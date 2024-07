La importancia de la cultura organizacional para el crecimiento de las empresas

El éxito de una empresa no se basa solo en sus productos o servicios, sino también en la cultura organizacional que cultiva. Una cultura fuerte y dinámica puede impulsar el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, lo que a su vez beneficia a la organización en conjunto. Según una encuesta realizada por la consultora en liderazgo Spencer Stuart, el 93 % de los ejecutivos encuestados en América Latina cree que existe una relación clara entre la cultura y la estrategia de negocios, demostrando que aquello que se conoce como “cultura laboral” no es solo un concepto abstracto, sino que está directamente vinculada al éxito empresarial.

El tiempo que me he desempeñado como líder y como director regional para Latinoamérica he aprendido que la mayoría considera a la cultura y al ambiente laboral de una organización como un activo que hace a una empresa atractiva. Ambos factores son vistos como una ventaja (o desventaja) que da competitividad y reputación (buena o mala) a la compañía dentro del mercado o sector en el que se desarrolle.

Es por ello por lo que me gustaría compartir con ustedes los 5 pilares que considero fundamentales para que líderes empresariales y tomadores de decisiones puedan hacer de su organización un gran lugar para trabajar:

1- Cultura en favor de la innovación y la colaboración

La innovación y la colaboración son esenciales para el éxito empresarial. Fomentar un ambiente de trabajo donde la creatividad y la experimentación sean altamente valoradas permite a los empleados compartir ideas y trabajar juntos en proyectos sin importar su tamaño o escala. Esto no solo mejora la calidad de los productos y servicios que se ofrecen, sino que también fortalece el espíritu del trabajo en equipo y a conocer otro lado más humano de tus colaboradores y pares laborales.

2- Programas de formación y capacitación continua

Proporcionar amplias oportunidades de aprendizaje y desarrollo es crucial. Las empresas que ofrecen una variedad de programas de formación, como cursos internos, acceso a plataformas de aprendizaje en línea, talleres y seminarios, ayudan a sus empleados a mantenerse actualizados con las últimas tendencias y tecnologías.

Por esto, algunas incluso apoyan a sus colaboradores para desarrollar cursos, diplomados o maestrías que estén dirigidas a su proyecto de crecimiento personal y profesional, y que por supuesto ayuden a la organización en su visión de crecimiento. Adicionalmente, estas capacitaciones en los productos o servicios que ofrezcan son indispensables si la compañía busca mejores ingresos y una posición de liderazgo dentro del mercado, llevando a la empresa y su cultura al siguiente nivel.

3- Planificación de carreras y oportunidades de crecimiento

Apoyar a los empleados en la planificación de sus carreras dentro de la empresa y ofrecer claras oportunidades de crecimiento es vital. Implementar procesos de evaluación y retroalimentación continua, y desarrollar planes de desarrollo individualizados para cada empleado, asegura que los talentos sean reconocidos y recompensados.

De esta manera, en la medida en que los colaboradores puedan crecer en la organización de forma horizontal o verticalmente, les permitirá desarrollar nuevas habilidades y llevar dinámicas que funcionen para otros equipos de trabajo dentro de la misma organización, priorizando la cultura de colaboración e innovación en todos los niveles.

4- Equilibrio entre vida laboral y personal

Un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal es esencial para los colaboradores. Implementar beneficios como horarios flexibles, opciones de trabajo remoto y programas de bienestar mejora la satisfacción de los empleados y aumenta la productividad y el compromiso que ellos tienen con la compañía.

Por otro lado, actividades físicas dentro de la oficina que contribuyan al desestrés del personal puede contribuir a una cultura organizacional más armoniosa y productiva. Al promoverse espacios positivos que promuevan el descanso y la convivencia que permite despejar la mente y despertar la creatividad y la efectividad en las actividades propiamente de la empresa.

5- Diversidad e inclusión en el lugar de trabajo

La diversidad y la inclusión son fundamentales en cualquier sociedad moderna. El hecho de llevar esta apertura y aceptación a la cultura organizacional de cualquier empresa ayuda a la creación de espacios donde todos son bienvenidos sin importar su raza, género, orientación sexual o religión.

Para ello, es necesaria la implementación de políticas que creen un ambiente inclusivo, mismas que tomen en cuenta programas de mentoría y educativos, grupos de afinidad y eventos de concientización. De esta manera, no solo se promueve un entorno de trabajo más justo, sino que también enriquece su cultura.

En pocas palabras, una cultura organizacional solida no solo beneficia a los empleados, sino que también fortalece a la empresa en su conjunto porque sirve como un gran atractivo para el talento. Ayuda a las organizaciones a atraer y a retener a empleados de alto rendimiento. Al centrarse en la innovación, la formación continua, el crecimiento profesional, el equilibrio vida-trabajo y la diversidad, las empresas aseguran que sus colaboradores estén motivados y preparados para enfrentar cualquier desafío dentro de la empresa y en sus vidas cotidianas. Este compromiso con el desarrollo personal y profesional de cada empleado es lo que distingue a una organización como líder en su industria y como un gran lugar para trabajar.

Por estas y otras estrategias, es que Axis Communications es el lugar 15vo. dentro del listado de las 50 mejores empresas para trabajar, según la consultora global Great Place To Work. Este reconocimiento y certificación nos motiva a seguir mejorando a nuestra compañía como un espacio donde cada uno de nuestros colaboradores se sienta con la libertad de crecer, desarrollarse, innovar y liderar.

Por: Leopoldo Ruiz, director regional para Latinoamérica de Axis Communications

