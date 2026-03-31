Transparencia en e-commerce: cómo Mercado Libre eleva la seguridad para PyMEs en México y América Latina

En un entorno donde el comercio electrónico se ha consolidado como una de las principales vías de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en México, la confianza digital se ha convertido en un activo estratégico. No se trata solo de vender más, sino de hacerlo en un ecosistema seguro, confiable y transparente tanto para vendedores como para consumidores.

En este contexto, Mercado Libre presentó la undécima edición de su Reporte de Transparencia, correspondiente al segundo semestre de 2025, un documento que no solo refleja avances tecnológicos y operativos, sino que también ofrece señales claras sobre el rumbo del comercio digital en la región. Para las microempresas mexicanas —que hoy encuentran en el marketplace una plataforma clave para escalar— estos datos son más que cifras: son indicadores de estabilidad, oportunidades y retos.

El contexto: el crecimiento del e-commerce en México

México se ha posicionado como uno de los mercados de comercio electrónico más dinámicos de América Latina. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el valor del e-commerce en el país superó los 658 mil millones de pesos en 2024, con un crecimiento anual de doble dígito. Además, más del 70% de las PyMEs ya tienen algún tipo de presencia digital, ya sea a través de marketplaces, redes sociales o tiendas propias.

Este crecimiento ha sido impulsado, en gran medida, por plataformas como Mercado Libre, que concentran a millones de vendedores en toda la región. Para muchas microempresas, estos espacios representan su primer contacto con el comercio formal digital, eliminando barreras de entrada como la inversión en infraestructura tecnológica o logística.

Sin embargo, el crecimiento acelerado también trae consigo desafíos: fraude, piratería, uso indebido de datos personales y la necesidad de establecer reglas claras que garanticen la equidad dentro del ecosistema.

Moderación de contenidos: de la reacción a la prevención

Uno de los datos más relevantes del reporte es el volumen de publicaciones analizadas: 1.084 millones durante el segundo semestre de 2025, lo que representa un incremento del 67% respecto al semestre anterior. Este crecimiento refleja no solo la expansión de la plataforma, sino también el dinamismo del comercio digital en la región.

A pesar de este aumento, el 99% de las infracciones fueron detectadas de manera proactiva. Este dato marca un cambio de paradigma: las plataformas ya no dependen exclusivamente de denuncias externas, sino que utilizan inteligencia artificial y análisis de datos para anticiparse a posibles irregularidades.

Para las microempresas, esto tiene implicaciones directas. Un entorno donde las reglas se aplican de forma preventiva genera mayor certidumbre. Los vendedores que cumplen con las políticas desde el inicio tienen menos probabilidades de enfrentar sanciones inesperadas, mientras que los consumidores se sienten más seguros al comprar.

Además, la tasa de remoción descendió a 0,76%, frente al 1,06% del semestre anterior. Esto indica una mejora en la calidad de las publicaciones: cada vez más usuarios entienden y respetan las reglas del marketplace, lo que eleva el estándar general del ecosistema.

Cooperación con autoridades: un factor clave para la formalización

Otro aspecto relevante es la cooperación institucional. Durante el periodo, Mercado Libre atendió 412,620 requerimientos de información por parte de autoridades judiciales y administrativas, un aumento del 7,4% respecto al semestre anterior. El tiempo promedio de respuesta fue de cinco días.

Este dato es particularmente importante para México, donde la formalización de las PyMEs sigue siendo un desafío estructural. Según el INEGI, más del 50% de las microempresas operan en la informalidad. La interacción entre plataformas digitales y autoridades puede contribuir a cerrar esta brecha, facilitando procesos de fiscalización, combate al fraude y protección al consumidor.

Para los emprendedores, esto también implica una mayor responsabilidad. Operar dentro de un marketplace ya no es un espacio “gris”: es un entorno cada vez más regulado, donde la trazabilidad de las operaciones es una realidad.

Propiedad intelectual: un entorno más seguro para marcas y emprendedores

La protección de la propiedad intelectual es uno de los temas más sensibles en el comercio electrónico, especialmente para las microempresas que están construyendo su marca.

