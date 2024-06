Chedraui enfrenta ola de reclamos y cuestionamientos

La cadena de supermercados Chedraui, una de las principales fuerzas del retail en México, se encuentra en el centro de una creciente controversia debido a numerosas quejas de clientes y empleados. Estas quejas, expresadas en diversas plataformas en línea, señalan problemas significativos en la calidad del servicio, los productos y las condiciones laborales dentro de la empresa.

Opiniones de Clientes: Problemas Recurrentes

En los últimos meses, se ha observado un aumento notable en las reseñas negativas de los clientes de Chedraui. Entre los problemas recurrentes mencionados están los productos en mal estado, la falta de atención al cliente y los precios incorrectos en caja. Una usuaria en Google Reviews comentó: “Compré carne que estaba en mal estado, traté de devolverla y me dijeron que no podían hacer nada al respecto. Nunca más vuelvo a comprar en Chedraui”. Otro cliente señaló: “Los precios en los estantes no coinciden con lo que te cobran en la caja, y cuando lo señalas, te tratan como si fueras tú el problema”.

Las críticas también son comunes en TripAdvisor, donde un usuario escribió: “La tienda está sucia, mal organizada y el personal es increíblemente grosero. No entiendo cómo pueden seguir operando de esta manera”. Otro cliente agregó: “Cada vez que voy, parece que los empleados están más descontentos y eso se refleja en el servicio que ofrecen. Definitivamente, no es una experiencia de compra agradable”.

En Trustpilot, las críticas se enfocan en problemas con la plataforma en línea de Chedraui. Un cliente comentó: “Hice un pedido en línea y nunca llegó. Cuando intenté comunicarme con el servicio al cliente, nadie me respondió. Finalmente, tuve que ir a la tienda para resolver el problema, y ni siquiera me ofrecieron una disculpa”.

Descontento Laboral: Condiciones de Trabajo y Gestión

Los empleados de Chedraui también han manifestado su descontento respecto a las condiciones laborales. En Indeed, un trabajador mencionó: “El ambiente laboral es muy pesado, no hay apoyo de los superiores y las jornadas laborales son excesivas. Sientes que no valoran tu esfuerzo”. Otro empleado afirmó: “No hay oportunidades de crecimiento. Te hacen trabajar horas extras sin pagarlas y las prestaciones son mínimas”.

Las evaluaciones en Computrabajo reflejan problemas similares. Un empleado indicó: “La empresa se preocupa más por sus ganancias que por el bienestar de sus empleados. Las condiciones son deplorables y la carga de trabajo es insostenible”. Otro trabajador comentó: “Los directivos son autoritarios y no aceptan sugerencias. Si te quejas, te amenazan con despedirte”.

Contexto de la Situación Conflictiva: Acusaciones Serias

Además de las quejas de clientes y empleados, Chedraui enfrenta serias acusaciones en EE.UU. y México que afectan gravemente su reputación. En Estados Unidos, su filial Bodega Latina, que opera bajo el nombre comercial El Super, ha sido señalada por presuntamente no cumplir con las Directrices de la OCDE sobre derechos laborales. Según el Business & Human Rights Resource Center, existen denuncias documentadas de violaciones laborales.

En México, los trabajadores han levantado la voz en múltiples ocasiones. Las protestas y manifestaciones en tiendas y oficinas corporativas han sido constantes, denunciando presunta explotación laboral, despidos injustificados por actividad sindical y la falta de prestaciones básicas como aguinaldo y vacaciones.

Cuestionamientos a la Responsabilidad Corporativa

La responsabilidad social de Chedraui también ha sido cuestionada. Según Causa Neutra Center, Chedraui está “rezagado” en la implementación de prácticas que promuevan el consumo sustentable y ha mostrado poca transparencia en cuanto al origen de algunos de sus productos. La construcción de una tienda en Oaxaca ha sido denunciada como un posible ecocidio, y las actitudes racistas y discriminatorias de sus empleados han sido señaladas en redes sociales.

La empresa aún no ha emitido una respuesta oficial sobre estas preocupaciones legales y regulatorias. La creciente insatisfacción de los clientes y las graves acusaciones en su contra plantean un panorama complicado para Chedraui, que deberá tomar medidas contundentes si desea recuperar la confianza del público y mejorar su imagen.

