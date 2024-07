EasyLex: transformando el derecho corporativo en México a través de la innovación tecnológica

En el ecosistema de startups en México, EasyLex se ha posicionado como un disruptor en el sector legal, fusionando tecnología con prácticas legales para simplificar y democratizar el acceso al derecho corporativo. Fundada en 2018 por Yaritza Rodelo y Andrea Durán, ambas abogadas con una vasta trayectoria en derecho corporativo, EasyLex nació del deseo de transformar un sector tradicionalmente complejo y hacerlo accesible, especialmente para la comunidad emprendedora del país.

Orígenes y evolución

La idea de EasyLex tomó forma poco después de que Rodelo y Durán se graduaron de la universidad. Identificaron una necesidad crítica en el mercado: la dificultad de manejar legalmente una empresa sin un soporte jurídico sólido y accesible. En 2019, con el apoyo de inversionistas de Guadalajara, lanzaron su primera plataforma, centrada en automatizar la creación de empresas. Este fue solo el comienzo de una serie de innovaciones que buscarían transformar el panorama legal para las empresas en México.

En 2019, EasyLex lanzó su primer servicio oficial de actas constitutivas, seguido rápidamente por una expansión en su oferta de servicios con una biblioteca de contratos, registro de marca ante el IMPI y un software de firma electrónica y administración de documentos (CLM – Contract Lifecycle Management Software). Estos servicios no solo facilitaron la creación y protección legal de numerosos negocios, sino que también facilitaron su digitalización, factor esencial para la seguridad, el crecimiento y la formalización de relaciones comerciales.

Reconocimientos y expansión

El trabajo innovador de EasyLex no pasó desapercibido. En 2020, fueron seleccionados como una de las “30 Promesas Forbes 2020”, un reflejo de su impacto y crecimiento en el sector legaltech. En 2022, la plataforma lanzó su servicio de registro de marca y recibió una inversión significativa de Eddie Hartman, cofundador de LegalZoom, una de las empresas más icónicas de legaltech en Estados Unidos. Estos logros subrayan la solidez y el potencial global de EasyLex.

Yaritza Rodelo, además, fue reconocida por su liderazgo excepcional, finalista en el Premio Adolf Horn al joven empresario del año y ganadora del premio Jalisco al Emprendimiento de Alto Impacto en 2022. Estos reconocimientos no solo celebran su visión individual, sino también la efectividad de la estrategia empresarial de EasyLex.

Impacto actual y futuro

En 2024, EasyLex continuó su trayectoria ascendente al ser seleccionada para el programa de aceleración Techstars Miami Powered by JP Morgan, una plataforma que promete expandir su red y acelerar su crecimiento en nuevos mercados. Además, está nominada como finalista para el premio EY Entrepreneur of the Year en la categoría de Emprendimiento Emergente, gracias a su impacto en automatización de procesos y operaciones empresariales.

Según Yaritza Rodelo: “Con el lanzamiento del registro de marca y del software de administración de documentos, hemos consolidado los cinco pilares fundamentales de EasyLex. Estos reflejan nuestra visión inicial de facilitar el acceso al derecho para las empresas y hacer que los servicios legales sean más accesibles. Creemos firmemente que una base legal sólida es esencial para cualquier negocio, ya que simplifica y clarifica las relaciones contractuales diarias con trabajadores, freelancers y proveedores.”

Cada paso que EasyLex ha dado reafirma su compromiso con la transformación digital de los procesos legales, facilitando que los servicios legales sean más accesibles y eficientes para clientes en todo México y, potencialmente, a nivel internacional. En una industria donde la tradición a menudo supera a la innovación, EasyLex no solo ha encontrado un nicho, sino que también ha expandido su influencia, redefiniendo lo que significa la práctica legal y la gestión contractual en la era digital.

En resumen, EasyLex no solo está revolucionando el derecho corporativo en México a través de la innovación tecnológica, sino que también está estableciendo un nuevo estándar de accesibilidad y eficiencia en el sector legal. Su enfoque en la automatización, la digitalización y la accesibilidad está empoderando a las empresas mexicanas, permitiéndoles navegar el complejo mundo legal con mayor facilidad y confianza.

