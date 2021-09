MT4: ¿qué es y por qué elegirlo para el trading?

El tiempo pasa, el mundo del trading cambia, pero hay una cosa que se mantiene invariable a lo largo de más de 15 años… Desde su aparición en 2002, MetaTrader4 sigue siendo la plataforma de trading más popular del mundo. En particular, entre inversores minoristas. Y no es de sorprender, como ofrece todo lo que necesita para el trading rápido, sencillo y seguro.

¿Cuáles son las características principales de MT4?

Lo que ayuda a la plataforma de trading MT4 a mantener la posición líder en el mercado altamente competitivo de nuestros días es una larga lista de características beneficiosas, en concreto:

facilidad de uso: su interfaz es muy intuitiva, por lo que para dominarla, no se requieren ningunas habilidades especiales, ni experiencia previa en el trading, ni en el uso de plataformas de este tipo;

traducción a los idiomas principales del mundo: hay MetaTrader 4 español, alemán, chino y más, por lo que no tendrá problemas con la comprensión de las funciones, gráficos e indicadores, incluso si no habla inglés en absoluto;

flexibilidad alta: permite elaborar y aplicar una gran variedad de estrategias de trading, incluso las más complejas, y elegir entre 2 variantes de ejecución: instantánea y de mercado;

accesibilidad desde computadora, tableta y móvil: hay MT4 para PC y MT4 para Mac y iPad, versiones para Windows y Linux, Android y iOs, e incluso MetaTrader 4 online que le deja operar sin siquiera descargar e instalar nada en su dispositivo;

seguridad absoluta: gracias al cifrado de 128 bits, todas las comunicaciones entre el servidor y la plataforma de trading MT4 en sí están completamente protegidas;

posibilidad de automatización de operaciones: a diferencia de otras plataformas de trading, esta está provista de robots de operaciones especiales, los llamados asesores expertos (EA o expert advisors en inglés), que permiten automatizar las operaciones y los análisis. Facilitan mucho la vida de los traders;

disponibilidad de una amplia gama de herramientas de análisis financiero, en particular, objetos analíticos e indicadores técnicos que presentan información compleja en forma de gráficos flexibles e interactivos.

Diversos brokers líderes del mercado ofrecen a sus clientes vps gratis para mt4 plataforma.

Exness broker proporciona a sus clientes un VPS de forma gratuita bajo determinadas condiciones. Al conectarse a una plataforma remota, los clientes del corredor pueden operar como si usaran la plataforma de operaciones instalada en sus propios PC. La plataforma remota es principalmente útil para lograr una conexión de alta calidad mientras se utilizan scripts y asesores expertos durante la negociación. Además, permite a los operadores tener paradas de seguimiento funcionando constantemente.

Todas las cuentas de Exness (tanto reales como demo) se pueden usar en VPS, independientemente de la que se esté monitoreando.

¿Con qué instrumentos aparte de CFD se pueden operar en MT4?

A pesar de que la mayoría de los traders la asocian con las operaciones con CFDs y forex, de verdad permite operar con muchos más instrumentos populares aparte de pares de divisas, incluyendo, pero no limitado a índices, criptomonedas, metales y energías.

Plataforma MT4 de Exness

Si opta por Meta Trader 4 de Exness, además de 23 objetos analíticos y 30 indicadores técnicos integrados, también podrá acceder a las últimas noticias de los mercados financieros del mundo y aprovechar el indicador de análisis técnico de la agencia analítica Trading Central.

En el caso de que nunca haya utilizado MT4 antes, no se preocupe, Exness le proporciona instrucciones de uso paso a paso y vídeos detallados de cómo se hacen órdenes, dónde se puede consultar las cotizaciones de mercados, para qué sirven las señales, cómo personalizar indicadores, cómo interpretar gráficos y así sucesivamente. Pues, sin importar si se trata de forex u otros instrumentos y si son novatos o tienen algo de experiencia en el trading, con tantos materiales de aprendizaje, casi todos los inversores dominan la plataforma en muy poco tiempo.

Así que, cuando ya sabe qué es MetaTrader y por qué merece su confianza…

¡Es hora de descargar MT4 gratis y comenzar a operar con Exness!

