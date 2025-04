Entre la recesión y el doble turno: la realidad de los trabajadores mexicanos y la pobreza laboral en 2025

En medio de una recesión económica en México en 2025 y el aumento sostenido de precios, millones de trabajadores mexicanos han tenido que buscar fuentes adicionales de ingreso para mantener su calidad de vida. Esta tendencia pone de manifiesto el crecimiento de la pobreza laboral, una problemática cada vez más visible en el país.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cierre del último bimestre de 2024, 5.3 millones de personas se encontraban subocupadas —es decir, con empleo pero con disponibilidad y necesidad de trabajar más horas—, lo que representa una tasa del 8.9%. Este porcentaje ha crecido 1.3 puntos en los últimos dos años, aunque se mantiene por debajo del pico pandémico de 2020, cuando la subocupación alcanzó un alarmante 15.8%.

La pobreza laboral en México, medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), afecta actualmente a más del 37.3% de la población ocupada. Esto significa que más de 38 millones de personas no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. Esta situación refleja una creciente crisis de poder adquisitivo en México, que ha puesto en evidencia la necesidad de políticas públicas más efectivas y de un entorno laboral más justo.

En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra entre los últimos lugares en términos de salario mínimo y protección social. Mientras países como Alemania o Francia registran tasas de pobreza laboral inferiores al 10%, México sigue enfrentando una brecha estructural difícil de cerrar.

“La inflación acumulada en los últimos dos años, sumada al bajo crecimiento económico y a una recesión técnica, ha erosionado fuertemente el poder adquisitivo de los trabajadores”, explicó Manuela Arango, directora de Marketing en Pluxee México. “Esto genera una presión enorme por encontrar ingresos complementarios, a veces a costa del bienestar físico y emocional”.

El más reciente Panorama Laboral Pluxee 2025 reveló que al menos 33.2% de los trabajadores mexicanos cuenta con un segundo empleo asalariado; el 28.9% obtiene ingresos adicionales prestando servicios; el 26% a través de ventas de productos; el 10.4% mediante negocios familiares, y el 1.9% con empleos eventuales por proyecto.

Si bien estas modalidades permiten cierto excedente financiero, el salario sigue siendo la principal fuente de ingreso con un 91%, seguido de los vales de despensa (11.3%) y comisiones (5.4%). En menor proporción aparecen los bonos, propinas y honorarios.

Este contexto representa no solo un desafío económico, sino también de salud pública y bienestar integral. “Las personas que duplican sus jornadas enfrentan mayores niveles de estrés laboral y agotamiento, lo que puede derivar en burnout, enfermedades físicas y deterioro de sus relaciones personales y laborales”, advirtió Arango.

Ante este panorama, expertos coinciden en que las empresas deben implementar esquemas más flexibles, programas de compensación más sólidos, y una cultura organizacional que priorice el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.

México enfrenta hoy una realidad en la que trabajar ya no garantiza escapar de la pobreza. La necesidad de un segundo empleo no debería ser sinónimo de sacrificio personal. Mientras no se atienda el problema estructural de los bajos salarios y la informalidad, los trabajadores mexicanos seguirán atrapados entre la recesión y el doble turno.