El Brand Protection Program (BPP) de Mercado Libre cerró el semestre con más de 104 mil derechos registrados, lo que representa un crecimiento del 19%. Además, cuenta con casi 20 mil miembros activos, lo que demuestra una adopción creciente por parte de empresas y emprendedores.

Durante el periodo, se registraron 5.5 millones de detecciones proactivas, equivalentes al 93% del total de acciones contra infracciones. Esto significa que la mayoría de los productos que violan derechos de propiedad intelectual son identificados antes de generar un impacto significativo en el mercado.

En paralelo, la Mercado Libre Anti-Counterfeiting Alliance (MACA) ha reforzado su papel en la región. Desde su lanzamiento en 2021, ha logrado incautar más de 45 toneladas de productos falsificados, además de coordinar operativos y denuncias en países como Brasil, México y Chile.

Para las microempresas mexicanas, esto representa una doble ventaja. Por un lado, protege a quienes desarrollan productos originales y buscan posicionar su marca. Por otro, reduce la competencia desleal de vendedores que ofrecen productos falsificados a precios más bajos.

Privacidad y datos personales: un nuevo estándar para usuarios

En materia de privacidad, el reporte destaca que más de 1.5 millones de personas ejercieron sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) durante el segundo semestre de 2025, un incremento del 9,9%.

Lo más relevante es que el 98,6% de estas solicitudes fueron resueltas de manera automatizada. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también establece un estándar en la gestión de datos personales.

En México, donde la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece obligaciones claras para las empresas, este tipo de herramientas puede servir como referencia para las microempresas que buscan profesionalizar su operación digital.

Tecnología y confianza: el nuevo diferenciador competitivo

Federico Deya, Head of Legal Central de Mercado Libre, lo resume con claridad: el desafío ya no es reaccionar, sino anticipar. La implementación de sistemas que analizan miles de variables en tiempo real permite detectar irregularidades antes de que escalen.

Para las microempresas, esto redefine las reglas del juego. La confianza ya no depende únicamente del producto o el precio, sino de la capacidad de operar dentro de un ecosistema que prioriza la seguridad y la transparencia.

En un mercado cada vez más competitivo, donde los consumidores tienen múltiples opciones, la reputación digital se convierte en un factor determinante. Las plataformas que invierten en prevención y tecnología no solo protegen a sus usuarios, sino que también elevan el estándar de toda la industria.

Un ecosistema en evolución para las PyMEs

Mercado Libre fue la primera empresa latinoamericana en publicar un Reporte de Transparencia de forma periódica, marcando un precedente en la región. Esta undécima edición consolida una trayectoria que ha acompañado el crecimiento del comercio electrónico en América Latina.

Para las microempresas mexicanas, el mensaje es claro: el e-commerce seguirá siendo una palanca de crecimiento, pero también exigirá mayores niveles de profesionalización. Cumplir con las reglas, proteger la propiedad intelectual, gestionar adecuadamente los datos y construir una reputación sólida serán elementos clave para competir.

En un país donde las MiPyMEs representan más del 99% de las unidades económicas y generan cerca del 70% del empleo, fortalecer el ecosistema digital no es solo una prioridad empresarial, sino una necesidad económica.

Más transparencia, más oportunidades

El Reporte de Transparencia H2 2025 de Mercado Libre no es únicamente un ejercicio de rendición de cuentas. Es una radiografía del estado actual del comercio electrónico en la región y una hoja de ruta hacia donde se dirige.

Para las microempresas, entender estos cambios es fundamental. La digitalización abre puertas, pero también eleva los estándares. En este nuevo entorno, la confianza, la legalidad y la transparencia no son opcionales: son la base sobre la cual se construyen negocios sostenibles.

En la medida en que plataformas, autoridades y emprendedores trabajen de manera coordinada, el e-commerce en México no solo seguirá creciendo, sino que lo hará de forma más ordenada, segura y equitativa.

Y en ese escenario, las microempresas no solo participan: son protagonistas.



