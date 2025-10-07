Miradas al Mañana: cuando la inteligencia artificial se encuentra con la ética sostenible





En un momento histórico donde la inteligencia artificial (IA) avanza de forma vertiginosa, se vuelve urgente articular reflexiones que guíen no sólo hacia la eficiencia técnica, sino hacia un desarrollo más humano, justo y responsable. Con ese propósito, el IIMAS-UNAM y Samsung México han lanzado la convocatoria Miradas al Mañana: Ensayos sobre Inteligencia Artificial y Diseño Tecnológico Responsable en Pantallas, dirigida a estudiantes de licenciatura interesados en explorar las implicaciones éticas, sostenibles e inclusivas de la IA.

Este tipo de iniciativas adquiere especial relevancia para el ecosistema de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que no sólo pueden beneficiarse del avance tecnológico, sino también tienen el deber —y la oportunidad— de promover un uso consciente de esas herramientas.

¿Qué premisa mueve “Miradas al Mañana”?

La convocatoria busca promover un debate crítico y multidisciplinario en torno al papel de la IA en la vida cotidiana a través de la tecnología de pantallas, con especial énfasis en tres ejes temáticos:

Tecnología y sostenibilidad Tecnología inclusiva y accesible en la era de la IA Memoria tecnológica e imaginación del futuro

Se espera que los ensayos seleccionados no sólo reflexionen sobre escenarios futuros, sino que propongan recomendaciones concretas para incorporar estos principios en el diseño, producción o uso de tecnologías digitales.

La convocatoria estará abierta del 8 de octubre al 5 de noviembre de 2025. Los resultados se darán a conocer entre el 27 y 30 de noviembre, y la ceremonia de premiación se celebrará la primera semana de diciembre. Los primeros tres lugares recibirán premios en especie otorgados por Samsung, y los trabajos serán integrados en una memoria digital con posibilidad de difusión en los portales del IIMAS y otras entidades convocantes. Para más información puedes consultar el sitio de vinculación del IIMAS: vinculacion.iimas.unam.mx.

La invitación no se limita a estudiantes de ingeniería o ciencias de la computación: puede participar cualquier alumna o alumno de licenciatura de la UNAM con interés por los impactos sociales de la tecnología, sin importar su disciplina.

¿Por qué esta convocatoria es relevante para las microempresas?

1. Tendencia imparable de la IA en México

En los últimos años, la adopción de la IA en el ámbito empresarial mexicano ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una palanca real de crecimiento. Un análisis reciente de Pymempresario titulado “La Inteligencia Artificial deja de ser tendencia para convertirse en la palanca de crecimiento de las PyMEs” revela que más del 60 % de las MiPyMEs están listas para incorporar IA, y muchas ya reportan mejoras concretas en productividad, eficiencia y atención al cliente.

Este contexto no sólo implica competencia tecnológica, sino responsabilidad social: ¿de qué sirve que una empresa use IA si lo hace sin control ético, con sesgos o ignorando efectos colaterales? Aquí es donde iniciativas como Miradas al Mañana introducen un complemento esencial: el componente reflexivo y humano.

2. Vinculación academia-industria como catalizador

La alianza entre una institución de prestigio como el IIMAS-UNAM y una empresa tecnológica global como Samsung México es particularmente estratégica. Por un lado, la academia aporta rigor metodológico, pluralidad disciplinaria y libertad de pensamiento crítico; por otro, la industria contribuye recursos, infraestructura y alcance de impacto.

Para las microempresas, esto representa una oportunidad de aprendizaje indirecto: los resultados de esta convocatoria pueden traducirse en buenas prácticas, marcos éticos, prototipos o propuestas que luego pueden adaptarse a procesos productivos, comercialización, diseño de servicios o plataformas digitales.

3. Sostenibilidad y ecoinnovación: diferenciadores de mercado

Samsung ha venido impulsando una estrategia de innovación sostenible, como la eliminación del cadmio de sus tecnologías de Quantum Dot (QD) y el uso de materiales reciclados en la fabricación de dispositivos.

El cadmio —un metal pesado tóxico— fue utilizado como componente en las pantallas tradicionales de puntos cuánticos. Samsung fue pionera en desarrollar pantallas QLED libres de cadmio, certificadas por organismos como SGS, y ha incorporado enfoques ecológicos a lo largo de su cadena de valor.

Para las microempresas de hardware, electrónicos, diseño de interfaces o pantallas (o para aquellas que emplean pantallas inteligentes como parte de su oferta), esta convocatoria puede inspirar una mirada más amplia: no basta con que un equipo sea funcional, debe también ser responsable con el medio ambiente.

4. Conciencia social e inclusión como ventaja competitiva

En el discurso inicial, el Dr. Ramsés Mena —director del IIMAS— dijo: “Para que el impacto de la IA sea transformador, debemos integrar principios éticos desde su origen.” Del mismo modo, Samsung destacó que “la inteligencia artificial puede y debe estar al servicio de las personas” y que su meta es “crear experiencias más humanas y sostenibles que fortalezcan la confianza de la sociedad en la innovación.”

