputo, aplicaciones y flujo documental migran a plataformas SaaS por sus ventajas de escalabilidad, resiliencia y menor costo de operación.

En este sentido, la gestión de impresión no estaba exenta de esta transformación. El modelo tradicional, basado en servidores de impresión locales, controladores de marcas específicas y gestión separada por hardware, ha venido mostrando sus limitaciones: complejidad, costos ocultos, cuellos de botella en TI, problemas de seguridad y dificultad para manejar entornos donde conviven múltiples marcas de impresoras.

Por eso, las soluciones basadas en la nube, “serverless” o sin servidores locales dedicados, surgen como alternativa lógica al migrar la gestión de impresión al nivel de servicio. En esos escenarios, plataformas como directprint.io (ahora rumbo a denominación Coreza Print) juegan un rol clave.

¿Qué es directprint.io / Coreza?

directprint.io es una plataforma SaaS diseñada para gestionar el parque de impresoras de una organización sin depender de hardware o servidores físicos locales, con soporte real para entornos multi-marca.

es una plataforma SaaS diseñada para gestionar el parque de impresoras de una organización sin depender de hardware o servidores físicos locales, con soporte real para entornos multi-marca. Entre sus ventajas está su despliegue “zero-touch” (sin intervención manual ad hoc para cada impresora), seguridad incorporada, análisis de uso y costos en tiempo real, y políticas de impresión por usuario o grupo.

En la página oficial ya aparece un aviso: “directprint.io is now Coreza Print” (directprint.io se transformará legalmente en Coreza Print).

Este enfoque neutral al proveedor —que permite manejar impresoras de distintas marcas desde una única plataforma— es una de las piezas centrales que Toshiba valora al integrar Youmebee a su portafolio.

Qué significa la adquisición de Youmebee para Toshiba

Conservación de la independencia operativa

Aunque Youmebee pasa ahora a formar parte de Toshiba, la operación ha sido planteada para que siga funcionando como una entidad independiente, ahora bajo la nueva marca Coreza, con un enfoque en innovación en impresión, documentos y flujos de trabajo basados en IA y nube.

Este modelo híbrido evita que la plataforma pierda su ADN de neutralidad frente a fabricantes de impresoras, lo cual es una preocupación legítima para clientes con parques heterogéneos. Larry White, presidente y CEO de Toshiba America Business Solutions, lo enfatiza: “incorporarla como entidad independiente pone de relieve nuestro compromiso con los ecosistemas abiertos y la libertad de elección de los clientes”.

Complemento estratégico al portafolio de impresión

La plataforma directprint.io / Coreza Print ya forma parte de Elevate Sky®, la estrategia en la nube de Toshiba para impresión gestionada y servicios documentales. Con este movimiento, Toshiba consolida su apuesta por la nube.

Además, la adquisición fortalece su oferta bajo el modelo MPaaS (Managed Print as a Service, impresión gestionada como servicio), que reconoce la realidad actual de entornos con múltiples proveedores. En los hechos, esta compra le da a Toshiba una solución que opera de forma neutral frente a fabricantes, lo cual es poco frecuente en proveedores que tradicionalmente han favorecido su propio hardware.

Ventajas competitivas emergentes

Para Toshiba, el valor agregado es claro:

Capacidad de competir como proveedor integral de servicios de impresión en la nube, no solamente como fabricante de hardware.

Diferenciación frente a competidores que aún dependen de ecosistemas cerrados o requieren servidores locales.

Potencial de crecimiento más rápido de la plataforma, gracias a la integración con los recursos, redes de socios, mercados y escala de Toshiba.

Impulso en innovación: Youmebee / Coreza podrá invertir más agresivamente en investigación y desarrollo con respaldo corporativo.

Implicaciones para las PyMEs y empresas medianas

Optimizaciones de costos y simplicidad operativa

Uno de los principales beneficios que puede captar una PyME al adoptar una solución como Coreza Print (ex directprint.io) es la reducción en costos de infraestructura: se eliminan los servidores de impresión locales, se disminuye la carga de soporte TI y se simplifica el mantenimiento. En esencia, el costo total de propiedad baja.

Además, la capacidad de aplicar políticas de impresión (por ejemplo, forzar impresión en blanco y negro, dúplex, control de impresión por usuario) ayuda a moderar el uso excesivo e innecesario, lo que repercute directamente en ahorro de consumibles (tóner, papel). La analítica en tiempo real facilita tomar decisiones basadas en datos.

