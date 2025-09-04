Cómo la IA está transformando el mercado mexicano de materiales para construcción: el caso de Onebeat en Monterrey





En México, el mercado de materiales para construcción representa alrededor de 16 800 millones de pesos anuales, de acuerdo con Statista. Ante una demanda impulsada por el crecimiento habitacional y comercial, las empresas enfrentan operaciones logísticas complejas y catálogos con más de 50 000 referencias o SKUs.

Para mantenerse competitivas, especialmente en regiones clave como Monterrey, algunas medianas empresas del sector están adoptando inteligencia artificial (IA) y análisis de datos como palancas estratégicas. En este contexto, la plataforma Onebeat ha logrado reducciones significativas en faltantes y exceso de inventario, al mismo tiempo que incrementa el consumo en tiendas y mejora la experiencia del cliente final.

Contexto: ¿Por qué la IA en construcción es una herramienta urgente?

En industrias como la cerámica o los recubrimientos, donde los productos tienen ciclos de vida variables y los costos logísticos son elevados, la planeación dinámica basada en datos se vuelve indispensable, como lo destaca Diego Martínez Ordóñez, country manager de Onebeat para Latinoamérica.

La gestión tradicional no permite una respuesta ágil frente a variaciones de demanda o productos estacionales. Aquí, la inteligencia artificial ofrece ventajas clave:

Mejora la disponibilidad de productos en tiendas, showrooms y centros de distribución.

Reduce el exceso de inventario y desacelera rotaciones según demanda real.

Aumenta márgenes de venta al sincronizar oferta con demanda.

Agiliza decisiones con herramientas intuitivas para operaciones, logística y ventas.

Permite adaptarse rápidamente a tendencias del mercado.

Refuerza competitividad en licitaciones, garantizando entregas puntuales y stock continuo.

Según Martínez, Onebeat permite a las empresas entender la demanda específica por punto de venta, optimizar inventario y lanzar nuevas líneas sin complicaciones. Esto es vital en temporadas clave como el verano, tradicionalmente un periodo fuerte para la industria.

Casos de éxito: Onebeat en cifras

La plataforma ha obtenido resultados tangibles:

–37,5 % de productos agotados

–30 % de exceso de inventario

+8 % en consumo en tienda

Además, ha garantizado entregas puntuales y una mejor experiencia de cliente final. Estas mejoras impulsan tanto la eficiencia interna como la percepción del servicio al consumidor, fortaleciendo la posición de las medianas empresas en un mercado demandante.

Panorama de adopción de IA en PYMEs mexicanas

La construcción no está sola en esta transformación. Según un informe de Alegra.com, en los primeros cinco meses de 2025, el número de pymes en México creció 58,3 % frente a 2024; además, el 66,6 % son lideradas por mujeres y el 40 % por personas menores de 35 años. En este entorno dinámico, el 64 % de las pymes ya utilizan herramientas de IA en procesos como conciliación bancaria, facturación por voz, predicción financiera automatizada y manejo documental vía WhatsApp.

Otra pregunta “¿Cómo integrar la inteligencia artificial sin perder el talento humano?”, y plantea que sólo el 0,5 % de las más de 5,4 millones de unidades económicas en México ha implementado IA. Sin embargo, el 72 % prevé impactos positivos en productividad, innovación y atención al cliente.Esta brecha entre interés y adopción legítima una tendencia creciente hacia la transformación digital.

Otras referencias y comparativas

Empresas fuera del sector construcción también han comenzado a cosechar beneficios con IA:

Algunos comercios minoristas utilizan chatbots y asistentes virtuales para mejorar atención al cliente y automatización de inventarios .

para mejorar atención al cliente y . El estudio de Microsoft indica que entre 45 % y 64 % de las pymes mexicanas ya invierten o utilizan IA, especialmente en productividad, atención y automatización.

Estos números reflejan una realidad común: la IA es una herramienta cada vez más accesible y fundamental para operar con eficiencia, no solo en retail, sino también en logística y construcción.

Para profundizar en el contexto de adopción de IA, recomendamos la lectura de la nota “IA para empresarios: cómo integrar la inteligencia artificial sin perder el talento humano” que incluye estrategias para capacitación y adopción sin sacrificar el valor humano.

Conclusión

En un mercado de materiales para construcción de 16 800 mdp anuales y con SKUs que superan los 50 000, la adaptación tecnológica es tan urgente como estratégica. La plataforma Onebeat, con sus beneficios de reducción de faltantes, de inventario y aumento en consumo en tienda, es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una apuesta para convertirse en una decisión estratégica.

Para las medianas empresas del sector, especialmente en zonas como Monterrey, que enfrentan fluctuaciones de demanda, alta competencia y exigencias logísticas, la IA representa no solo una mejora operativa, sino una auténtica ventaja competitiva. Al adoptar estas soluciones, las empresas pueden anticipar demanda, gestionar inventarios con precisión, responder con agilidad y, en definitiva, consolidar su posición en un mercado tan dinámico como exigente.

