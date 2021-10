Utilidades & calidad de vida de los colaboradores

Sin duda, frente a una transformación acelerada provocada por la pandemia, en cambios regulatorios de tipo laboral, fiscal, varias normatividades, así como reglamentos en todos los dos últimos años, las empresas se han visto afectadas en sus costos, en los riesgos que conllevan en su operación, prioridades y estructura empresarial.

El balance vs utilidades en la Nueva Normalidad y la Nueva Normatividad

De acuerdo con Banxico, la inflación para el cierre del 2021 será de 5.7 por ciento. Por otro lado, el 79% de las empresas formales sobrevivieron el 2020, 21% cerraron definitivamente y las que están por sobrevivieron 57% seguirán con menores ingresos hasta el 2022.

Adicional, la Reforma Laboral en materia de subcontratación, hubo cambios en llevar la nómina de manera interna, incrementó el costo entre 20 y hasta 60 por cierto para las empresas. México se posesiona como cuarto lugar donde se hay más personas contratadas en las empresas y según la Confederación Mundial de Empleadores, el costo de la implementación de la NOM 035, tendrá un costo aproximado de 8 mil anuales por cada colaborador.

El estudio de Worky, señala los costos incrementales de la nueva normatividad:

La internalización de la nómina incrementó el costo del personal entre 20 y 60% para empresas que utilizaban Outsourcing

El costo de implementación de la NOM 035 será de $8,000 pesos por colaborador por año

El costo del teletrabajo por colaborador podría rondar entre $2,500 a $5,000 pesos por año

75% de los trabajadores padece estrés laboral HOY: 50%: temor a perder el empleo 42%: miedo de contagiarse al acudir a la oficina

Rentabilidad empresarial vs retención de talento

También el estudio de Worky, plataforma de SaaS, señala que los empresarios mexicanos priorizan talento sobre finanzas en 2021. El 60% mantiene o recupera la cultura empresarial, 58% escasez de talento calificado y 77% retención de colaboradores Vs flujo de 44%, desempeño financiero 31% y acceso a clientes potenciales 29 por ciento.

Por otro lado, el mismo estudio indica que las finanzas del empresario mexicano, menos de la mitad de los empresarios conoce sus métricas financieras. 72 y 60% de pequeños y medianos, carecen de acceso a crédito. En julio del 2021, la cartera de la Banca Comercial de empresas acumuladas 29 meses consecutivos de disminuciones. El 22% de los negocios fracasan por problemas para conseguir capital.

“Si tienen algo en común las PyMEs es que necesitan una estructura financiera y un crédito en algún momento de su existencia junto con la pandemia y falta de información generan que las PyMEs no puedan tener acceso a esto. Ahora las empresas que no están creciendo están muriendo porque hay otras que sí lo están haciendo y que, pero igualmente van a llegar a un siguiente nivel y esta empresa eventualmente se va a quedar atrás. Entonces, ¿Qué pueden hacer las líneas en este contexto para poder seguir?, apuntó David Lask, Director de Tala Mobile.

“Un camino importante es la digitalización para que puedan seguir siendo competitivas en el mercado mexicano. Usar estas tecnologías para poder evaluar esa estructura de costos, entender en dónde están, el gasto de la empresa y donde pueden cambiar. Sin embargo, sólo un 33% de las pequeñas y medianas empresas están digitalizadas. El 77% están viendo una pérdida de productividad, aprobaciones y actualizaciones”, agregó David Lask.

El potencial oculto de la transformación digital en pequeñas y medianas empresas

En México la digitalización de las pequeñas y medianas empresas puede generar 65, 000 millones de dólares en el proyecto en el Producto Interno Bruto (PIB) que generaría un crecimiento en la PyME en sí mismo, para retener el talento y atraer nuevo talento.

Maya Dadoo, CEO y Fundadora de Worky afirmó que la prioridad de las empresas necesita ser el bienestar de colaboradores motivados y calificados es la clave de la recuperación y el detonante de la competitividad.