Escalabilidad y flexibilidad para entornos híbridos

En el entorno postpandemia, muchas empresas operan con modelos híbridos: oficinas, trabajo remoto, impresoras distribuidas en sedes físicas o incluso sucursales remotas. Un modelo de impresión en la nube permite extender políticas, seguridad y monitoreo de forma centralizada, sin depender de instalaciones locales.

Para las PyMEs, esa escalabilidad es esencial: pueden crecer o contraerse sin que sus sistemas de impresión se conviertan en un cuello de botella.

Seguridad y cumplimiento

La gestión de impresión en la nube con seguridad integrada —por ejemplo, liberación segura de trabajos o autenticación— reduce riesgos de filtraciones o accesos indebidos. En entornos regulados o con normativas de protección de datos, esto es un valor diferencial.

Alineación con la gestión documental electrónica

Para profundizar aún más en cómo las empresas pequeñas pueden sortear los desafíos digitales y aprovechar las oportunidades de crecimiento inteligente, te invitamos a leer la nota “Digitalización en microempresas: brechas, oportunidades y el camino hacia el crecimiento inteligente”, donde se analizan datos clave del ecosistema mexicano y se ofrecen estrategias realistas para dar el salto tecnológico

Con la integración de Coreza Print al ecosistema de documentación, una PyME puede tener una solución más holística: emisión, impresión segura, trazabilidad, escaneo y gestión documental bajo un enfoque integrado. Esto reduce fragmentaciones tecnológicas y mejora el flujo de información.

Retos y consideraciones al adoptar plataformas de impresión en la nube

Aunque las ventajas son claras, también es prudente analizar algunos retos y variables que un empresario debe evaluar:

Conectividad y ancho de banda

La impresión en la nube requiere conexiones confiables entre los dispositivos y la plataforma. Si la empresa opera en zonas con conectividad limitada o latencia alta, esto podría afectar la experiencia. Migración y transición

Pasar de un sistema de impresión tradicional a uno en la nube implica planear la migración: compatibilidad con impresoras existentes, configuración inicial, capacitación al personal, pruebas piloto y fases de adopción gradual. Costos de suscripción vs licenciamiento tradicional

La impresión como servicio implica modelos de suscripción u abonamiento por usuario o dispositivo. Las PyMEs deben proyectar escenarios de costo a mediano plazo y comparar con sus modelos anteriores. Aceptación del cambio interno

El cambio tecnológico requiere que usuarios y departamentos acepten nuevas formas de operar: liberar trabajos con PIN, políticas de impresión más estrictas, etcétera. Se requiere acompañamiento al usuario final. Integraciones con sistemas empresariales

Para maximizar valor, la solución de impresión en la nube debe integrarse con sistemas de identidad (Active Directory, Azure AD), suites productivas (Office 365, Google Workspace), sistemas ERP/CRM y otros elementos del ecosistema. La plataforma Coreza Print se anuncia con esa capacidad.

Recomendaciones prácticas para empresarios interesados

Para una PyME o empresa mediana que esté contemplando migrar su gestión de impresión a la nube, sugiero:

Realizar un diagnóstico del parque actual: cuántas impresoras, marcas, volumen promedio, costes por página, soporte TI, fallas frecuentes. Identificar los casos de uso críticos (por ejemplo, sedes remotas, oficinas con seguridad estricta, impresión remota) para definir requisitos mínimos de solución. Evaluar proveedores de impresión en la nube, asegurando que soporten múltiples marcas, dispongan de arquitecturas serverless y cuenten con seguridad integrada. Llevar a cabo pruebas piloto en un ámbito controlado antes de migrar completamente. Capacitar al personal, especialmente en nuevas funcionalidades (liberación de trabajos, políticas de impresión) y crear guías de mejores prácticas. Medir resultados post-adopción (reducción de costos, mejoras en tiempos de soporte, ahorro en consumibles) y ajustar políticas conforme converge el uso.

Conclusión

La adquisición de Youmebee (directprint.io) por parte de Toshiba marca un hito en el desarrollo del ecosistema de impresión gestionada en la nube. Al reforzar su cartera con una tecnología neutral y escalable, Toshiba apuesta por afianzar su liderazgo en entornos híbridos. Para las PyMEs, esta tendencia representa una oportunidad: adoptar modelos de impresión más ágiles, seguros y eficientes, alineados con la gestión documental y la transformación digital.

Este movimiento no solo reafirma que la nube es el eje del futuro tecnológico, sino que aquellas empresas que sepan capitalizar estos cambios —integrando servicios inteligentes, ahorro y flexibilidad— estarán mejor posicionadas para enfrentar los retos del entorno competitivo que se avecina.

