Waldo’s se suma a “Ruta Digital” para impulsar a emprendedores y MiPyMEs sinaloenses





La cadena Waldo’s, considerada la tienda del formato de dólar más grande de México, anunció su incorporación como aliado estratégico al programa Ruta Digital, iniciativa de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa. Con este movimiento, la compañía refuerza su ecosistema digital y abre nuevas oportunidades de crecimiento para emprendedores y pequeñas empresas locales.

Desde su lanzamiento en 2021, Ruta Digital se ha consolidado como un motor de desarrollo económico, vinculando a más de 800 empresas sinaloenses y logrando ventas superiores a los 220 millones de pesos en el mercado nacional. Ahora, con la suma de Waldo’s y otros retailers nacionales, el programa busca llevar productos locales a miles de hogares en todo México a través de canales digitales confiables y de gran alcance.

“Creemos en el talento de los emprendedores sinaloenses y queremos que sus productos lleguen más lejos. Con nuestra infraestructura digital, buscamos no solo darles visibilidad, sino también acompañarlos en su crecimiento para que compitan en igualdad de condiciones en el mercado nacional”, afirmó Ernesto Zavala, Director de Canales Digitales de Waldo’s.

Impulso tecnológico para MiPyMEs

Con esta alianza, Waldo’s refuerza la competitividad de las MiPyMEs al sumar innovación tecnológica, capacitación empresarial y una red comercial de alcance nacional. De esta forma, se consolida como socio clave del sector público en la misión de impulsar el desarrollo económico sostenible de Sinaloa.

E-commerce en México: un mercado en expansión

El comercio electrónico en México vive un momento histórico. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en 2023 el e-commerce alcanzó un valor de más de 658 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 24.6% respecto al año anterior. Este dinamismo convierte al país en uno de los mercados digitales más atractivos de América Latina.

Además, se estima que 8 de cada 10 internautas mexicanos realizaron al menos una compra en línea durante el último año, siendo categorías como moda, electrónicos, comida a domicilio y productos de hogar las de mayor demanda. Para las MiPyMEs, este entorno representa una oportunidad clave para escalar sus operaciones y competir en igualdad de condiciones con grandes empresas.

Compromiso empresarial

Fundada en Tijuana en 1999, Waldo’s ha construido en 26 años una historia marcada por la innovación, el fortalecimiento de su infraestructura y la diversificación de su propuesta comercial. Este enfoque le ha permitido escalar su modelo de negocio, crear nuevas categorías y expandir con éxito su canal digital.

Si bien la incorporación de Waldo’s a Ruta Digital abre un nuevo panorama de crecimiento para emprendedores y MiPyMEs en Sinaloa, la transformación digital también pasa por adoptar herramientas de comunicación más cercanas al consumidor. En ese sentido, te recomendamos leer la nota: Cómo las empresas mexicanas están aprovechando WhatsApp para transformar la personalización masiva y redefinir sus procesos de ventas, donde exploramos cómo esta plataforma se ha convertido en un aliado estratégico para las PyMEs en la atención al cliente y la gestión de ventas.

