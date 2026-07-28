We work: el trabajo flexible fortalece competencias para su desarrollo profesional

Mientras la inteligencia artificial, la digitalización y la transición hacia economías más sostenibles transforman la forma de trabajar, el talento mexicano ya identifica un beneficio que trasciende la flexibilidad laboral: la posibilidad de desarrollar capacidades que serán cada vez más valiosas para construir una carrera profesional, de acuerdo con un documento de We work.

Según el estudio “La Experiencia Laboral 2026 en México”, realizado por WeWork y Michael Page, 96 % del talento mexicano considera que los nuevos esquemas de trabajo han fortalecido competencias como la autogestión, la autonomía, la comunicación efectiva, la priorización de tareas y la capacidad de adaptación, atributos que hoy forman parte del perfil que buscan las organizaciones.

El hallazgo adquiere especial relevancia en el marco del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que se conmemora cada 15 de julio por las Naciones Unidas. La fecha busca impulsar la preparación de las nuevas generaciones frente a un mercado laboral que demanda mucho más que conocimientos técnicos o digitales: hoy también son indispensables capacidades como la colaboración, el aprendizaje continuo, el pensamiento crítico y la adaptación al cambio.

Esta transformación ya tiene un impacto medible. Según el Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, hacia 2030 la evolución del mercado laboral impactará al 22 % de los empleos actuales, impulsando la creación de 170 millones de nuevos puestos de trabajo y la desaparición de 92 millones, lo que representa un crecimiento neto de 78 millones de empleos a nivel global. Al mismo tiempo, cerca de 40 % de las competencias requeridas cambiarán como resultado de la inteligencia artificial, la automatización, la transición ecológica y los cambios demográficos.

Para las organizaciones, el desafío ya no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en desarrollar personas capaces de responder con agilidad a escenarios cada vez más dinámicos. De hecho, el mismo informe identifica la brecha de competencias como el principal obstáculo para la transformación organizacional, de acuerdo con 63 % de los empleadores consultados.

“Durante muchos años, el desarrollo profesional estuvo asociado principalmente a la capacitación formal. Hoy también ocurre en la experiencia cotidiana de trabajo: cuando las personas organizan su tiempo con autonomía, colaboran con equipos distribuidos, toman decisiones y se adaptan a nuevos retos. Los modelos laborales flexibles han acelerado ese aprendizaje y permiten fortalecer capacidades que serán determinantes para el futuro del empleo”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

La consolidación de estos modelos también está modificando las expectativas del talento. El estudio de WeWork y Michael Page revela que 57 % de los colaboradores mexicanos preferiría trabajar bajo un esquema híbrido, impulsado principalmente por la reducción en los tiempos de traslado, una mejor integración entre la vida personal y profesional, así como una mayor productividad.

Más allá de representar una preferencia sobre el lugar desde donde se trabaja, estos esquemas implican nuevas formas de colaborar, coordinar proyectos, gestionar prioridades y mantener una comunicación efectiva sin importar la ubicación. Estas experiencias fortalecen competencias que hoy tienen un peso creciente en los procesos de contratación, desarrollo y liderazgo dentro de las organizaciones.

“Las empresas que logren atraer y desarrollar al mejor talento serán aquellas que comprendan que las competencias del futuro también se construyen en la práctica diaria. La flexibilidad, los espacios diseñados para colaborar y una cultura basada en la confianza crean las condiciones para que las personas aprendan continuamente y estén preparadas para responder a los desafíos que marcarán la próxima década”, concluyó Claudio Hidalgo.

Más que preparar a las personas para los puestos de trabajo que existen hoy, el reto consiste en desarrollar las capacidades que les permitirán evolucionar junto con el mercado laboral. Para millones de profesionales, ese aprendizaje ya forma parte de su experiencia cotidiana, convirtiendo a la flexibilidad en un aliado para fortalecer el talento que demandarán las organizaciones en los próximos años.