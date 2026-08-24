Del streaming al video: ellos dominan el entretenimiento digital en México

México atraviesa un período de transformación digital, impulsado por el aumento de la conectividad, la expansión de la red 5G y la accesibilidad de los teléfonos inteligentes. Estos factores, a su vez, han impulsado una explosión del entretenimiento digital.

Hoy, los mexicanos pueden ver sus programas favoritos en servicios de streaming como Netflix, ver sketches de humor en TikTok o acceder al casino en vivo WePari para una partida de póker virtual. Los siguientes sectores no solo entretienen a los internautas a diario, sino que también generan oportunidades de marketing y de colaboración comercial.

Plataformas de streaming

El streaming es una de las fuentes de entretenimiento digital preferidas por los mexicanos. Según un informe de la firma de análisis JustWatch, Disney+ se posicionó como la plataforma de streaming líder en el país durante el segundo trimestre de 2026.

Disney+, reconocida por albergar franquicias de éxito como Star Wars y los superhéroes de Marvel, alcanzó 21 % de participación del mercado, impulsada por un crecimiento continuo que representó un incremento de 5 % respecto al año anterior.

A pesar de ceder su liderazgo, Netflix se mantiene cerca de la cúspide. En los primeros seis meses del 2026, el pionero del ecosistema del streaming ocupó la segunda posición con 19 % de cuota de mercado. Por su parte, Amazon Prime Video se posiciona en el tercer lugar al concentrar 18 % de la preferencia local.

Casinos y juego en línea

Además de los servicios de streaming, el uso masivo de los smartphones y la creciente conectividad son factores vinculados al auge de los sitios web y las apps de juego en línea.

Los operadores de este sector atraen a millones de usuarios debido a su oferta variada. Plataformas como WePari, por ejemplo, suelen contar con una sección dedicada a los juegos de azar que se encuentran comúnmente en los casinos tradicionales, incluyendo las tragamonedas y los juegos de cartas. También existe una sección dedicada a mesas en vivo.

Asimismo, las plataformas de juego en línea cuentan con su propia sección de apuestas deportivas, que concentra la mayor parte de los ingresos. En 2025, las apuestas en disciplinas como el fútbol representaron 56,41 % del mercado. De acuerdo con estimaciones de la firma Mordor Intelligence, el juego en línea podría pasar de generar cerca de 790 millones de dólares en 2025 a 970 millones de dólares para finales del 2026.

Videojuegos

La industria de los videojuegos se ha convertido en otro de los pilares del entretenimiento digital de 2026. De acuerdo con un reporte elaborado por la firma de consultoría The CIU con motivo del Día del Gamer (29 de agosto), seis de cada 10 mexicanos participan en esta actividad. Esta proporción equivale a 72 millones de “gamers” o jugadores activos.

El crecimiento del número de usuarios ha tenido un impacto positivo en la salud financiera del sector. En 2025, la industria de los videojuegos en México alcanzó una estimación de 42 mil millones de pesos, lo que representó un incremento interanual de 37 % respecto al ejercicio previo.

Un factor clave del crecimiento de la industria radica en las plataformas de preferencia. Los smartphones, por ejemplo, lideran en adopción debido a su accesibilidad, siendo utilizados por 85.9 % de los usuarios. Sin embargo, las consolas de videojuegos se mantienen como las principales generadoras de ingresos económicos, aportando cerca de 79.4 % del valor total del mercado.

Se prevé que hacia finales de esta década México superará los 80 millones de gamers activos gracias a lanzamientos de alto impacto, como Grand Theft Auto VI y Elder Scrolls VI, entre otros.

TikTok

Finalmente, la red social creada por la firma china de tecnología ByteDance, se ha convertido en una fuente importante de entretenimiento digital entre las generaciones Z y Alfa: 95 % de los usuarios asegura que utiliza la plataforma con fines de ocio, según un estudio del Pew Research Center.

En la aplicación móvil de TikTok, los jóvenes pueden encontrar entretenimiento de inmediato, sin necesidad de usar un PC. El contenido es variado: humor, coreografías, desafíos o “challenges”, recetas, deportes e incluso miniseries.

Sobre el impacto en el panorama del entretenimiento digital, Eridany Vázquez de la Cerda, manager de “Sports & Entertainment Content Partnerships” de la red social, aseguró lo siguiente en un reportaje al medio Prensario: “Estamos en un momento en que el concepto de entretenimiento se está redefiniendo dentro de la plataforma gracias a la manera en la que las personas ven y crean contenido. Hoy por hoy, TikTok es el punto de origen de la cultura pop y se encuentra en el epicentro de tendencias que se han convertido rápidamente en el inicio de una amplia cultura, con talentos emergentes alcanzando en ocasiones el mismo nivel que las celebridades y figuras públicas”.

A principios de 2025, el número de usuarios de TikTok en México llegó a 85.4 millones, lo que convierte al país en uno de los mercados más grandes del mundo para la plataforma.