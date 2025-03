La brecha de género en el ámbito laboral: Desafíos y oportunidades para la equidad

Como cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que, según la Organización de las Naciones Unidas, busca reconocer “a las mujeres corrientes como artífices de la historia” y pone en relieve la lucha por la igualdad de oportunidades. En este contexto, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza la brecha de género en el ámbito laboral, la persistencia del techo de cristal, la carga mental que enfrentan las mujeres y las acciones que pueden tomar las empresas para fomentar la equidad.

Un panorama global de la brecha de género

La industria de la ciberseguridad es un reflejo de la desigualdad laboral. En 2023, el número de profesionales en este sector ascendía a 5,452,732 a nivel mundial (1,285,505 en América Latina), pero solo el 25% eran mujeres. A nivel global, el Fondo Monetario Internacional indica que menos de la mitad de las mujeres participan activamente en el mercado laboral, frente al 72% de los hombres. Además, según el Informe sobre la Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, la paridad salarial total no se alcanzará hasta 2058.

En América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo señala que, aunque ha habido avances, persisten desigualdades de género. En 2024, la tasa de participación femenina se mantuvo en 52.1%, muy por debajo del 74.3% de los hombres. Además, las mujeres ganan en promedio un 20% menos que sus pares masculinos y continúan enfrentando mayores tasas de desocupación y empleos de menor calidad.

Julieta Escolar, Mánager de Recursos Humanos para ESET Latinoamérica en la oficina de Buenos Aires, señala: “La brecha salarial sigue siendo un desafío, no solo por el poco acceso a puestos directivos, sino también porque, aún en igualdad de cargos, las mujeres siguen percibiendo menores salarios. Las empresas están intentando encontrar soluciones, pero muchas aún no pueden resolverlo en el corto o mediano plazo”.

El techo de cristal: Una barrera invisible

El techo de cristal es otra limitante que impide a las mujeres alcanzar puestos de alta dirección. Este conjunto de normas no escritas dificulta su ascenso dentro de las organizaciones. Un estudio de Russell Reynolds Associates indica que, en 2024, solo el 11% de los nombramientos de directores ejecutivos a nivel mundial correspondieron a mujeres (24 de 220).

Carla Araujo, Mánager de Marketing para ESET Brasil, comparte su experiencia: “Siempre trabajé mayoritariamente con gestores y colegas varones. En varias ocasiones noté cuestionamientos velados sobre la capacidad de las mujeres para asumir posiciones de liderazgo. Además, he visto a hombres ser promovidos sobre mujeres con igual o mejor preparación”.

Julieta Escolar agrega: “El mayor desafío que enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral es la falta de representación en cargos directivos. Históricamente, estos puestos han sido ocupados por hombres. Aunque la situación está mejorando, aún queda mucho por hacer. He escuchado comentarios de líderes varones que prefieren no contratar mujeres en puestos clave para evitar la rotación por licencias de maternidad. Como mujer, tuve que tolerar esos comentarios sin posibilidad de refutar”.

Gabriela Rodríguez, Mánager de Ventas para ESET Latinoamérica con sede en México, subraya: “El mayor desafío es el respeto al derecho a la maternidad. Ser madre no impide desempeñarse laboralmente con excelencia, pero el embarazo sigue siendo una razón por la que a muchas mujeres se les niega el acceso a oportunidades laborales. Yo he decidido no tolerarlo y alzar la voz”.

La carga mental: Un desafío invisible

Un estudio de la Universidad de Bath y la Universidad de Melbourne confirma que las mujeres asumen el 71% de la carga mental del hogar, incluyendo la planificación, organización y gestión de tareas. Además, realizan el 79% de las tareas diarias como limpieza y cuidado de menores, más del doble que los hombres (37%).

“La carga mental invisible de la mujer, buscando el equilibrio entre la vida familiar y laboral, es uno de los mayores desafíos. En muchos casos, la responsabilidad de la logística familiar recae sobre nosotras, incluso cuando delegamos tareas. Esto genera una sensación de agotamiento constante”, explica Escolar.

El rol de las empresas en la equidad de género

Si bien la brecha de género es una realidad, las empresas pueden tomar medidas concretas para reducirla:

Diversidad en la dirección : “Las empresas deben garantizar que su equipo directivo sea diverso, no solo en género, sino también en realidades personales, para obtener distintos puntos de vista”, afirma Escolar.

: “Las empresas deben garantizar que su equipo directivo sea diverso, no solo en género, sino también en realidades personales, para obtener distintos puntos de vista”, afirma Escolar. Promoción equitativa : “Las empresas deben evaluar si sus sistemas de promoción son justos y equitativos para evitar sesgos de género”.

: “Las empresas deben evaluar si sus sistemas de promoción son justos y equitativos para evitar sesgos de género”. Equidad salarial : Gabriela Rodríguez propone “promover políticas de equidad salarial, visibilizar el papel de la mujer en profesiones dominadas por hombres y ofrecer programas de capacitación y mentoría”.

: Gabriela Rodríguez propone “promover políticas de equidad salarial, visibilizar el papel de la mujer en profesiones dominadas por hombres y ofrecer programas de capacitación y mentoría”. Condiciones justas para el crecimiento: Carla Araujo enfatiza: “La igualdad en el entorno corporativo no se trata solo de ofrecer las mismas oportunidades, sino de garantizar que todos tengan condiciones justas para crecer”.

La equidad de género no es solo una cuestión de justicia social, sino también un factor clave para el desarrollo empresarial. Empresas diversas e inclusivas generan mejores ideas, innovaciones y resultados. A medida que las organizaciones implementen cambios estructurales, se avanzará hacia un mundo laboral más equitativo y justo para todas las personas.

