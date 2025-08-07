Transacciones internacionales: el verdadero desafío para las Pymes mexicanas en mercados globales





A pesar de ser el motor de la economía mexicana, generando más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y empleando al 70% de la fuerza laboral formal, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) siguen enfrentando barreras estructurales para incorporarse de lleno al comercio internacional. Según datos de la Secretaría de Economía, solo el 16% de las Pymes participa en operaciones de comercio exterior, una cifra que pone en evidencia que el problema no es su capacidad productiva, sino los desafíos financieros que enfrentan para operar a nivel global.

Un sistema financiero lento y costoso

En un mundo donde la digitalización acelera cada aspecto de los negocios, muchas Pymes mexicanas siguen atrapadas en esquemas de pagos internacionales anticuados, costosos y burocráticos. Los datos son claros: las comisiones por transferencias pueden alcanzar hasta el 7%, y los tiempos de espera para liquidar una operación oscilan entre 3 y 7 días hábiles. Estos obstáculos no solo afectan los márgenes de ganancia, sino que deterioran el flujo de caja, impiden negociar con proveedores estratégicos y colocan en riesgo oportunidades de crecimiento.

La situación se agrava ante la falta de acceso a cuentas multidivisa, lo que impide a muchas empresas realizar o recibir pagos en dólares, euros o libras. Esta limitación obliga a recurrir a conversiones intermedias que generan más costos, y a procesos operativos lentos como llamadas o correos electrónicos para validar transferencias, lo cual aumenta el riesgo de errores y fraudes.

Según información del Banco de México, la inclusión financiera de empresas sigue siendo una asignatura pendiente, especialmente cuando se trata de operaciones internacionales.

“Están atadas a un sistema que no ha evolucionado”

“Estas empresas tienen el potencial de competir globalmente, pero están atadas a un sistema que no ha evolucionado al ritmo del comercio digital”, advierte Dimitri Zaninovich, CEO de EFEX, una plataforma tecnológica especializada en pagos transfronterizos. “Las comisiones excesivas, los tiempos de espera y la falta de herramientas como cuentas multidivisa afectan su competitividad y ponen en riesgo acuerdos clave”.

Zaninovich explica que muchas Pymes mexicanas están perdiendo oportunidades con compradores y proveedores en el extranjero simplemente porque no tienen los medios financieros para operar con la velocidad y eficiencia que exige el comercio internacional actual.

¿Cuál es la solución?

Desde la perspectiva de EFEX, la respuesta está en la digitalización de procesos financieros, específicamente en plataformas que permiten automatizar operaciones de pago, reducir costos y aumentar la transparencia.

“Con soluciones tecnológicas adecuadas, es posible cumplir con normativas internacionales, evitar fraudes, operar con múltiples monedas y reducir comisiones innecesarias. Esto puede ser un punto de inflexión para las Pymes que quieren integrarse a los mercados globales”, señala Zaninovich.

Entre las ventajas de adoptar estas herramientas están:

Transferencias más rápidas (en algunos casos, en menos de 24 horas).

Reducción de comisiones bancarias y costos por conversión de divisas.

Automatización de procesos contables y financieros.

Seguimiento en tiempo real de pagos y cobros internacionales.

Mayor cumplimiento normativo (como Prevención de Lavado de Dinero – PLD y regulaciones Know Your Customer – KYC).

México: ¿un hub global sin infraestructura moderna?

Con tratados como el T-MEC, el Acuerdo Global México-Unión Europea y otros pactos con países de Asia y América Latina, México se posiciona como una plataforma estratégica para el comercio internacional. Sin embargo, si las Pymes no cuentan con los medios para aprovechar estos acuerdos, el potencial se queda solo en papel.

“La oportunidad está sobre la mesa. Si las Pymes acceden a soluciones tecnológicas que eliminen las barreras en los pagos internacionales, no solo se volverán más eficientes, también serán verdaderamente globales”, concluye el CEO de EFEX.

No es un tema de tamaño, sino de estrategia

Una de las creencias más comunes entre las empresas medianas es que participar en el comercio internacional es exclusivo de grandes corporaciones. Pero la realidad muestra que la clave está en la estrategia, no en el tamaño. Empresas medianas con productos de alta calidad o servicios especializados pueden encontrar nichos altamente rentables en mercados externos… si logran superar los obstáculos financieros.

Este cambio de visión requiere acompañamiento, capacitación y sobre todo, acceso a infraestructura tecnológica que simplifique los pagos internacionales.

Casos de éxito: cuando la tecnología abre fronteras

Distintas plataformas, como EFEX, han ayudado a empresas mexicanas a entrar con éxito a mercados internacionales al eliminar los cuellos de botella financieros. Por ejemplo, una empresa de manufactura ligera en Querétaro pudo empezar a exportar a Alemania luego de integrar soluciones de pagos en euros, reduciendo su tiempo de cobranza de una semana a 24 horas. Esto le permitió mejorar su flujo de efectivo y firmar nuevos acuerdos comerciales en Europa del Este.

Una política pública pendiente

Si bien existen programas gubernamentales como el Programa de Impulso a la Internacionalización de la Pyme y fondos de apoyo vía Bancomext, falta una política pública enfocada en la modernización de las herramientas financieras, una condición indispensable para competir en mercados globales. Sin esto, el ecosistema sigue fragmentado y muchas empresas deben enfrentar los desafíos internacionales sin apoyo ni soluciones integradas.

