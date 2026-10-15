YouGov: Cuatro generaciones, cuatro formas de utilizar la inteligencia artificial 

La inteligencia artificial no se utiliza de la misma manera en todas las etapas de la vida. Un análisis de YouGov sobre usuarios estadounidenses de herramientas de IA muestra que las preferencias por plataforma y los usos cotidianos cambian según la generación.

El estudio, basado en datos de YouGov BrandIndex y YouGov Profiles, identifica a ChatGPT como la herramienta preferida por los usuarios de IA en todas las generaciones analizadas. La elección alcanza a 44.4 % de los usuarios de Gen Z, a 36.9 % de los Millennials, a 24.9 % de la Gen X y 24,5% de los Baby Boomers+.

Gemini se ubica en segundo lugar general y alcanza su mayor nivel entre los usuarios de Gen X, con 22.8 %. Entre los Millennials, la cifra llega a 19.2 %, mientras que en la Gen Z se sitúa en 14.3 %.

En otras herramientas, las diferencias entre generaciones son más marcadas. Claude registra una mayor presencia entre los usuarios jóvenes: es elegido por 10.6 % de la Gen Z, frente a 1.4 % de los Baby Boomers+. Copilot muestra la tendencia inversa: pasa de 4.4 % entre la Gen Z a 12.3 % entre los Baby Boomers+.

Los asistentes integrados en dispositivos también tienen mayor presencia entre los usuarios de más edad. Siri alcanza 9.9 % en la Gen X y 9.6 % entre los Baby Boomers+, mientras que Alexa llega a 11 % en este último grupo y no registra preferencia entre los participantes de la Gen Z.

Las diferencias entre generaciones se vuelven más visibles cuando se observa para qué utilizan la IA. La búsqueda en Internet es la actividad más común entre los usuarios de todos los grupos: 38.8 % de los adultos estadounidenses señala haber utilizado herramientas de IA para buscar información durante los últimos 30 días.

El porcentaje se mantiene relativamente estable entre generaciones: 37.8 % en la Gen Z, 40.3 % entre los Millennials, 40.5 % en la Gen X y 36.6 % entre los Baby Boomers+.

Las diferencias se hacen más visibles en las tareas vinculadas con la creación y transformación de contenidos. El 33,6% de los usuarios de Gen Z utiliza la IA para generar ideas o potenciar su creatividad, frente al 10,5% de los Baby Boomers+. La generación más joven también recurre con mayor frecuencia a estas herramientas para resumir contenidos, generar imágenes, revisar textos y escribir código.

En el caso de los resúmenes, el uso alcanza a 28.1 % de la Gen Z, frente a 10.8 % de los Baby Boomers+. Para generar imágenes, la diferencia es de 25.9 % contra 9.6 %, mientras que para corregir o revisar textos llega a 24.7 % frente a 7.3 %.

La brecha es todavía mayor en la escritura de código o guiones: 14.8 % entre los usuarios de Gen Z, frente a apenas 1.6 % entre los Baby Boomers+.

Este estudio corresponde a Estados Unidos, sin embargo sus resultados ofrecen una referencia para comprender cómo la adopción de inteligencia artificial puede dividirse por preferencias, hábitos y necesidades concretas.

“Para las marcas, la diferencia entre generaciones implica que una estrategia basada únicamente en la edad puede resultar insuficiente. Las personas pueden elegir herramientas distintas y utilizarlas con objetivos diferentes: buscar información, resolver tareas, estudiar, trabajar, crear contenidos o recibir recomendaciones”, explicó David Eastman, VP para América Latina de YouGov.

El análisis también muestra que la conversación sobre inteligencia artificial necesita distinguir entre quién utiliza estas herramientas, cuál prefiere y para qué las incorpora a su vida cotidiana.