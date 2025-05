Una alianza mexicana con impacto social competirá en la FinTech World Cup en Dubái

En un ecosistema donde la innovación tecnológica se entrelaza con urgencias sociales, la startup mexicana Brainhawk, en alianza con la microfinanciera OHANA, ha sido elegida para representar a México en la FinTech World Cup 2025, a celebrarse el próximo 13 de mayo en el marco del Dubai FinTech Summit. No solo es un logro para ambas organizaciones, sino una señal clara del potencial que tiene el emprendimiento mexicano cuando se enfoca en resolver problemas estructurales con visión y tecnología.

La solución que llevarán a Dubái no es menor: un modelo binacional de microcréditos que permite a migrantes en Estados Unidos acceder a financiamiento que se dispersa directamente en México, con tasas competitivas. Un puente financiero para quienes han sido históricamente excluidos del sistema bancario formal, pero cuya capacidad de pago y compromiso son indiscutibles.

La fuerza de una solución inclusiva

Lo más interesante de esta propuesta es que no se basa en el historial crediticio tradicional, sino en una evaluación psicométrica desarrollada por Brainhawk, combinada con elementos de geomática y data alternativa. Este enfoque permite analizar la personalidad y el perfil de riesgo de una persona sin necesidad de que haya tenido acceso previo a productos financieros. Para muchos migrantes, esto representa no solo una oportunidad, sino una reivindicación: finalmente se les evalúa por lo que son y no por lo que el sistema dice que han sido.

La innovación fue reconocida en una intensa final regional celebrada en México —la primera vez que la FinTech World Cup realiza clasificatorias en América— en la que participaron startups de 18 países. El jurado, que consideró elementos como la escalabilidad, el impacto ESG y el grado de innovación, apostó por el modelo mexicano por su potencial transformador en la inclusión financiera transfronteriza.

Más que una competencia: una vitrina global

El hecho de que Brainhawk y OHANA sean finalistas no es sólo un mérito técnico, sino un reflejo del nuevo rostro del emprendimiento en México. Ignacio Zinser, fundador de Brainhawk en 2022 con el respaldo del Grupo HIR, ha demostrado cómo se puede innovar en sectores tan regulados y conservadores como el financiero. Por su parte, Victoria Díaz, al frente de OHANA, está cambiando las reglas del juego en el envío de remesas al transformarlas en palancas de desarrollo económico local.

Este tipo de alianzas y modelos deberían ser la norma y no la excepción. Mientras muchos startups aún buscan casos de uso atractivos para levantar capital, estas dos empresas han puesto al centro un problema real y urgente: cómo incluir financieramente a quienes no existen en los registros, pero sostienen economías con su trabajo y remesas.

El reto de escalar con propósito

Más allá de la competencia —donde en 2024 se repartieron más de 8 millones de dólares en financiamiento y se espera superar esa cifra en 2025—, la participación en Dubái representa una vitrina invaluable frente a fondos de inversión y líderes del ecosistema fintech global. Pero también es una prueba: escalar una solución como esta exige capital, sí, pero también integridad, estrategia y capacidad de adaptación en mercados internacionales.

En palabras de Stefano Motti, CEO de Brainhawk:

“En México hay una gran fertilidad para el desarrollo tecnológico. Como país, estamos acostumbrados a hacer mucho con poco, y el mundo debe empezar a voltear a ver el potencial que eso representa”.

Tiene razón. Desde el periodismo que sigue de cerca el emprendimiento nacional, lo vemos todos los días: talento hay, ideas también, lo que falta muchas veces es visibilidad. Por eso es clave que iniciativas como esta tengan una plataforma internacional donde puedan demostrar de lo que son capaces.

México como referente en fintech con impacto

El caso de Brainhawk y OHANA no es solo una historia de éxito empresarial, sino una señal esperanzadora de hacia dónde puede evolucionar el emprendimiento en México: de la mano de la inteligencia artificial, la innovación responsable y el compromiso con la justicia social. En un país donde millones viven sin acceso al crédito, pero con el potencial de generar riqueza si se les da una oportunidad, modelos como este no son una promesa: son una necesidad.

La FinTech World Cup en Dubái será una competencia reñida, sin duda. Pero independientemente del resultado final, México ya ganó con esta alianza.