Este enfoque es clave para las microempresas: en mercados saturados, quienes integren valores como inclusión, accesibilidad, equidad de género, ruralidad o diseño para diversidad tendrán una diferenciación significativa frente a quien sólo compite por precio o funcionalidad.

5. Formación de talento y nuevas alianzas

La convocatoria ofrece un escenario para que estudiantes se aproximen al mundo de la IA con una lente ética. Pero esos estudiantes son el futuro: muchos podrían vincularse con empresas como consultores, interns o incluso fundar sus propias iniciativas. Las microempresas tecnológicas pueden estar atentas a esos perfiles emergentes, apoyar esas reflexiones y eventualmente colaborar en prototipos, asesorías o proyectos conjuntos.

Recomendaciones para microempresarios que quieran aprovechar “Miradas al Mañana”

Si estás al frente de una microempresa y deseas vincularte de alguna forma con esta convocatoria o con el debate que propone, aquí algunas ideas accionables:

Invita al diálogo interno

Aunque no participes directamente en los ensayos, organiza una sesión interna con tu equipo (aunque sea pequeño) para reflexionar: ¿Qué papel juega la IA (o podría jugar) en tu modelo de negocio?

¿Qué riesgos éticos identificas (sesgos, transparencia, privacidad)?

¿Cómo incorporar sostenibilidad en tu uso de tecnología? Aprovecha los resultados públicamente

Una vez publicados los ensayos ganadores, incorpóralos como insumo en tu estrategia de innovación, plataformas digitales o mejoras de producto. Puedes citar o vincular esos trabajos en tu blog, sitio web o redes sociales, lo cual añade valor editorial y refuerza tu posicionamiento ético. Busca colaboración con talento emergente

Los estudiantes que participen podrían convertirse en colaboradores, consultores o incluso socios en proyectos piloto. Propón concursos internos, becas o tutorías para conectar tu empresa con esa generación reflexiva. Integración de buenas prácticas sostenibles

Inspírate en los principios que Samsung promueve: materiales reciclados, eliminación de tóxicos, empaques ecológicos, ahorro energético. Si tu empresa produce hardware, pantallas, dispositivos embebidos o integra tecnologías visuales, estos elementos ya no son un lujo: son una exigencia del mercado informado. Comunica tu postura ética

En tus campañas de marketing, web, redes sociales, deja claro que no solo usas tecnología: la usas con responsabilidad. Las audiencias conscientes valoran marcas que van más allá de lo técnico.

Un futuro ético para la IA: claves desde la perspectiva de la microempresa

Para cerrar esta reflexión, conviene destacar algunos principios y desafíos que el ecosistema empresarial (incluidas las microempresas) debe tener presentes en este momento crucial:

Diseño desde el origen : incorporar criterios de ética y sostenibilidad desde las primeras etapas del diseño o prototipado, no como algo añadido después.

: incorporar criterios de ética y sostenibilidad desde las primeras etapas del diseño o prototipado, no como algo añadido después. Transparencia y rendición de cuentas : los modelos de IA deben ser auditables, trazables y explicables, incluso si son “cajas negras”.

: los modelos de IA deben ser auditables, trazables y explicables, incluso si son “cajas negras”. Evitar la brecha tecnológica : asegurarse de que la innovación no profundice desigualdades sociales ni excluya poblaciones vulnerables.

: asegurarse de que la innovación no profundice desigualdades sociales ni excluya poblaciones vulnerables. Conciencia regulatoria : estar atento a regulaciones emergentes en IA, protección de datos y responsabilidad tecnológica, que podrían impactar a microempresas antes de lo que pensamos.

: estar atento a regulaciones emergentes en IA, protección de datos y responsabilidad tecnológica, que podrían impactar a microempresas antes de lo que pensamos. Colaboración multidisciplinaria : no basta con ingenieros, también se necesitan filósofos, sociólogos, economistas, diseñadores, antropólogos que puedan alimentar esas reflexiones.

: no basta con ingenieros, también se necesitan filósofos, sociólogos, economistas, diseñadores, antropólogos que puedan alimentar esas reflexiones. Capacidad de adaptación: la velocidad del cambio tecnológico exige que las empresas más pequeñas sean flexibles y puedan iterar, probar y corregir sin incurrir en rigidez.

Al alentar ensayos con Miradas al Mañana, IIMAS-UNAM y Samsung buscan alimentar ese tejido social crítico necesario para que la IA no quede únicamente al servicio de unos cuantos, sino para que contribuya a un futuro más humano. Como microempresa, adoptar esa mirada no es neutral: es incorporar una ventaja competitiva basada en valores y visión de largo plazo.

Te invito a estar atento a los resultados de esta convocatoria y revisar el sitio del IIMAS para futuras ediciones. Y si quieres explorar cómo otras micro y pequeñas empresas están aplicando la IA con criterios éticos, te recomiendo consultar la nota mencionada al inicio: “La Inteligencia Artificial deja de ser tendencia para convertirse en la palanca de crecimiento de las PyMEs”.