David Lask, replicó que: “La principal responsabilidad de un empresario es sobrevivir y crecer. Los empresarios medianos y pequeños necesitan priorizar su salud financiera.”

Un tema que Dadoo destacó fue la “hora pompa” y dijo que: “Es uno de los males que afecta a los trabajadores mexicanos, ya que trabajan en promedio 2,120 horas al año, lo cual representa una diferencia de +47% versus el promedio de la OCDE. Evitar trabajos repetitivos, manuales, mediante la automatización genera mayor eficiencia y fomenta una mayor experiencia digital.”

Al implementar Worky para automatizar los procesos de RR.HH. se reduce la rotación en un 30%, lo cual no solo representa valor económico para la empresa, sino que es señal de bienestar y satisfacción de los empresarios.

“En Worky, estamos viendo que las empresas que digitalizan sus procesos en RRHH son las que más crecen y uno de los retos para la organización es encontrar al mejor equipo y estar consiente que vas a estar consiente que vas a desarrollar a tu equipo y estructurar a la organización desde los procesos internos, digitalización, salud financiera, opciones de financiamiento, levantar dinero de fondo de inversiones que te va a permitir armar la empresa que quieres formar”, subrayó Maya Dadoo.

Por su parte, David Lask apuntó: “Creemos que una empresa está hecha por la gente que la integra, de la digitalización que las empresas hacen en su propia empresa, depende del equipo. Sin embargo, mientras que una empresa empieza a crecer podría empezar a tener un cierto deterioro, dado que no se tiene una estructura de recursos humanos desde el primer día y esto al final de cuentas empieza a crear una estructura que no es suficiente para la empresa, lo cual puede incluso afectar la cultura empresarial y al mismo tiempo en cuestión financiera, no es el apropiado para las PyMEs.”

Adelanta las posibles soluciones de los problemas en el futuro

Las finanzas de las pequeñas empresas en México deben de considerar como parte integral el equipo que necesitas tanto para crecer como mantener una estructura de costos eficientes, simplificar los procesos que causan fricciones como el pago de la nómina o la relación de las instituciones y empezar adaptar las nuevas tendencias que están surgiendo a nivel global, ajustarlas a las empresas y de esa manera agregar valor.

La CEO de Worky comentó: “Siempre tienes que estar pensando en los problemas de los siguientes tres meses o seis meses. Recursos Humanos tiene que estar concentrado en el problema del próximo año porque cuando nosotros pensamos en el reclutar el talento en tecnología en México puede tomar cuatro meses una vacante. Así que desde ahorita tienes que estar preparando cuáles son las necesidades de la organización en cuatro meses, igualmente, el equipo financiero, ¿Cómo se prepara quizás para una tercera ola de covid-19? ¿Cómo se prepara para el crecimiento de la empresa? Pero ya tiene que tener el flujo de caja hoy para poder estar resolviendo los temas que se van a venir dentro del futuro.”

“Hay que pensar en la fuga de talento, como el costo que tiene la organización, si nosotros estamos suponiendo que renuncia de alguien con un sueldo de 40, 000 pesos que llega 3 meses en la empresa, que cuesta 160,000 pesos. Entonces, la fuga de talento es una derrama económica que está teniendo la empresa. Girando hacia el tema de wellness, estos beneficios no financieros que le puedes dar al colaborador: regalar el día de su cumpleaños, dos días personales al año para que pueda hacer trámites, redes de descuentos en establecimientos del 15 al 20 por ciento, descuentos al psicólogo o planes de nutrición”, mencionó Maya Dadoo

Finalmente, la CEO Tala concluyó: “Ahora estamos conduciendo una prueba piloto y creo que somos la primera empresa en México que lo está haciendo de trabajar solo cuatro días a la semana. Y esto es un beneficio no financiero, no nos cuesta nada la organización, nos hemos preparado cerca de 6 meses para que nuestros equipos de desarrollo de producto y tecnología lo puedan llegar hacer y no cambiaron mis objetivos que tienen que ser los mismos, dando la flexibilidad porque sé a su bienestar y retenerlos es muy importante para mí, sin sacrificar los objetivos ni presupuesto.”