El programa de la plataforma se puede descargar gratis directamente del sitio web de Exness. Pero tenga en cuenta, por favor, que para acceder a Forex y otros mercados y hacer órdenes, debe iniciar sesión con los detalles de la cuenta de trading ya registrada. Así que, primero debe abrir una con un proveedor de servicios de trading a su gusto. Al elegir el corredor, preste atención no sólo a sus precios, sino también al license number de financial conduct authority, facilidad de transacciones, securities and exchange commission y otros factores importantes.

¿Cómo crear una cuenta MT4 con Exness?

En el sitio web de Exness se puede elegir entre dos tipos de cuentas: estándar y profesional. Todas le dejan operar a través de MT4. Así que, compare sus características (por ejemplo, comisión, instrumentos de trading disponibles, volumen de posición, porcentaje de stop out, etc.) y elija la opción que mejor le convenga. A continuación, debe llenar una solicitud de registro, verificar la información personal y depositar la cantidad mínima de dinero requerida según el tipo de cuenta elegido. Una vez verificados sus datos, podrá iniciar la operación a través de MetaTrader 4.

Si ya tiene MT4

En el caso de que ya tiene el programa de trading MetaTrader 4 en su PC o la aplicación correspondiente en su móvil, debe añadir una cuenta nueva a las ya existentes e iniciar sesión con los detalles de Exness. Se puede encontrar esta información en el área personal en el sitio.

Si aún no tiene MT4

Si aún no ha instalado MT4 en su computadora, debe descargarlo de la web de Exness, ejecutar el archivo y seguir los pasos indicados por el asistente de instalación del sistema. Por lo general, no se tarda mucho tiempo en instalarlo, y podrá acceder a Forex o cualquier otro mercado de trading y hacer sus primeras órdenes en una hora o aún menos.

Unos hechos más acerca de MetaTrader (MT4)

¿Cómo se desarrolló la plataforma MT4?

MetaTrader 4 es una plataforma de trading por MetaQuotes software corporativo. De verdad, es la cuarta y la más potente y práctica versión que se lanzó en 2005 después de haber probado unas variantes anteriores de plataformas de trading denominadas simplemente Metatrader.

¿Cómo usar MetaTrader 4?

En general, la interfaz de MT4 es lo suficientemente “user-friendly” para que la domine en unas pocas horas. Por otra parte, debido a que esta es una de las plataformas de trading más populares a nivel mundial, la Web está repleta de tutoriales y videos detallados de cómo instalar y usar MT4: desde cómo se hacen órdenes y qué significa uno u otro gráfico, hasta qué hacer en el caso de una advertencia de riesgo.

En la web de Exness también hay muchos materiales útiles en español. Y ya sea que utilices la versión de navegador, de móvil o de PC, la funcionalidad es siempre la misma.

Operaciones automatizadas y MQL

Una de las ventajas importantes de la plataforma MT4 es que le deja automatizar la operación y así sacar el máximo provecho de su estrategia de trading, sea cual sea. Lo puede hacer utilizando MetaQuotes Language 4 (MQL4) cuyo sintaxis es muy similar al del lenguaje de programación C y que permite crear robots de operaciones especiales (se llaman EA o asesores expertos), scripts e indicadores personalizados. De hecho, la automatización es una opción muy solicitada por los inversores minoristas.

MetaTrader 4 app para móvil

Para que los usuarios de MT4 puedan operar cuando y donde quieran, los desarrolladores de la plataforma crearon aplicaciones móviles compatibles con ambos sistemas Android y iOS. Así que, puede descargar la aplicación en cualquier momento de la App Store de Apple o Google Play Store, instalarla en el smartphone y luego iniciar sesión ingresando sus datos de bróker, servidor y credenciales. La aplicación le permite operar sobre la marcha y consultar el estado de sus órdenes pendientes desde cualquier rincón del mundo.

Como puede ver, MT4 cuenta con todo lo necesario para que hacer órdenes sea fácil y cómodo, sin importar si prefiere Forex y divisas o índices y materias primas. Desde múltiples herramientas de análisis técnico y gráficos, hasta indicadores y señales personalizados. Así que, sea cual sea la compañía de servicios de trading que elija, ya sea Exness o cualquier otra, siempre vale la pena optar por Meta Trader 4.

