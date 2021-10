La IYF promueve la transferencia de habilidades en las TIC’s

El sector de Hardware y Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) ocupa la primera posición con las vacantes más difíciles de cubrir, seguido de Finanzas y Logística. Un estudio realizado por IDC1 reveló que existe una fuerte escasez de talento en áreas de TIC en México, dejando vacantes 75 mil empleos especializados de tiempo completo por año.

Por ello, la alianza entre International Youth Foundation, Bécalos y la Cisco Networking Academy buscan mejorar la empleabilidad de jóvenes a través de la transferencia de habilidades relevantes para la industria de TIC, mediante la implementación del currículo CCNA (Cisco Certified Network Associate) en instituciones de educación media superior técnica.

Con una inversión conjunta, superior a los 200 millones de pesos en 3 años, Networking México equipará a 30 planteles CONALEP en 9 estados del país, desarrollando capacidades estratégicas para la industria de TIC, en 15,000 estudiantes mexicanos.

“En Bécalos creemos en el derecho fundamental a la educación y por 16 años hemos apoyado a más de 350 mil jóvenes para que puedan continuar sus estudios. En 2016 decidimos ir un paso más allá y apoyarlos para que pudieran desarrollar competencias y habilidades para la empleabilidad. En México tenemos un grave problema de brechas en mercados laborales regionales en industrias como TI. Por un lado, están los empleadores que no encuentran el talento adecuado y suficiente; por otro lado, están los jóvenes que no encuentran empleo -de hecho, la tasa de desempleo juvenil puede hasta triplicar la tasa de desempleo general de nuestro país-. Tenemos miles de vacantes en TI que no se pueden cubrir. Es por eso que decidimos cerrar brechas y formar a jóvenes en las competencias y habilidades del futuro para un empleo digno.” Enfatizó Gabriela Rojas, Directora Ejecutiva de Bécalos.

El 18% (aproximadamente 55 mil estudiantes a nivel nacional) de los estudiantes del nivel medio superior técnico estudian informática, sin embargo, aproximadamente el 85% de los jóvenes egresados de esa carrera no están trabajando en áreas de TIC debido a la falta de habilidades críticas en el currículo. La certificación Cisco CCNA es una de las 10 más valoradas por la industria de TIC global y se ofrece en 55 planteles de CONALEP en 9 estados de la república como parte del programa.

Por su parte, Federico Ortiz, Gerente de Desarrollo de Negocios de Cisco México. ““Gracias a las alianzas, a través del programa Networking México desarrollado por IYF, hemos podido llegar a más jóvenes posicionándonos para preparar a los estudiantes de México de todos los ámbitos y experiencias con las habilidades necesarias para aprovechar al máximo el poder de la nueva red e impulsar con éxito la próxima ola de transformación digital.El currículo de redes, las herramientas de aprendizaje virtual y la comunidad de instructores talentosos de vanguardia del programa están mostrando el camino en el sector.”

Nacional Monte de Piedad otorga el Premio al Desarrollo Sostenible en Formación para el Trabajo Digno 2021 a la IYF y Bécalos por el programa Networking México, reconociendo su labor y la de sus aliados por ofrecer a los jóvenes mexicanos, alternativas para acceder a mejores opciones de futuro.

“International Youth Foundation ha trabajado durante 30 años en pro de los jóvenes en situaciones de desventaja, nos sentimos muy agradecidos por este premio ya que a través de Networking México queremos mejorar las posibilidades laborales de casi 15 mil jóvenes mexicanos al ofrecerles formación de alta calidad, relevante para la Industria de TIC y este premio reconoce nuestra labor y nos confirma que avanzamos en la dirección correcta” concluyó, Alberto Peniche, Director de País de la IYF para México.

Una de las fortalezas de la IYF es desarrollar programas de educación y empleabilidad diseñados de manera regional, que atiendan las necesidades de diferentes industrias locales donde se implementan los programas. A lo largo de 30 años en el mundo, se ha especializado en el desarrollo de programas con alumnos inscritos en sistemas educativos del nivel medio superior mediante apoyo de tipo técnico, sistemas de información de mercado laboral y favoreciendo el cierre de brechas de talento, servicios de intermediación laboral, desarrollo curricular y formación docente.

“Actualmente se está realizando una Evaluación de Impacto para dar seguimiento a la primera generación del programa y conocer con certeza el impacto de éste. Se espera que los resultados de la investigación estén disponibles en el primer semestre del 2022” finalizó Jorge Barragán, Director Regional de la IYF para América Latina.

