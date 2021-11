El método IKIAGI para tu vida y tu empresa

Dentro de la programación de la novena edición de INCmty se presentó la conferencia “IKIGAI para emprendedores bajo la temática: ¿Sabes por qué ciertas regiones en Asia concentran a las personas más longevas de todo el mundo? La respuesta es IKIGAI, y yo te mostraré cómo aplicarla también a tus emprendimientos. Ayudaremos a emprendedores de todas las edades y niveles de experiencia a replantearse su verdadero propósito en la vida y vincularlo con sus emprendimientos.

No es para emprendedores sensibles o que “ya lo saben todo”. Es para emprendedores que están buscando mejorarse permanentemente, poniendo especial atención en a su realización personal.

Ruben Aguiñiga, coach de RUGE Mx Organización sin fines de lucro. Red que recluta a los perfiles de liderazgo para el desarrollo de programas de capacitación que, a su vez, empoderen a nuevos líderes y emprendedores, habló acerca de la metodología japonesa IKIAGI para que los emprendedores o líderes hagan su diagrama y después lo vinculen con su emprendimiento o empresa

IKIAGI es una filosofía japonesa para una persona con una vida larga y feliz el cual se vincula con el emprendimiento. En la isla Okinawa en Japón, viven el mayor número de personas centenarias de todo el mundo. Un grupo de investigadores provenientes de España realizaron una expedición a esta isla que forma parte de un archipiélago que está entre Taiwán y Japón donde la gente se dedica a la agricultura o a la ganadería. Sin embargo, la gente adulta eran unos robles. Después de estudios e investigaciones se dieron cuenta que la gente tenían mucho ánimo permanente, las personas revelaron en una palabra no reconocida por la lengua japonesa “IKIAGI.”

IKIAGI se divide en dos vocablos, uno es razón o propósito y el otro ser lo que significa razón o propósito de ser eso es lo que la gente los mantenía de buen ánimo.

“Después de todo el estudio, el análisis y la investigación de campo que hicieron estas personas, se puede reducir en un pequeño diagrama donde vas a poder encontrar lo que le dé significado a primero tu vida como emprendedor, líderes y después a tu emprendimiento”, dijo Rubén.

Rubén Aguiñiga explico el diagrama de la siguiente manera:

En el centro del diagrama está la palabra IKIAGI, en la parte superior tiene “lo que amas hacer”. En el área rosa dice “lo que el mundo necesita” El mundo necesita mil cosas y no todas las cosas las tenemos nosotros disponibles para entregárselas al mundo. Sin embargo, sí podemos encontrar maneras de hacer llegar un valor a través de lo que nosotros estamos haciendo cotidianamente para que el mundo lo reciba y el mundo sea un mejor lugar gracias a eso.

En la parte inferior hay otro componente. “Por lo que pueden pagar”. Es decir, vivimos en un mundo en el que las personas podemos tener vocación o ganas de intentar varias otras, pero necesitamos un ingreso evidentemente para poder subsistir y transformar el mundo. El emprendimiento se inicia para mejorar el mundo, pero también para generar un valor o varios tipos de valor. Y finalmente un cuarto valor “lo que haces bien” donde vas a poder identificarte todo aquello que te sale bien porque pues porque lo practicas, tienes un don natural o porque te has preparado.

“Estas son las cuatro áreas que ayudan a identificar la razón del ser como personas y como emprendedores. En este mismo diagrama hay otras cuatro áreas de una aproximación más detallada de la razón de ser”, señaló el coach de Ruge Mx.

Se encuentra lo que tú amas, con lo que el mundo necesita. A eso se le llama misión, eso es tu misión en el mundo porque me da un significado ya y el mundo lo recibe. Otra área es la vocación. La vocación es todo aquello por lo que te pagan y que el mundo necesita y te genera un ingreso. La apalabra profesión resulta del encuentro de lo que te pagan por hacer y algo que haces bien y finalmente del lado superior izquierdo la palabra pasión.

Una vez que se logra conjugar estos puntos y balancearlos en tu vida, está tu razón de ser.

Rubén ejemplificó: “Un chico que he seguid su caso, proviene de una familia que se dedica a la carpintería y por obviedad él es carpintero, cuando conoce esta metodología y en el camino que dice “Yo hago bien la carpintería, me pagan por hacer carpintería, el mundo necesita productos hechos a través de la carpintería, pero no amo ser carpintero”. Al encontrarse con esta metodología para encontrar un propósito en su vida, ama ser repostero y actualmente tiene un negocio de postres finos gracias a los ajustes como individuo y emprendedor”.

El IKIAGI o encontrar tu razón de ser tiene una relación directa con todo emprendimiento ya sea que lo estoy realizando desde hace muchos años, lo estes comenzando, o esté a punto de empezar.

Porque no existen emprendimientos sin emprendedor. Emprendedor o emprendedores se tomen la libertad y que decidan con convicción comenzar ese emprendimiento.

¿Pero qué pasa cuando un emprendedor de pronto no tiene tan firme su razón de ser cuando no está muy ligado a su propósito en la vida y cuando sencillamente emprende porque entiende qué es lo que debe hacer sin tener un autoconocimiento desarrollado frente a su propio propósito?

“Los emprendimientos que veo que no funcionan, que fracasan a cierto tiempo, regularmente muy poco, son aquellos emprendimientos en los que el emprendedor tiene cierta inestabilidad frente a su propósito de vida. Al contrario de cuando hacen este método, estás mejor posicionado frente al poder tener éxito con tu emprendimiento, el IKIGAI te recomendaría que lo utilices cada cierto tiempo”, dijo Rubén.

A manera de conclusión: “En mi caso, yo lo hago cada 6 meses o cada año y me encuentro con cosas curiosas porque estamos cambiando constantemente. Y siempre va a ser bueno que podamos investigar cómo está nuestro interior, cómo es que en sus podemos mejorarlo y llevarnos eso hasta nuestro emprendimiento y piensa en grande, siempre sigue pensando en que el emprendimiento te va a estar mostrando los caminos para que tu propósito se vaya orientando a lo mejor”.

