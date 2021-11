INCmty, reúne a la comunidad emprendedora

Del 8 al 10 de noviembre se realizará la novena edición del festival de emprendimiento de México y Latinoamérica, INCmty, que se desarrollará en formato virtual. Este festival reunirá a más de 150 startups, además de casi mil concursantes en las cuatro convocatorias de la plataforma impulsada por el Tecnológico de Monterrey.

Conferencia Inaugural

Mensaje inaugural por parte de David Garza, rector y presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, Graeme C. Clark, Embajador de Canadá y Rogelio de los Santos, presidente del Instituto del Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey.

A continuación, Neil Patel dará a conocer la presentación inaugural abrirá su conferencia: “How to become a sucessful entrepreneur in the new era with the new markerts”, el día 8 de noviembre a las 10:40Hrs.

RECOMENDAMOS El 26 % de los adultos tienen 3 o más suscripciones activas

“El festival brinda elementos de valor, uno de ellos es: inspiración. A través de todo el talento que se reúne de los conferencistas, algunos ejemplos son: el cofundador de Brad Feld, cofundador de Techstars, Neil Patel como líder de marketing y conferencia inaugural, Maye Musk quien sigue siendo una persona significativa con liderazgo en la industria de la moda, pero también, cómo cuidar a tu persona tu ser, de la mano de la nutrición,” expresa Josué Omar Delgado, director general de INCmty.

Emprendedores y emprendedoras de todo México y Latinoamérica

Los casi mil concursantes en las convocatorias de B challenger, prototype, accelerator y Heineken Green Challenge provienen de estados a lo largo y ancho de todo el país: Yucatán, Campeche, Puebla, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Monterrey, entre otros.

“El grupo de las personas que están en emprendimiento tienen pasión y la trasmiten con vibra, energía y mensajes positivos a través de diferentes contextos y entornos y en este festival celebramos el impulso de la comunidad emprendedor con diferentes iniciativas como el contenido de valor en diferentes de iniciativas de grandes organizaciones de la mano de la comunidad emprendedora”, reconoce el director general de INCmty.

Canadá, país invitado, en encuentro de negocios único en México

Por primera vez, Canadá se une al festival para conectar el ecosistema empresarial de este país con el de México a través de un programa integral centrado en la generación de oportunidades de negocio. Durante los tres días, los participantes podrán acceder al pabellón virtual de Canadá, a encuentros de negocios y a una agenda especial para que tanto los expositores como los emprendedores y participantes obtengan contenidos focalizados y acceso a networking de alto valor.

“Este año tenemos a Canadá como país invitado y ha habido una gran recepción por parte de El Gobierno de Canadá en colaboración con el Gobierno de México para acercar a estos dos países donde hay mucho en común, desde inversiones en sectores estratégicos hasta temas culturales”, asegura Rogelio de los Santos presidente del Instituto del Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, Josué Delgado agrega: “otro valor del festival son las redes de contacto que otorga herramientas para ponerlas en práctica para poder acceder a talento, capital y desarrollo de mercado. Además, nuestro país invitado es Canadá donde se podrán interactuar con actores clave; empresas innovadoras y la comunidad emprendedora podrá acercarse para oportunidades de trabajo.”

Adicional a ello, habrá salas virtuales de expositores con pabellones internacionales de Latinoamérica, Norteamérica y África. Se crea, INCkids ofrecerá actividades dedicadas para padres e hijos con el objetivo de introducirlos al mundo de los negocios y ayudarles a capitalizar ideas y sueños, así como alentarlos a ser mejores estudiantes y emprendedores.

INCmty Live, contenido gratuito

La plataforma INCmty, por primera vez, transmitirá en vivo algunas de sus actividades de manera gratuita para que el público en general pueda conocer el evento y así democratizar el contenido de gran valor que compartirán los conferencistas.

El público podrá ver eventos tales como la conferencia de apertura de Neil Patel, el Fireside chat de Joao Bocas y David Albert, las presentaciones de pitches de HEINEKEN Green Challenge, entrevistas de líderes del ecosistema empresarial, entre otros.

Estos serán transmitidos por el canal de YouTube de INCmty de la siguiente manera:

Día 1: 8 de noviembre de 10:40 am a 5:00 pm

8 de noviembre de 10:40 am a 5:00 pm Día 2: 9 de noviembre de 11:00 am a 4:40 pm

9 de noviembre de 11:00 am a 4:40 pm Día 3: 10 de noviembre de 11:50 am a 6:30 pm

INCmty en Whova: inteligencia artificial, bolsa de trabajo y trade show.

Por segunda ocasión, el festival de INCmty será 100% digital y los participantes que adquirieron los boletos a través de la página, tendrán acceso a todas las actividades a través de la app Whova.

Este software por medio de inteligencia artificial ayuda a unir acorde a intereses de los participantes para facilitar el networking, bolsa de trabajo y las actividades dentro del festival. Más de 200 speakers de Estados Unidos, Reino Unido, América Latina, Canadá y México se reunirán para inspirar a las próximas generaciones.

Feria de empleo

Esta feria consiste en empresas como IBM, Neón, Telcel entre otras, van publicar vacantes en donde cada uno de los asistentes podrán aplicar y se potencializará la entrevista para ser candidato a la vacante.

Summits INCmty

Este año los summits Life & Human Being, Immersive Science & Tech y Business Hacks, que serán los hilos conductores de todo el encuentro. Por mencionar algunos: Maye Musk, role model, Darin Olien, empresario estadounidense y co-host en la serie de Netflix “Down to Earth with Zac Efron” y Bred Feld, co-fundador y socio de Techstars, entre otros.

Finalmente, Rogelio de los Santos concluye: “Hoy nuestra comunidad cerca de 90 mil personas donde creemos que es un paso firme para seguir construyendo las bases de un ecosistema exitoso donde la colaboración y el pensamiento exponencial se vuelven críticos generando más proyectos de mayor impacto.”

Para conocer todas las actividades que se llevarán a cabo durante el Festival donde se tendrá acceso a los mejores líderes del ecosistema de emprendimiento, a una plataforma de networking de alto impacto, talleres y herramientas para emprender y crecer y experiencias que van más allá del emprendimiento, visite la página de internet https://incmty.com/festival

Recuerda dejarnos un comentario